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 Боевики "ЛНР" воруют электрокабели под руководством командования, - ИС

"Прокуратура ЛНР" расследует факты массового хищения кабелей электросетей в Попаснянском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

""Прокуратура ЛНР" проводит расследование массовых случаев срезания кабелей электросетей в Попаснянском районе "военнослужащими" "7-й омсбр" оккупантов из Брянки. По мнению "правоохранителей", хищение кабелей проходит организованно, к чему имеет прямое отношение командование "бригады" боевиков", - написал он.

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Также Тымчук отметил, что в "ЛНР" фиксируется топливный кризис, с тенденцией к обострению, наиболее тяжелая ситуация - в северных оккупированных районах Луганской обл. На автозаправках введено ограничение на заправку бензином (от 10 л до 15 л на одну ед. частного автотранспорта).

"На ряде автозаправок - в частности, на АЗС в н.п. Кадиевка (быв. Стаханов)., Алчевск, Хрустальный (быв. Красный Луч) - топливо вообще отсутствует", - добавил он.
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Они и так уже практически все украли.Сейчас доворовывают.
Голодранцы...
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Готовятся к 25 апреля, кабеля всё равно уже не нужны будут
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наши барыги, хотели бы пградать, чуть чуть электричества, но для кармильцев это чересчур долгий цикл получения прибыли, украл продал, украл продал, нах всякие университеты канчать
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КАБЕЛЕЙ НЕТ, НО ВЫ - ДЕРЖИТЕСЬ - новый слоган, дарю!!!
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Воруйте больше!
Лугандон после деоккупации должен немного пожить в каменном веке.
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До 2014 года остро стояла проблема решения вопроса, что делать с устаревшими совковыми комбинатами, которые стали убыточными ещё при СССР. Они не могли существовать без офигенных дотаций и практически работали сами на себя. Тот же Ахметов не способен работать без государственной поддержки. Во всём цивилизованом мире подобные конгломераты уже давно закрыты, а их ликвидация требовала огромных капиталовложений. Достаточно привести в пример Дедройт или "срединные" штаты США, шахты Великобритании с которыми имела гемморой Тетчер. Но, в Украине всё решилося довольно просто, с одной стороны, жители сами ликвидировали их. Теперь глдавное не вестися на хотелки прихватизаторов, которые потребуют огромных бабок на востановление старья. В Украине нужно создавать только современные, пост-индустриальные предприятия с высокой добавочной стоимостью продукции, а не мега-комбинаты по выпуску дешёвых слябов.
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Свого часу зв'язківці були шоковані таким феноменом: бомжі та алкани виривали з колодязів ОПТИЧНІ кабелі, вважюючи що в них є мідь. І саме луганська область була лідером з таких пошкоджень.
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