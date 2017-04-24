 ЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва автомобиля ОБСЕ на Донбассе, - Мингарелли

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Я так не думаю", - сказал Мингарелли, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, ЕС является основным источником помощи в рамках ОБСЕ, и союз по-прежнему будет вносить основной вклад в работу организации.
"Мы готовы к тому, чтобы активизировать наше взаимодействие с ОБСЕ, и мы надеемся, что полное расследование (в отношении инцидента) будет проведено", - отметил посол.
Мингарелли выразил сочувствие семьям жертв и подтвердил солидарность Евросоюза с миссией ОБСЕ, которая, по его словам, играет ключевую роль в предотвращении эскалации конфликта на Донбассе и реализации "минских договоренностей".
Напомним, 23 апреля во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.
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а шо ж таке? Сцикотно?
А які вчора понти всім хором ЄС-ких підорасів гнали...
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Может доверите расследование "народной милиции ЛНР"?
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