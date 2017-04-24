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 Политика Украины, Происшествия
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 ЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва автомобиля ОБСЕ на Донбассе, - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза Хьюг Мингарелли сомневается, что ЕС примет участие в расследовании подрыва на мине автомобиля специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Луганской области.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Я так не думаю", - сказал Мингарелли, отвечая на соответствующий вопрос.

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По его словам, ЕС является основным источником помощи в рамках ОБСЕ, и союз по-прежнему будет вносить основной вклад в работу организации.

"Мы готовы к тому, чтобы активизировать наше взаимодействие с ОБСЕ, и мы надеемся, что полное расследование (в отношении инцидента) будет проведено", - отметил посол.

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Мингарелли выразил сочувствие семьям жертв и подтвердил солидарность Евросоюза с миссией ОБСЕ, которая, по его словам, играет ключевую роль в предотвращении эскалации конфликта на Донбассе и реализации "минских договоренностей".

Напомним, 23 апреля во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.


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Зачем расследовать, если всё можно узнать на рашатудей.
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Тама шо? Уже отгавкались? Аль ышо тявкают?
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Они через 3 минуты после взрыва уже были на месте.
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Та я смарю их постоянно... + тама стоко постановочных роликов... типа - во как фошизты и хунта нас убивает. Гадко смотреть дешёвые ролики..... вата хавает, аж слюной весь мир обляпывает...
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А нафіга? Це ж 1, а не 298. Заразились вірусом "Бабы еще нарожают"?
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Вчера здесь разгорелись бои. Несколько "принципиальных" с пеной у рта защищали принципиальность оон и ее органа обсе. Сегодня, как ответ борзоголовым ген.сек оон поздравил асада с днем независимости сирии. ООН - это объединение одиозных негодяев.....
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"ЄС не братиме участь у розслідуванні підриву автомобіля ОБСЄ на Донбасі"

а шо ж таке? Сцикотно?
А які вчора понти всім хором ЄС-ких підорасів гнали...
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Та піхуй.Багато хто вчора казав,що нічого не буде-так воно і сталося.Європейський сцикун щось там квакнув про відповідальність обох сторін-і втерся.Все.
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А кто тогда будет?
Может доверите расследование "народной милиции ЛНР"?
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Та ніхто.Це якби на нашому,неокупованому боці сталося-було би галасу до неба.А тепер просто поскавчать і все.
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выборы там значит можно проводить, а расследование ну его нах
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Це доречі,непоганий козир для тицьканя в морди європейський сучок.
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Возможно, расследование будуть проводить уже миротворцы с ЕС
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва автомобиля ОБСЕ на Донбассе, - Мингарелли
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