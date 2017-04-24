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Все про:Лавров (1394) Россия (70137) Евросоюз (11757) Могерини (291)

 Россия нацелена на восстановление сотрудничества с ЕС, - Лавров

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия нацелена на полноценное восстановление диалога с ЕС.

Об этом он сказал в ходе переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: Возврат Евросоюза к хорошим отношениям с РФ связан с разрешением конфликта на Донбассе, - Могерини

"Мы переживаем непростой период в отношениях России с Западом… Мы по-прежнему нацелены на восстановление сотрудничества с ЕС, нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером, с народами которого у нас очень много общего в историческом, культурном и ценностном отношении", - заявил Лавров.

Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Финляндия, как и ряд других государств, подвергается гибридным угрозам, проводимым, прежде всего, Россией", - в Хельсинки создадут Европейский центр по противодействию гибридным угрозам
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Шо? Уже? быстро они, однако, переобулись в прыжке. )))
Трамп уже "хвошизд".
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что это за Трампом, бомбанувшие пердаки кацапов?
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Это Лавров про Ле Пен наверное. Ток вот сотрудничество похоже заканчивается, не начавшись.
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С Ле Пен - да,
Но не со многими иными из ЕС, жаждущими "дружить"(деньгами прежде всего) с Рашей. Вполне реально "нарисовать" мнимое улучшение дел с Минском, после чего, цитируем Могерини, :
"...Мы повторяем снова и снова, что, когда Минские соглашения будут полностью выполнены, соответствующие санкции будут сняты"
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Лошадь привыкла врать . Санкции Пидорашке только на пользу .
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так там же еврогеи, бездуховность... я чё-та запутался от расеянского вранья
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Конь педальный совсем рамсы попутал... А может - ход такой, парашии-то везде .опа.
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Россия нацелена на восстановление сотрудничества с ЕС, - Лавров
Россия нацелена на уничтожение Украины и развала ЕС. Восстановления СССР, в виде нового тоталитарного государства,- Лавров.

Этому «Нечто» страшно потерять власть - смерти подобно. Оно расчитывало, что Европа поддержит его "антифашистское" движение, а тут осечка… Само выступило рашистом. Фашисты будущего будут называть себя антифашистами… Один из его «козырей» антисемитизм в разных странах и в любых проявлениях…В Украине не прошло, на очереди страны ЕС… Украина сможет победить только при полной и всеобъемлющей поддержке ЕС и США.Поэтому у путлера основная задача рассорить ЕС внутри и ЕС с США внеся и туда истинно руцкую смуту… Лозунг "Разделяй и властвуй !"
В этом весь путлер наших дней.
Мы все должны это понимать и соответственно действовать - объединяться. Хуже, чем воевать вместе с союзниками, может быть только одно: воевать без союзников.
Сэр Уинстон Леонард Спенсер - Черчилль. В историю трудно войти, но легко вляпаться. М.М. Жванецкий.
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Восстановление диалога это типа закройте глаза на все что они наворотили.
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США будут сбивать российские самолеты в Сирии

Пентагон заявил что США готовы сбивать российские и сирийские самолеты в Сирии
Россия нацелена на восстановление сотрудничества с ЕС, - Лавров - Цензор.НЕТ 5061
Россия нацелена на восстановление сотрудничества с ЕС, - Лавров - Цензор.НЕТ 3529

Пентагон предупредил Сирию и Россию, что США готовы сбивать самолеты, которые, по мнению Вашингтона, угрожают американским советникам в северной Сирии.

Предупреждение последовало после того, как на прошлой неделе американские истребители попытались вступить в бой с самолетами сирийских ВВС.

Пресс-секретарь Пентагона капитан Джефф Дэвис заявил, что американские истребители попытались перехватить сирийские самолеты, после того, как они бомбили этот район. Это было сделано для защиты американских советников (термин, который американские военные часто используют для обозначения своих спецназовцев), работающих с курдскими силами.

Другой представитель Пентагона Питер Кук сказал: «Мы будем продолжать рекомендовать сирийскому режиму держаться подальше от этих районов».

«Мы будем защищать наших людей на местах и ​​делать все что необходимо для их защиты» - сказал Кук журналистам.

«Это не бесполетная зона» - сказал он, и добавил, что «для сирийского режима будет разумным избегать районов, где действуют коалиционные силы».

Отвечая на вопрос о России, Кук сказал, что США также будут поступать и с российскими самолетами, которые с прошлого года наносят удары по целям ДАИШ в Сирии по просьбе руководства этой страны.

«Если они угрожают американским силам, мы всегда имеем право защищать своих военных» - сказал Кук.

Госсекретари Джон Керри и Хиллари Клинтон заявляли в свое время, что они поддерживают создание "бесполётных зон", но президент Обама неохотно выделял ресурсы и войска для обеспечения таких мер.

В пятницу Пентагон сообщил, что два сирийских штурмовика СУ-24 атаковали курдские силы, проходившие подготовку под руководством спецназа США вблизи северо-восточного сирийского города Хасаки, но к тому моменту когда туда прибыли американские самолеты, они уже ушли.

Главное командование Сирийской арабской армии ответило что курдские силы «нападали на государственные учреждения, похищали нефть и хлопок, препятствовали проверкам, захватывали безоружных гражданских лиц, распространяли хаос и нестабильность».
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Я бы не сравнивал ,слишком большая разница...
Ленин и Сталин вошли в историю как великое зло..
А путлер и медведка мелкие крысы,которые войдут в историю,как отдавшие рашу в рабство чечне..
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Точно. А Ху*ло - самый умный и миролюбивый президент в мире.😆
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А Цензор нет,ничем не брезгует в плане деньжат заработать?И кириловскую церкву рекламит и кацапские сайты кидальщиков?А как же патриотизм типа?А как же Украина?Или там где пахнет деньгами,можно и с врагом посотрудничать?Продажные мрази.http://s015.radikal.ru/i330/1704/a7/6f7f30e6ac8c.png
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Цензор просто сдает место под рекламу. А наполняют их те, кому сдают.
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Мы по-прежнему нацелены (с) Верить можно только этим словам.
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Фотография, хорошо иллюстрирующая политическую ситуацию.
Борец в синем - Россия
Россия нацелена на восстановление сотрудничества с ЕС, - Лавров - Цензор.НЕТ 5627
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Долетался: В Балтийском море истребитель НАТО сбил российский СУ-24 http://www.technosotnya.com/2016/03/Doletalsja-V-Baltijskom-more-istrebitel-NATO-sbil-rossijskij-SU-24.html?m=1 …
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обсешника в лугандоне взорвали и теперь кагбэ намекают: давай дружить, а-то хуже будет!
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Да,эта лошадь права,их конюшня на всех смотрит через прицел.
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Так пусть своим партнерам-Русской Весне.А почему бы и нет?
Кстати еще задрочка ни с одного браузера не получается нормально отвечать и вставлять фото
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Аркадий Бабченко. Становитесь сложными

23.04.2017 Рубрика: Мнения, Общество Отзывов нет »
Но вот чего я и вправду не могу понять, так это упорного желания либеральной общественности воспринимать россиян как неразумных детей, не способных нести ответственность за собственные решения.

Как только власть начинает какую-нибудь очередную фигню - сносить самострой, трюмить дальнобойщиков, сносить хрущобы вместе с пейзанами - в либеральном дискурсе сразу появляются термины «простые люди», «москвичи», «обычные граждане».

Вот ничего из вышеперечисленного я не понимаю.

Простые люди - это кто такие? Если есть простые - значит, есть и сложные? А чем они отличаются? У сложных людей что - три руки, две головы, полторы селезенки? А если про простых людей мы говорим, что они простые - значит, себя мы априори считаем сложными? Значит у меня что, две головы, три руки? Да нет, вроде. Я - простой человек. Обычный хомо сапиенс.

А знаете, что в таких случая имеется в виду под эвфемизмом «простые люди»? Это банальный заменитель настоящих определений «безответственный» и «инфантильный».

От «простого человека» я отличаюсь только тем, что я имею желание использовать подаренную мне природой нейронную сеть, чтобы пытаться анализировать ситуацию и просчитывать возможные последствия, а «простой человек» - нет. Заметьте, я не говорю - не умеет. Я говорю именно - не хочет.

А это и есть безответственность и инфантилизм.

Мол, Вася не может понять, что такие-то и такие-то его действия, а точнее, бездействия, приведут к таким-то и таким-то последствиям, не занимается политикой, и просто зарабатывает деньги, чтоб содержать семью? Ну, что вы от него хотите. Он же простой человек.

Да нет, друзья мои. Он не простой человек. Он - пассивный инфантил. А хочу я от него именно того, чтоб он и стал как раз человеком.

Это именно я к Васе как раз и толерантен. Именно я к нему и либерален. И именно я считаю его не ребенком, а взрослым. И считаю, что он, как и любой, достигший возраста дееспособности, должен нести ответственность за свои действия или бездействия.

А меня за это обвиняют в русофобстве.

За то, что я отношусь ко взрослым людям как к дееспособным личностям, а не как к несмышленым младенцам. Не унижая их своим сюсюканьем и ожидая от них того же, чего и от себя - не более того.

Он - как я. Что может быть более толерантное?

Мне совершенно не понятен и термин «обычные граждане». Что это значит?

Если ты гражданин - ты уже выбираешь власть, контролируешь её, выбираешь стратегию развития своей страны, её общественно-политический строй и прочее, и прочее, и прочее.

А если ты этого не делаешь, если «я не лезу в политику», если «я просто кормлю семью», если тебе тридцать лет насрать, что делает твое государство, куда оно влезает с войной, где оно убивает людей от твоего имени, кого оно сажает в лагеря - какой ты к чертям гражданин? Ты, так - народонаселение. Масса. Пейзанин.

То же самое и с «москвичами». Москвич - это тот, кто влияет на жизнь Москвы. Это самоуправление, выборность, муниципалитеты, владение землей, владение собственными дворами, принятие решений и ответственность за них. А если твой город уничтожали двадцать пять лет все кому ни лень точечными застройками, присоединением новых москв, строительством монолитных гробин, совершенно жуткими торговыми центрами, а тебе плевать было на это - ну какой же ты москвич? Так, житель Москвы.

И вот это сюсюканье, которое начинается каждый раз, как власть переключает свою репрессивную дубинку на очередной сегмент населения - я не понимаю совершенно.

Власть берет и сносит пятиэтажки, наплевав на мнение жителей?

Ну, друзья мои. Ну, согласно статистике, восемьдесят шесть процентов из вас считают, что чужое - отжимать-то как раз и можно! Не улавливаете связи? Это же вы выписали власти мандат на отжим чужих земель. Ну, ОК. Получите. Распишитесь. Вы взрослые дееспособные люди. Вам говорили, к чему это приведет. Держите в обе руки.

Я - самый толерантный человек на земле. Я категорически уважаю ваше решение. Все желания должны исполняться.

Власть разгоняет дальнобойщиков? Ну, что я могу сказать. Вы же не лезли в политику, когда власть разгоняла пятую колонну, крымских татар, таджиков, из которых они лепили «ваххабитов», геев и кого там угодно еще. А когда я и такие как я на каждом углу истерили, что нельзя создавать росгвардии с такими полномочиями и принимать законы, разрешающие открывать огонь по толпе - ну, вы же как раз считали, что Росгвардия и защитит вас от оранжевой напасти в виде меня?

Ну, ОК. Вот вам Росгвардия. Получите.

Стране было плевать, когда один царь со сверхидеей от её имени ввел войска в ближневосточную страну за морем, начал там от вашего - да-да, от вашего, от вашего! - имени поддерживать людоедский режим, травящий детей газом: вы всем этим не интересовались, а просто смотрели концерт в освобожденной Пальмире, а потом просто полетели в Египет самолетом А321 над Синайским полуостровом? Ну, что я могу сказать...

Так что все эти стенания по поводу несчастных обычных граждан, которых сейчас отселяют в Новую Москву, меня не трогают совершенно.

Кто из вас, друзья мои, протестовал против присоединения этого аппендикса, куда вас сейчас высылают? Я думаю, что-то типа 0,6 процента. Вот, да, вам я сочувствую.

Остальных «все устраивало» - ведь так же?

Ну, что сказать. От вашего имени Коммунарка - это теперь тоже Москва. Добро пожаловать за МКАД, в столицу нашей родины.

Кто из вас протестовал против присоединения Крыма? Четырнадцать процентов? Да, друзья, вам я сочувствую. Но мы - проиграли. Я сам теперь в Праге на птичьих правах. И помочь уже больше, сорри, ничем не могу. Потому что пятнадцать лет назад против уничтожения независимого телеканала протестовало - сколько? Ноль-ноль два процента? Ну...

А все остальные - вы получили ровно то, что хотели, друзья мои. Ровно то, что построили сами.

Ну, предупреждали же.

Хотите, чтоб было по-другому - становитесь непростыми. Становитесь сложными. Берите на себя груз принятия решений и ответственности за них. А до тех пор, где вам жить, как вам жить, что есть и где умирать - за вас будут решать совсем другие люди.

И, пожалуйста, мои оппозиционные товарищи, прошу вас, не употребляйте больше эти термины. Они оскорбительны по отношению как к самому понятию взрослой самостоятельной неприкосновенной личности, так и по отношению к понятию разума.

Захотите в следующий раз включить это сюсюканье, лучше уж называйте напрямую «дураками».

По крайней мере, это будет честнее.

Аркадий Бабченко.
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Кацапы, а как же Гейропа, радиоактивный пепел и всё такое?
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Оооо , опять полезли эти твари со своей дружбой . Если такой друг то враги уже не нужны .
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Если со стороны Кацапстана слышны разговоры про дружбу и братство - стреляй на звук, не ошибешься.
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"Мы переживаем непростой период в отношениях России с Западом… Мы по-прежнему нацелены на восстановление сотрудничества с ЕС, нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером, с народами которого у нас очень много общего в историческом, культурном и ценностном отношении", - заявил Лавров. Источник: http://censor.net.ua/n437519

а как же пид@расы, кончиты вурсы и т.д.? уже всё, общие ценности? неужели санкции так хорошо пошли, что подавились?
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"Россия нацелена на ЕС. Через оптический прицел"
Глава МИД РФ. Дядя Лошадь.
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дык восстановить это сотрудничество как с ЕС так и США проще простого: возвращают Украине Крым, уходят с Донбасса, выплачивают компенсации - и вскоре сотрудничество будет восстановлено! Правда в дальнейшем всё равно уже никто на Западе не будет верить ни одной бумажке или слову данному россиянами, и все дела с Рашкой будут вести с перестраховками, что так же приведёт к потерям времени и средств.
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"Мы переживаем непростой период в отношениях России с Западом… Мы по-прежнему нацелены на восстановление сотрудничества с ЕС, нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером, с народами которого у нас очень много общего в историческом, культурном и ценностном отношении", - общего? Это ржание про "гейропу"?
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То ничего общего с гейропой, то много общего...Рашистские оккупанты, вы бы уже определились
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Кстати не могу понять а где граница зрады?Что в Украине считают уже зрадой ,а что еще не совсем?Для Цензора немножко сотрудничать с кацапьем это уже зрада,или еще нет?Каковы критерии?Или если кто то сотрудничает с кацапом,это зрада,а если Я,то не зрада?Цензор по этому критерию подходит?
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А поскольку гейоргиевская лента, это российский символ, они сами признают шо именно россия борется с украинцами в Украине.
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Когда начинает побеждать холодильник : - Мы по-прежнему нацелены на восстановление сотрудничества с ЕС, нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером
А когда побеждал телевизор: - то разваливающаяся гейропа.

Когда вы кацапы начнете жрать траву, как ваши братья северокорейцы, то у вас в каждом доме будет висеть портрет Трампа.
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Да?! А шо такое? Почему не смеетесь с санкций? Ваше недовеличие сдулось? Недоимперцы хреновы,отвечать будете за все преступления против человечества!! Сколько еше судов в ГААГЕ вас ожидает и коня в том числе с хуйлом на пару!
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Назови мне хоть 1 кандидата на второй тур которому Порошенко проиграет. Спорим, ты не назовешь такого, зрадофил? ))
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ваще скрин - пример типичного вышиВАТНОГО бреда. В одно абзаце "порошенко проиграет второй тур любому" - и чуть ниже тут же - коварный порошенко продвигает одновременно Рабиновича, Бойко, Ляшка и Тягныбока... Продвигает, чтобы проиграть любому из них во втором туре?

Насколько надо буть тупорогим зрадоебом чтобы высрать такую ахинею, которая противоречит самой себе в двух предложениях...
Хотя о чем это я - зрадобот это априори даун. И мишень для хуйлопропаганды, в том числе через подхуйловские СМИ в Украине, так что тут ничего нового.
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Ну лавров немного лукавит, точнее на полное сатруднечество на сваих условиях
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Все равно что днем говорить соседям по подъезду, как ты хочешь с ними дружить, а ночью срать им под дверь.
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Zerder ты вообще понял,что сам написал или тебе а бы в лужу самому пердеть?
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у нас очень много общего в историческом, культурном и ценностном отношении", - заявил Лавров.
Люди , это он о чем? О бояре лаптях и балалайке в Европе или о геях в параше?
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кровопролитные конфликты , которые создала и сама принимала активное участие расея указывает на общие скреповые черты с ордой,но отнюдь не с европейскими народами,которые стараются жить в мире.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия нацелена на восстановление сотрудничества с ЕС, - Лавров
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