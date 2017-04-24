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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (3990) Киев (16903) Литва (1124) Нацполиция (7043) посольство (400)

 Возле посольства Литвы в Киеве взорвали дымовую гранату

В ночь на 24 апреля на улице Бусловской в Киеве неизвестные бросили на дорогу у посольства Литовской Республики дымовую шашку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации управления Нацполиции в г. Киеве.

Как отмечается, сообщение о том, что на улице Бусловской неизвестные бросили на дорогу у посольства Литвы дымовую шашку, поступило в дежурную часть Печерского управления полиции в 00:45.

"У забора в двадцати метрах от входа в дипломатическое представительство правоохранители обнаружили остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч". В то же время при осмотре прилегающей территории, на пустыре нашли пустой корпус гранаты "Ф-1". Все эти предметы изъяли для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генконсульство Польши в Луцке обстреляли из гранатомета. Среди рассматриваемых следствием версий инцидента - теракт, - СБУ
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по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины - КАКОЕ К ЧЕРТЯМ "ХУЛИГАНСТВО"? - ДИВЕРСИЯ И ТЕРАКТ!!! Но, увы...не с нашей властью...
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Вот именно, что это теракт. Где были мусульмане?
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начался сезонный приступ майского победобесия
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Есть какие-то сведения? К примеру я думаю, но не уверен, что это приезжие из ордло.
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В Киеве ПОЛНО своей затаившейся ваты !!! Там среди ментов через одного такие...
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Я вобще не могу понять как можно назвать покушение на убийство -что трупа нету -я понимаю что совок в отмену от других государств где силовые органы работают на упреждение в нас приезжают на константацию фактов -как статисты и лишь потом когда уже есть трупы и нечего нельзя сделать начинают проводить раследование и поэтому вся эта мрязь прорашовская чувствует себя вольно и безнаказанно.Когда то при совке все такие отбросы общества всегда были на контроле в милиции и не успел вчера украсть как сегодня уже задержан .И что главное занимаются диверсиями за которые во время военного положения обычно растреливали а в Украине это называю хулиганством и то главное когда идет война с рашовской фашисткой силой темной.
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Ну, Богдан, вот поэтому и нет ни войны, ни военного положения!!! - ну не готовы барыги воевать!!! - гешефты тогда как крутить?
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ФСБ никак не угомонится ,а у СБУ мухи во рту ведутся,пока они ореховым бизнесом увлечены..
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Террор и еще раз террор,товарищи кацапы!
Твари,весь мир уже затрахали.
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Я хочу спросить у мэра кто хозяин в Киеве что какая то мрязь завелась вражеская прорашовская и гадит сволочь и в то в самом центре Украины а что тогда говорить за переферию -может пора порядок навести в Киеве и что главное не какая сволочь не хочет в рашовский гадюшник ехать а только гадит здесь в УКраине.
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Богдан, ну что ты хочешь от Кличко? ВЗРЫВЫ УЖЕ ГРЕМЯТ НА ВЛАДИМИРСКОЙ, НЕДАЛЕКО ОТ ГЛАВНОГО ОФИСА СБУ!!!
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Такие возмутительные факты будут иметь место до тех пор, пока с лугандона и пидороссии будут просачиваться в Украину её ярые ненавистники и откровенные диверсанты, а контроль на КПВВ будет лояльным. Благодаря "мягкому" контролю всякая шваль проползает к нам и там поджигает какой-то объект, там - подрывает, а мы только ведём статистику и считаем убытки... Надо многие правила менять, ведь у нас вОЙНА!
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Вся проблема в том что в Украине идут только задержания то я хочу спросить а где показательные суды чтобы эти прорашовские гниды знали бы что за такое могут посадить и то на долго а то в раше из простого журналиста украинского или кинорежисера делают дивесанта а в Украине из настоящего диверсанта делают мелким хулиганом -что такие слабые в юристпреденции что хулиганство не могут различить с диверсией или террактом а завтра вобще митну взорвут а скажут что это хулиганство бо на счастье не было трупов или как говорят пострадавших.
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сча Грицак с Сабаковым торжественно вскроют очередной схрон или посадят националиста за порваный портрет
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А не проще таких отщепенцов посадить чтобы другим не поладно было .
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Это сделали не украинцы. Литовцы лучшие друзья Украины ещё со времён Бандеры.
Это работа русских, ФСБ, СБУ по просьбе ФСБ, или лично Путина, так-как Порошенко регулярно общается с Путиным по телефону.
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Я служил в Калининградской области возле самой границы с Литвой. Общался с литовцами на русском языке, украинский литовцы не знают, очень хорошее отношение у них к украинцам, а с русскими даже разговаривать не хотят. Могу, я украинец, литовцам пакость сделать?
02.03.2017 Президент Украины Петр Порошенко и глава Кремля Владимир Путин регулярно проводят телефонные переговоры.
16 декабря, 2014 17.38 Глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин заявил, что президент Украины Петр Порошенко регулярно общается со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Общаются всю войну, советуются, договариваются о перемириях, если ВСУ начинают сильно бить.
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я не о том. В Украине, то что вы написали, знает каждый даже ребенок и уже давно!
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Мне понравилось выступление беларусов, но голосовать за них не буду.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле посольства Литвы в Киеве взорвали дымовую гранату
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