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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (19572) оккупация (6871) Россия (70137) Черное море (363) Евросоюз (11757) Мингарелли (68)

 "Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе", - посол ЕС в Украине Мингарелли

Оккупация Крыма помогла РФ усилить свое военное присутствие в этом регионе.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Россия является основной угрозой для Черноморского региона. Об этом он сказал на заседании международного круглого стола в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы понимаем, что нужно усиливать наши отношения с Россией, улучшать сотрудничество. В 2014 году наши отношения почти прервались, когда Россия вторглась на территорию Украины, по сути, аннексировала Крым и предоставляла очень серьезную поддержку так называемым "сепаратистским войскам" на востоке Украины", - заявил Мингарелли.

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"Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе", - добавил Мингарелли.

По его словам, оккупация Крыма стала основным средством, которое помогло РФ усилить свое военное присутствие в Черноморском регионе, и это является для Евросоюза серьезным поводом для беспокойства

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе", - посол ЕС в Украине Мингарелли
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