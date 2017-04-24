 Выборы во Франции: Президент Олланд и политические соперники поддержали Макрона

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Президент Франции Франсуа Олланд неофициально поздравил по телефону Эммануэля Макрона, а проигравшие кандидаты призвали во втором туре голосовать за него. Впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) ни социалист, ни правоцентрист не прошли во второй тур.
Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов, а лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - 19,64%.
Вышедшие во второй тур кандидаты представляют ровно противоположные точки зрения: Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и за Европейский Союз. Марин Ле Пен выступает против глобализации и хочет провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС, наподобие "брексита".
Макрон - бывший банкир и экс-министр экономики Франции при президенте Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции. Собственное политическое движение "Вперед", которое он основал в апреле 2016 года после ухода с поста министра, сам Макрон определяет как "ни левое, ни правое".
Выступая перед сторонниками в выставочном комплексе Porte de Versailles в Париже, Макрон сказал, что надеется стать "президентом всех патриотично настроенных жителей Франции против угрозы националистов".
Узнав о предварительных результатах первого тура, Ле Пен назвала себя "народным кандидатом", добавив, что речь идет о "выживании Франции". "Первый шаг сделан", - заявила она. "Результат исторический: Ле Пен и Макрон во втором туре".
Вслед за президентом Франции Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре.
Поддержал центриста-Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре.
Один из советников президента Франции заявил, что у Олланда выбор был невелик - поддержать министра, с которым он работал, либо лидера крайне правой политической силы.
Поддержали Макрона и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, и французский премьер Бернар Казнев.
На международном уровне Макрона поддержали пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
За президентское кресло боролись 11 кандидатов. Четверка основных претендентов представляла самые разные политические силы страны - от ультралевых до крайне правых.
Обозреватель ВВС Томас Фесси проанализировал, что предлагает Макрон: "Эммануэль Макрон - прагматик. Он говорит, что хочет проводить полностью новую политику, игнорируя при этом традиционное противостояние между левыми и правыми. Его политическая программа сочетает призывы к либеральным экономическим реформам с относительно левыми обещаниями в том, что касается социальной политики".
Он хочет, чтобы компаниям было бы легче нанимать и увольнять работников, понизить налоги на бизнес и удлинить рабочую 35-часовую неделю во Франции.
Макрон также хочет предлагать пособие по безработице большему числу людей, в том числе и частным предпринимателям. Кроме того, он ставит акцент на образовании и необходимости перехода на возобновляемые источники энергии. Пока не ясно, удастся ли его движению заручится большинством мест в парламенте на июньских выборах. Он заявил, что будет выдвигать кандидатов, не замешанных в существующих политических структурах. Половина из них будут женщины.
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. И это, бублик, не шутки, а тваи скрепы. Тем более всё новое это харашо забытое старое но этого вам, козлячьему отродью, никто забыть не позволит
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Он приятелю на виолончели в 100 раз больше подарил
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А Пуйло то Ле Пен забашлял, то Рейстаг картонный построил...
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А Хуйло поддержит Ле Пенисшу и за оставшиеся до второго тура две недели во Франции может "случится" парочка серьезных террористических атак.
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Просто красавец.
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Ху*ло нервничает)))
Хватит КИДАТЬ Росиюшку...
Обещаете...деньги берете...а результат ГДЕ???!!!)))
В ГЛАЗА СМОТРИ
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Во Франции живут несколько миллионов арабов (важнейшая часть электората социалистов), которые никогда не впишутся во французскую культуру. Националисты же, со своей стороны, более не станут безучастно смотреть на усилия глобализаторов во власти, которые последовательно уничтожают национальную идентичность французов, делая из них "граждан мира" и наводняя страну иммигрантами. Так что независимо от итогов выборов, внутренний конфликт будет развиваться, и его форма может стать непредсказуемой.
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