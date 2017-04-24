EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 За рубежом
  3116  47
Все про:выборы (21685) Франция (1837) Олланд (525) Марин Ле Пен (9) Макрон (2)

 Выборы во Франции: Президент Олланд и политические соперники поддержали Макрона

Центрист Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции с 23,75% голосов, лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,53%. Нового президента французы выберут во втором туре, который пройдет 7 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Также читайте: Выборы во Франции: Меркель поддержала Макрона и пожелала ему всего наилучшего

Президент Франции Франсуа Олланд неофициально поздравил по телефону Эммануэля Макрона, а проигравшие кандидаты призвали во втором туре голосовать за него. Впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) ни социалист, ни правоцентрист не прошли во второй тур.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов, а лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - 19,64%.

Вышедшие во второй тур кандидаты представляют ровно противоположные точки зрения: Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и за Европейский Союз. Марин Ле Пен выступает против глобализации и хочет провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС, наподобие "брексита".

Макрон - бывший банкир и экс-министр экономики Франции при президенте Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции. Собственное политическое движение "Вперед", которое он основал в апреле 2016 года после ухода с поста министра, сам Макрон определяет как "ни левое, ни правое".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам

Выступая перед сторонниками в выставочном комплексе Porte de Versailles в Париже, Макрон сказал, что надеется стать "президентом всех патриотично настроенных жителей Франции против угрозы националистов".

Узнав о предварительных результатах первого тура, Ле Пен назвала себя "народным кандидатом", добавив, что речь идет о "выживании Франции". "Первый шаг сделан", - заявила она. "Результат исторический: Ле Пен и Макрон во втором туре".

Вслед за президентом Франции Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре.

Поддержал центриста-Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре.

Один из советников президента Франции заявил, что у Олланда выбор был невелик - поддержать министра, с которым он работал, либо лидера крайне правой политической силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновения

Поддержали Макрона и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, и французский премьер Бернар Казнев.

На международном уровне Макрона поддержали пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

За президентское кресло боролись 11 кандидатов. Четверка основных претендентов представляла самые разные политические силы страны - от ультралевых до крайне правых.

Обозреватель ВВС Томас Фесси проанализировал, что предлагает Макрон: "Эммануэль Макрон - прагматик. Он говорит, что хочет проводить полностью новую политику, игнорируя при этом традиционное противостояние между левыми и правыми. Его политическая программа сочетает призывы к либеральным экономическим реформам с относительно левыми обещаниями в том, что касается социальной политики".

Он хочет, чтобы компаниям было бы легче нанимать и увольнять работников, понизить налоги на бизнес и удлинить рабочую 35-часовую неделю во Франции.

Макрон также хочет предлагать пособие по безработице большему числу людей, в том числе и частным предпринимателям. Кроме того, он ставит акцент на образовании и необходимости перехода на возобновляемые источники энергии. Пока не ясно, удастся ли его движению заручится большинством мест в парламенте на июньских выборах. Он заявил, что будет выдвигать кандидатов, не замешанных в существующих политических структурах. Половина из них будут женщины.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а вот при чем тут лопаты
Выборы во Франции: Президент Олланд и политические соперники поддержали Макрона - Цензор.НЕТ 1370. И это, бублик, не шутки, а тваи скрепы. Тем более всё новое это харашо забытое старое но этого вам, козлячьему отродью, никто забыть не позволит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Честно..? Я бы медаль бы дал тому, кто придумал такую раздачу гумпомощи! Лопатами для очистки клеток от дерьма зверей, кормить этих голодных живот.., пардон кацапов! Гениально!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ты бублик не ленись, двинь булками, придумай шо-нить в кацапском репертуаре. Вы же кацапы такие остроумные, то петухов лепите, то сталагмиты выращиваете, то соревнуетесь кто дальше какаху закинет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ира, ваше мнение даже здесь мало кого волнует, а жу тем более во Франции...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а во время выборов в США вы кого поддерживали: Трампа или Клинтон ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путину удар под дых - 30 миллионов пустил с Ле Пеншей на ветер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для путлера 30 миллионов - пустячек.
Он приятелю на виолончели в 100 раз больше подарил
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
приятель на виолончели все же не владелец подаренного, а скорее просто живой кошелек...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так не своих же личных, а из кармана пенсионеров, врачей, учителей и прочих патриотов путинской Расеи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот-вот. А народ пошел по соцсетям деньги на лечение собирать.
А Пуйло то Ле Пен забашлял, то Рейстаг картонный построил...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп кинул, лепеншу не выбрали... Кацы, лучше тратьте деньги на образование и медицину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надо на образование и медицину. Лучше пусть кацапы продолжают тратить деньги на ольгинцев, нацистов и альтернативную реальность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацев не спрашивают куда идёт их шерсть. Их стригут в загончике, пускают на шашлык и мнение не спрашивают. Так что разговаривать с баранами и овцами - контр продуктивно)) А овчар у них - хуйло. А с хуйлом базарить - западло. Как то так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Программа повышения благосостояния народа хорошая, главное, как она будет реализовываться. Надеюсь, французский народ сделает правильный выбор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Им не повезло . Там Цыган не балотируется .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боюсь, ближайшие 2 недели будут во Франции "веселенькими" - надеюсь, французы и их спецслужбы будут начеку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А результаты, це зрада чи перемога?
 показать весь комментарий
Ответить
 
для тебя, кацап, без разницы. Лишь бы ягель уродил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он еще долго будет выблевывать этот бокал шампанского. С желчью и кровью. Пускай за Ле пен "Бояры" выпьет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапы уже воют, рвут на себе волосы и бьются головой о кремлевскую стену. Их родная фашистка пролетает. Они считают, что успех России зависит от чужих президентов, а не от их собственного и их самих. Дебилы!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дик і деякі українці чомусь чекають вирішення своїх проблем не від тих, кого вони обрали, а від чужого дяді.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Президент Олланд и политические соперники поддержали Макрона

------------------
А Хуйло поддержит Ле Пенисшу и за оставшиеся до второго тура две недели во Франции может "случится" парочка серьезных террористических атак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пути Господни неисповедимы. Ведь ещё полгода назад было всего два вероятных президента Франции один рвущий на жопе волосы в пользу немедленного снятия санкций, другая вообще с умным видом заявляющая, что Ураина это Россия. И тут на тебе Макрон. Видимо компенсация за Трампа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олланд, как гроссмейстер, убрал двух путинских жополизов: Фийона и Ле Пен.
Просто красавец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю стоит ли так узко персонализировать автора этой многоходовочки.) В ней были заинтересованы все "еврооптимисты" вплоть до Брюсселя. Но отказ баллотироваться и вовремя открытые дела на Фийона, безусловно дело рук его команды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
мир сходит с ума. Президентом Франции стала Эммануэль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ле ПЕНша!!!ВЕРНИ ДЕНЬГИ!!!
Ху*ло нервничает)))
Хватит КИДАТЬ Росиюшку...
Обещаете...деньги берете...а результат ГДЕ???!!!)))
В ГЛАЗА СМОТРИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Некоторое время назад министр обороны Израиля настоятельно посоветовал французским евреям рассмотреть вопрос репатриации на историческую Родину: в Израиль. Очевидно, министр обладает какой-то информацией, которой не имеют читатели газет и наблюдатели за выборами.
Во Франции живут несколько миллионов арабов (важнейшая часть электората социалистов), которые никогда не впишутся во французскую культуру. Националисты же, со своей стороны, более не станут безучастно смотреть на усилия глобализаторов во власти, которые последовательно уничтожают национальную идентичность французов, делая из них "граждан мира" и наводняя страну иммигрантами. Так что независимо от итогов выборов, внутренний конфликт будет развиваться, и его форма может стать непредсказуемой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
меня ихние выборы не щекочат. Знаю одно - Марин без Ле Пена, что Зорян без Шкиряка.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыборы во Франции: Президент Олланд и политические соперники поддержали Макрона
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти