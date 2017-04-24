 Россия является угрозой в Черноморском регионе, - ЕС

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Россия является основной угрозой для Черноморского региона. Об этом он сказал на заседании международного круглого стола в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы понимаем, что нужно усиливать наши отношения с Россией, улучшать сотрудничество. В 2014 году наши отношения почти прервались, когда Россия вторглась на территорию Украины, по сути, аннексировала Крым и предоставляла очень серьезную поддержку так называемым "сепаратистским войскам" на востоке Украины", - заявил Мингарелли.
"Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе", - добавил Мингарелли.
По его словам, оккупация Крыма стала основным средством, которое помогло РФ усилить свое военное присутствие в Черноморском регионе, и это является для Евросоюза серьезным поводом для беспокойства
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