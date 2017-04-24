 Боевики "ЛНР" воруют электрокабели под руководством командования, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
""Прокуратура ЛНР" проводит расследование массовых случаев срезания кабелей электросетей в Попаснянском районе "военнослужащими" "7-й омсбр" оккупантов из Брянки. По мнению "правоохранителей", хищение кабелей проходит организованно, к чему имеет прямое отношение командование "бригады" боевиков", - написал он.
Также Тымчук отметил, что в "ЛНР" фиксируется топливный кризис, с тенденцией к обострению, наиболее тяжелая ситуация - в северных оккупированных районах Луганской обл. На автозаправках введено ограничение на заправку бензином (от 10 л до 15 л на одну ед. частного автотранспорта).
"На ряде автозаправок - в частности, на АЗС в н.п. Кадиевка (быв. Стаханов)., Алчевск, Хрустальный (быв. Красный Луч) - топливо вообще отсутствует", - добавил он.
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Лугандон после деоккупации должен немного пожить в каменном веке.
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