 Возле посольства Литвы в Киеве взорвали дымовую гранату

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации управления Нацполиции в г. Киеве.
Как отмечается, сообщение о том, что на улице Бусловской неизвестные бросили на дорогу у посольства Литвы дымовую шашку, поступило в дежурную часть Печерского управления полиции в 00:45.
"У забора в двадцати метрах от входа в дипломатическое представительство правоохранители обнаружили остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч". В то же время при осмотре прилегающей территории, на пустыре нашли пустой корпус гранаты "Ф-1". Все эти предметы изъяли для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.
Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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Твари,весь мир уже затрахали.
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Это работа русских, ФСБ, СБУ по просьбе ФСБ, или лично Путина, так-как Порошенко регулярно общается с Путиным по телефону.
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02.03.2017 Президент Украины Петр Порошенко и глава Кремля Владимир Путин регулярно проводят телефонные переговоры.
16 декабря, 2014 17.38 Глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин заявил, что президент Украины Петр Порошенко регулярно общается со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Общаются всю войну, советуются, договариваются о перемириях, если ВСУ начинают сильно бить.
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