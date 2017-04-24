 Аграмунт объяснил свой визит в Сирию с депутатами Госдумы РФ: это была частная поездка

Письменные комментариями относительно визита он предоставил членам Бюро ПАСЕ (руководящего органа ассамблеи), пишет "Европейская правда".
Аграмунт подчеркнул, что это был его частный визит, не связанный с работой во главе ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп.
По его мнению, проблему вызвало то, что "визит стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ", которые не сообщили о частном характере визита и создали впечатление, что он поддерживает Асада; Аграмунт заверил, что это не так.
Вместе с тем, он заявил, что его поездка финансировалась за счет сирийского парламента; однако есть видео того, как Аграмунт спускается по трапу самолета Минобороны РФ, который прибыл в Дамаск из Москвы.
Обращает на себя внимание то, что целью поездки Аграмунт назвал желание увидеть последствия трагедии в Алеппо, однако затем он признал, что в Алеппо не поехал, в отличие от других участников делегации.
Сейчас в Страсбурге проходит закрытое заседание Бюро ПАСЕ, где рассматривают, среди прочего, вопросы данной поездки Аграмунта.
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прям троллинг от СБУ )))
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А он скорее всего попросит, так как от его армии за годы войны остался один тришкин кафтан, которым накроешь голову - задница мерзнет. Накроешь задницу - голова мерзнет.
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раша тудей и Секелев нервно курят в стороне - им такого не придумать....
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