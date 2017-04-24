 Украинская делегация в ПАСЕ будет добиваться отставки Аграмунта, чтобы все почувствовали, что сотрудничество с Россией является токсичным, - Гончаренко

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил нардеп от БПП, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Очень важный вопрос, который на этот раз будет рассматриваться, - это деятельность президента ПАСЕ господина Аграмунта, который, к сожалению, неоднократно делал пророссийские высказывания. Мы хотим добиться того, чтобы, как минимум, были принесены извинения и добиться, чтобы эта ситуация была такой, что не может повториться в будущем. Мы будем бороться, я лично и очень многие члены украинской делегации, считаем, что господин Аграмунт, президент ПАСЕ, должен уйти в отставку. К сожалению, нет процедуры, по которой можно отозвать до конца этого года, но он мог бы это сделать добровольно. Мы будем создавать давление на него через политические группы, выступления, чтобы, как минимум, все почувствовали, что сотрудничество с Россией является токсичным. Кроме того, украинская делегация запланировала несколько событий: демонстрация фильма о событиях в Украине, информация о наших пленных, заключенных", - заявил Гончаренко.
Отметим, на этой неделе в Страсбурге стартовала сессия ПАСЕ.
Напомним, 20 марта председатель ПАСЕ Педро Аграмунт посетил Сирию вместе с депутатами Государственной Думы РФ.
1237 6
Аграмонт традиционно убежал с заседания сессии ПАСЕ, на котором обсуждали его визит в Сирию с депутатами Госдумы РФ, - Ирина Геращенко(0)
Одесский суд оставил в СИЗО подозреваемого в похищении нардепа Гончаренко(28)
"Отчет правительства уже есть в парламенте", - Гончаренко(24)
Россия использует руководителей ПАСЕ для дискредитации ассамблеи, - Арьев(14)
Совет Европы, к сожалению, повторяет судьбу Лиги Наций - Портников(0)
Возможно, Грынив на заседании фракции попросит принять его отставку, - Гончаренко(32)
Визит Аграмунта в Сирию не был санкционирован ПАСЕ, - заявление делегаций Украины, Польши и Дании(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить