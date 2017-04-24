 В одном из кафе Харькова произошла стрельба, есть раненый, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области в Facebook.
Сообщается, что в результате происшествия один из посетителей получил непроникающее ранение грудной клетки. Предварительно установлено, что неизвестный стрелял из травматического оружия.
"Информация о том, что в одном из кафе на проспекте Людвига Свободы неизвестный открыл стрельбу поступила в Шевченковский отдел полиции в городе Харькове около 00:10 24 апреля. По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которой были опрошены свидетели, а также осмотрено место происшествия", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время состояние здоровья 23-летнего пострадавшего удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей.
Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации.
Продолжаются мероприятия по установлению личности правонарушителя.
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