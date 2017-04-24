 Аграмунт традиционно убежал с заседания сессии ПАСЕ, на котором обсуждали его визит в Сирию с депутатами Госдумы РФ, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ)в Минске Ирина Геращенко.
"Тяжелое заседание группы ЕРР в Страсбурге на сессии ПАСЕ. Аграмонту прямо задают вопрос, не считает ли он, что должен уйти в отставку. Ответ: нет, он так не считает. Зато, рассказывает, что он наивный и целомудренный, которого обманули и ввели в заблуждение коварные и подлые россияне, что он не знал, куда, зачем и с кем летит, и что там не должно было быть СМИ, и что летал он как испанский сенатор, а не президент ПАСЕ. Депутаты его прямо спрашивают: возможно, пусть тогда он останется испанским сенаторам, а не президентом ПАСЕ. Но Аграмонт хочет быть именно президентом ПАСЕ( за исключением тех дней, когда он частно дружит с российскими депутатами). Договорился уже до того,что во всем виноваты СМИ, которые обнародовали этот визит, россияне, которые не удержали его в тайне и мы все, потому нападаем на него безосновательно, - написала она.
"Потом Аграмонт традиционно убежал. Он так и не ответил на мой вопрос о его как Президента ПАСЕ отношении к ситуации на Донбассе, где вчера погибли и были ранены невооруженные представители миссии СММ ОБСЕ. Кстати, за ввод войск в РФ голосовал друг Аграмонта, его экскурсовод в Сирию Слуцкий. А президент ПАСЕ не вспоминает конфликт в центре Европе в последних своих речах", - подчеркнула Геращенко.
"Украинська делегация всегда стояла на позиции отстаивания принципов ПАСЕ. Мы не выступаем против сенаторов, какую бы фамилию они не носили, как частного лица. Но мы протестуем против нарушения принципов ПАСЕ, мы возмущены этими попытками россиян дистанционно уничтожить ПАСЕ как авторитетную международную организацию и нескрываемом подыгрывании в этих сценариях президента ПАСЕ. Он должен нести политическую ответственность за свои действия. Извинением, что его обманули - здесь вряд ли можно обойтись, тем более такой опытный и седовласий политик вряд ли может играть роль наивного сенатора, - резюмировала первый заместитель председателя Верховной Рады.
Напомним, 20 марта председатель ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с депутатами Государственной Думы РФ.
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