 Боевики на Донбассе укрепляют передовые рубежи и наращивают запасы ГСМ, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"На приморском направлении российско-террористические войска усиливают вторую линию, уплотняют боевые порядки. Между н.п.Азов (быв.Дзержинское) и Заиченко фиксировалось выдвижение группы бронетехники (4 единицы БМП-2 и 2 ед. МТ-ЛБ, до 2-х взводов живой силы).
В районе Горловского водохранилища (по директрисе Трикотажная фабрика - Широкая Балка) фиксировалась новая огневая группа оккупантов (Урал с ЗУ-23-2 и два КамАЗа с 120-мм миномётами) по направлению к переднему краю", - написал он.
Также, по словам Тымчука, в районе Крутой Балки и восточнее Васильевки фиксируются позиции для 120-мм минометов, на которых периодически появляются огневые группы противника с минометами (обстрел - оперативное оставление позиций).
Кроме того, на участке между Новоигнатьевским кладбищем (Донецк) и Жобуньками оперирует бронегруппа оккупантов. В составе бронегруппы - 3 ед. БМП-2 и 2 ед. БМП-1. Данная бронегруппа ведет обстрелы под прикрытием крупнокалиберных пулеметов и 82-мм миномеотов.
"На территории, подконтрольной "ЛНР", отмечается усиленная переброска армейскими бензовозами топлива на Брянку и Кадиевку через Белое и Михайловку (за сутки фиксировалось 2 группы по 4-5 бензовозов в каждой). Судя по всему, оперирующая в данном районе "7-я омсбр" оккупационных войск наращивает запасы ГСМ, что может быть свидетельством к подготовке к активным боевым действиям", - добавил руководитель группы ИС.
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Від хлопців, які зараз на полігоні є замовлення, може у кого є такі запчастини на Урал бензиновий? Бо вони всю зарплатню на зч тратять. РТ pic.twitter.com/xnzj6IqlDS
.........шёл четвёртый год войны........
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Пронизливі вірші актора Олексія Горбунова підкорили користувачів мережі.
Рядки з вірша артиста опублікував на своїй сторінці Facebook ветеран АТО Василь Коряк.
"А що стосується весняного загострення мовосрачу і "вузькомовних"... Як людина, якій і на терикон в личку писали "чому не державною мовою спілкушся, курво", я міг би багато розповісти. Але не буду. За мене все висловив у двох рядках Олексій Горбунов: "Іловайська дуга, пам'ять із видом на руїну: жив - мовою ворога, помирав - за Україну", - написав Василь Коряк. https://www.obozrevatel.com/ukr/society/10365-zhiv-na-movi-voroga-vmirav-za-ukrainu-virshi-artista-prokololi-sotsmerezhi.htm
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