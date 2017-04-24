 Сытник о Насирове: "При таком залоге в 100 млн гривен я не думаю, что ему есть смысл покидать Украину"

Как передает Цензор.НЕТ, такое предположение в интервью LIGA.net сделал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
"Я полагаю, что это (бегство Насирова. - Ред.) маловероятно. При таком залоге в размере 100 млн гривен я не думаю, что ему есть смысл покидать Украину. Помимо залога есть и иные превентивные меры: электронный браслет, паспорта, переданные на хранение в Государственную миграционную службу", - пояснил он.
Тем не менее, по данным Сытника, британский паспорт Насиров так и не сдал, так как "до сих пор отрицает его наличие". Такая же ситуация и с венгерским паспортом: директор бюро говорит, что "его копия выложена в интернете, но этот паспорт он (Насиров. - Ред.) тоже не сдал".
НАБУ не называет сроки передачи производства по Насирову в суд, поскольку "дело достаточно сложное" с большим объемом изъятых и приложенных к материалам документов.
"Многое будет зависеть еще от того, как долго сторона защиты будет знакомиться с материалами следствия. Тогда мы увидим и искренность их намерения как можно скорее передать дело в суд", - сказал Сытник.
Глава НАБУ при этом добавил, что беглый нардеп Александр Онищенко также просил поскорее направить дело в суд, чтобы доказать свою невиновность, "а сам выбрал другой путь доказательства невиновности - выезд из страны".
Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".
Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".
Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.
3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.
Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".
4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.
В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.
В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: " Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": " Он все еще стационарный больной ".
Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".
13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".
Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Так что если вдруг в лесу что то сдохнет (минимум стадо краснокнижніх зубров) и для насирова замаячит любой реальный строк, он в 5 сек телепортируется в - London is the capital of Great Britain.
А если с Лондонами не проканает, то масквабад прямая дорога, даже глазом не моргнет, в теневой кабмин к кравасисе.
ПУРГА ОТ СЫТНИКА КОНКРЕТНАЯ!
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Если он паспорт на базаре купил, то он - не гражданин Великобритании...
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Сытник!!! В отличии от тебя, даже, ученики начинающих классов дадут правильный ответ на вопрос: Украл - более чем 2 млрд.грн., a залог - 100млн.грн. Сбежит или не сбежит?
Тем более, этот залог, за него заплатят: Ахметов Фирташ и им подобные кого он покрывал.
Вот из-за такой вашей дебильной логики сбежали все коррупционеры!!!
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Сбежали лузеры, у которых нервы сдали.
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Нічо нас не колише, ми заробляєм бабки
Ми веселі хлопці-олігархи
Дівчата в нас - моделі, машини - іномарки
Поїду на Мальдіви бухнути з друганами
Заплачу троха дєнєг, шоб не було цунамі
Прикуплю собі острів посередині моря
Мені він на фіг треба, а люди хай говорять
https://www.youtube.com/watch?v=WTXYKAXsOIc Скрябін - Хлопці-Олігархи (HQ)
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