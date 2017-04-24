 75% россиян одобрили отказ от телетрансляции Евровидения, - опрос

Об этом сообщает ВЦИОМ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Несогласие с позицией руководства канала выразили 18% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 17-18 апреля среди 1200 респондентов.
По данным социологов, за пять лет доля россиян, хоть раз смотревших Евровидение, несколько выросла: если в 2012 году о том, что видели трансляции конкурса, сообщали 76%, то в 2017 году - 82%. Доля постоянных зрителей (тех, кто старается следить за трансляциями ежегодно) не изменилась - 19%. Среди женщин (25%), респондентов в возрасте 60 лет и старше (28%) этот показатель заметно выше, чем среди мужчин (12%) и 18-24-летних (13%), а также 25-24-летних (9%).
Никогда не смотрели Евровидение 17% россиян, показал опрос.
Ранее Первый канал отказался транслировать Евровидение-2017.
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.
Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.
После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".
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