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 В одном из кафе Харькова произошла стрельба, есть раненый, - Нацполиция

Правоохранители устанавливают личность мужчины, открывшего стрельбу в одном из кафе Шевченковского района Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области в Facebook.

Сообщается, что в результате происшествия один из посетителей получил непроникающее ранение грудной клетки. Предварительно установлено, что неизвестный стрелял из травматического оружия.

"Информация о том, что в одном из кафе на проспекте Людвига Свободы неизвестный открыл стрельбу поступила в Шевченковский отдел полиции в городе Харькове около 00:10 24 апреля. По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которой были опрошены свидетели, а также осмотрено место происшествия", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время состояние здоровья 23-летнего пострадавшего удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации.

Продолжаются мероприятия по установлению личности правонарушителя.
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Резинострелы своей "ненастоящестью" провоцируют насилие, их приминяют как "летающие дубинки". Это оружие никто не воспринимает серьёзно. Личное оружие должно быть настоящее, чтобы каждый владеющий им осознавал, что у него в руках и какая ответственность. А так мажоры получившие резинострелы размахивают ими по малейшему случаю.
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попроси себе у сабакова, он сейчас активно раздаёт таким как ты.
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Ти прикольний. Представник кримінального світу, який хоче легальний пістолет. Таким як ти навіть в США зброю не дають.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ одном из кафе Харькова произошла стрельба, есть раненый, - Нацполиция
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