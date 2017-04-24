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 Сытник о Насирове: "При таком залоге в 100 млн гривен я не думаю, что ему есть смысл покидать Украину"

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, которого суд отпустил под залог 100 млн гривен, вряд ли решит покидать Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, такое предположение в интервью LIGA.net сделал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Я полагаю, что это (бегство Насирова. - Ред.) маловероятно. При таком залоге в размере 100 млн гривен я не думаю, что ему есть смысл покидать Украину. Помимо залога есть и иные превентивные меры: электронный браслет, паспорта, переданные на хранение в Государственную миграционную службу", - пояснил он.

Тем не менее, по данным Сытника, британский паспорт Насиров так и не сдал, так как "до сих пор отрицает его наличие". Такая же ситуация и с венгерским паспортом: директор бюро говорит, что "его копия выложена в интернете, но этот паспорт он (Насиров. - Ред.) тоже не сдал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В доме Насирова нашли информацию по делу о присвоении 2 млн долл. на реформу ГПУ

НАБУ не называет сроки передачи производства по Насирову в суд, поскольку "дело достаточно сложное" с большим объемом изъятых и приложенных к материалам документов.

"Многое будет зависеть еще от того, как долго сторона защиты будет знакомиться с материалами следствия. Тогда мы увидим и искренность их намерения как можно скорее передать дело в суд", - сказал Сытник.

Глава НАБУ при этом добавил, что беглый нардеп Александр Онищенко также просил поскорее направить дело в суд, чтобы доказать свою невиновность, "а сам выбрал другой путь доказательства невиновности - выезд из страны".

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Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: " Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": " Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Совет форумчанПравила форума
 
так у него еще почти 2 миллиарда осталось
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Одна его квартира в Лондоне стоит дороже, а сколько еще кроме єтого.
Так что если вдруг в лесу что то сдохнет (минимум стадо краснокнижніх зубров) и для насирова замаячит любой реальный строк, он в 5 сек телепортируется в - London is the capital of Great Britain.
А если с Лондонами не проканает, то масквабад прямая дорога, даже глазом не моргнет, в теневой кабмин к кравасисе.
ПУРГА ОТ СЫТНИКА КОНКРЕТНАЯ!

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що таке для них 100мл, якщо його тесть за 2016 рік заробив 2 міліарда... це смішно.
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Шо за наивность детская? Как будто эти 100 лямов для него критичны
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Правильно! Потом это бабло распилят те, кто этот залог назначил. А насиров будет гулять под биг беном или на палм бич.
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я ещё не слышал версию о происхождении денег для залога...
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Следуюзие 100 лимонов жена насралова заработает на раз, она выносливая
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НАБУ - как ломбард, только наоборот. В ломбард приносят вестчи и получают деньги. В НАБУ приносят деньги и получают насировых
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Неужели сложно узнать - является ли он гражданином Великобритании?
Если он паспорт на базаре купил, то он - не гражданин Великобритании...
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Сытник о Насирове: "При таком залоге в 100 млн гривен я не думаю, что ему есть смысл покидать Украину"
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Сытник!!! В отличии от тебя, даже, ученики начинающих классов дадут правильный ответ на вопрос: Украл - более чем 2 млрд.грн., a залог - 100млн.грн. Сбежит или не сбежит?

Тем более, этот залог, за него заплатят: Ахметов Фирташ и им подобные кого он покрывал.

Вот из-за такой вашей дебильной логики сбежали все коррупционеры!!!
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Никуда они не сбежали. И даже не думают сбегать.
Сбежали лузеры, у которых нервы сдали.
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Бо ми є хлопці, хлопці-олігархи
Нічо нас не колише, ми заробляєм бабки
Ми веселі хлопці-олігархи
Дівчата в нас - моделі, машини - іномарки

Поїду на Мальдіви бухнути з друганами
Заплачу троха дєнєг, шоб не було цунамі
Прикуплю собі острів посередині моря
Мені він на фіг треба, а люди хай говорять

https://www.youtube.com/watch?v=WTXYKAXsOIc Скрябін - Хлопці-Олігархи (HQ)
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Ну так: вкрав 2 млрд,залог 100 млн(які теж невідомо звідки взялися,тільки уявіть 100 млн гривень),в залишку маємо 1 млрд 900 млн гривень.Не знаю,як хто-я би при таких розкладах втік на другий день.
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Насиров сам дал указание Сытнику для оглашения сумы копеечного(для него залога)...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник о Насирове: "При таком залоге в 100 млн гривен я не думаю, что ему есть смысл покидать Украину"
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