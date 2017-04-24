EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, За рубежом
  2245  16
Все про:визит (2135) ПАСЕ (1017) Сирия (2390) Аграмунт Педро (36)

 Аграмунт объяснил свой визит в Сирию с депутатами Госдумы РФ: это была частная поездка

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт предоставил официальные объяснения по поводу своего визита в Сирию вместе с депутатами российской Госдумы.

Письменные комментариями относительно визита он предоставил членам Бюро ПАСЕ (руководящего органа ассамблеи), пишет "Европейская правда".

Аграмунт подчеркнул, что это был его частный визит, не связанный с работой во главе ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп.

По его мнению, проблему вызвало то, что "визит стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ", которые не сообщили о частном характере визита и создали впечатление, что он поддерживает Асада; Аграмунт заверил, что это не так.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это похороны и уничтожение ПАСЕ", - первый вице-спикер Геращенко опубликовала фото главы Ассамблеи Аграмунта с Асадом. ФОТО

Вместе с тем, он заявил, что его поездка финансировалась за счет сирийского парламента; однако есть видео того, как Аграмунт спускается по трапу самолета Минобороны РФ, который прибыл в Дамаск из Москвы.

Обращает на себя внимание то, что целью поездки Аграмунт назвал желание увидеть последствия трагедии в Алеппо, однако затем он признал, что в Алеппо не поехал, в отличие от других участников делегации.

Сейчас в Страсбурге проходит закрытое заседание Бюро ПАСЕ, где рассматривают, среди прочего, вопросы данной поездки Аграмунта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия использует руководителей ПАСЕ для дискредитации ассамблеи, - Арьев
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да красавцы, если правда. Зачем отгавкиваться? Клади, доказы, на стол и пусть, эти жирные жопы, вертятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие доказы ? Она начала триндеть ещё во время майдана , и с наезда на Вакарчука , Святослава обвинила в поддержке - ну вы помните как нас парашники называли. Вся доказуха в соц сетях , трендеть надо меньше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и это, дает, право, спецслужбе, публиковать, фото, голой бабы, у себя на сайте???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Педритта Агромутант - ничего удивительного, что тянет к своим, видно голос крови монголоида из Улан Уде прорезался. Экскурсия на мацьковскую плешку поможет осознать себя частью великой и могучей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такое же лживое существо, как и его кацапские хозяева.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ТВАРЬ ПРОДАЖНАЯ !!! Вот и стало известно почему в ПАСЕ дует ветер в поддержку лишнехромосомных..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по всему, русня скоро по самые уши увязнет в Сирийской войне. Т.е. они уже готовы официально вводить туда наземные войска, "если Асад попросит".
А он скорее всего попросит, так как от его армии за годы войны остался один тришкин кафтан, которым накроешь голову - задница мерзнет. Накроешь задницу - голова мерзнет.

Аграмунт объяснил свой визит в Сирию с депутатами Госдумы РФ: это была частная поездка - Цензор.НЕТ 513
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, хотят поучаствовать, у них там умных много наверное просчитали много ходов очка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оправдать можна любое безумие - времена такие настали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зачем героев делать. Нужно по схеме ФИФА прокатать на наличие стороннего кридитования.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Частный визит без уведомления по месту работы в составе официальной делегации одной из сторон конфликта на военном самолете этой стороны - я фсё правильно понял?
раша тудей и Секелев нервно курят в стороне - им такого не придумать....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАграмунт объяснил свой визит в Сирию с депутатами Госдумы РФ: это была частная поездка
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти