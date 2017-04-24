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 Пропагандисты Russia Today прибыли на место подрыва автомобиля спецмиссии ОБСЕ через 3 минуты, - ИС

Съемочная группа российских пропагандистов телеканала Russia Today прибыла через три минуты после подрыва автомобиля спецмиссии ОБСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Согласно данным группы ИС, после подрыва на взрывном устройстве автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ в районе н.п. Пришиб Луганской обл. (территория, контролируемая "ЛНР"), хронология событий развивалась следующим образом:

11:17 - подрыв автомобиля;

11:20 - прибыла съемочная группа телеканала Russia Today;

11:28 - прибыл автомобиль "Нива" цвета хаки с неопознанными гражданскими, которые отдавали указания российским "журналистам";

15:44 - прибыла "полиция ЛНР";

15.48 - прибыл автомобиль медицинской службы ("таблетка") для вывоза тела погибшего сотрудника СММ ОБСЕ;

около 16.00 - прибыл автокран для эвакуации автомобиля СММ ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США призвал Россию повлиять на сепаратистов на Донбассе, чтобы был сделан первый шаг к восстановлению мира в Украине

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.


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Организованно сработали,молодцы.Сразу видно-заранее готовились.
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Они за кустами ждали. Я не спец , но мне кажется , что там взрыв был изнутри.
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Все довольно правдоподобно, особенно если предположить, что ОБСЕ подорвалось прямо на выезде из Луганска, а на окраине города в уже заведенной машине сидела вся команда Раша-Тудей
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PS 3 минуты это наверное минимум, что бы схватить камеру и добежать до машины при условии, что ты на первом этаже, а машина с водилой стоит под окнами. А если добавить сюда время на звонок от информатора, время на сбор группы и время поездки......должно быть МИНИМУМ минут 20
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А полиция, я смотрю, шо у нас, шо у обдроченцев - такая быстрая😆
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Все тут ясно,таким образом свинособаки себя выдают,давно наработаная кацапская схема.
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ОООООООООООООООООО !!! Как всё нам это знакомо !!! ФСБ работает по шаблонам.. сейчас набрали туда тупых или наглых.. никак не пойму?
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Да - вывод - начали убивать офицеров ОБСЕ - типа посмотреть на реакцию
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Чому так довго їхали? Акумулятор підсів, довелося штовхати "ПАЗика"?
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Материализовались прям из ниоткуда... :D
Вот же нюх репортерский...
Скоты...
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Які спритні ці "параша тудой", але дурні.., як і їхні хазяї на "нівах".
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Задержались на 3 минуты, так как опасались - не сдетонирует ли что-то еще. Иначе были бы там минут за 5 ДО ВЗРЫВА.
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Российский самолет сбросил вакуумные бомбы на территории Сирии - газета "Дети Беслана".
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Полиция и пожарные ехали в 10 раз дольше по времени - чем пропагадоны из Гав-гав-ньюса.
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Хуйло готовится к крупным провокациям или даже наступлению, и ему очень нужно убрать любых свидетелей с линии фронта. Даже таких близоруких, как наблюдатели ОБСЕ. Нехороший признак....
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видать водила сцать еще останавливался, так бы могли успеть снять разлет осколков
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Унас местные, после миномётных обстрелов, не зная когда всё затихнет, часами сидели по подвалах. А эта рашистская звиздота с камерами, прилетали аккурат после крайнего разрыва. Совпадение?
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Просто в каждой съемочной группе рашатудеев, звезды, лайфньюзе есть штатные подрывники.
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А что тут удивлятся -эти рашовские СМИ про взрыв авто с миссией ОБСЕ уже зарание знали и поэтому и приготовились соответственно -оставалось только подать им сигнал -что и было сделано и поэтому они и оказались так быстро на месте покушения на членов ОБСЕ .
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Це все, що треба знати про причини підриву машини. Все решта - деталі. Які тут можуть бути ще версії??!! Росіяни в наглу показують ОБРЄ на двері. Чому? Планують широкомаштабну провокацію? Не потрібні незалежні свідки? Такі вчинки вже нічим не відрізняються від поведінки Гітлєра початку Другої Світової.
Воно як би все зрозуміло і від українців не залежить, але є річ, що залежить лише від українців. Це їх Лідер. На сьогодні він - добревідомий пройдисвіт і шахрай. А дещо вказує, що він ще і шпіон. "Добре", українці підготувались до війни, "добре"...
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Ну все ясно же, что это РТ взорвали. Приложите к суду в Гаази.
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В оперативности пропагандонов RT просматривается еще одна деталь - гнали на место в полной уверенности, что фугас был единственный и опасаться больше нечего.
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А глав.ред., отнятой у русских 100канального неРаши тудей маргарита Куян( поменяла фамилию,была симонян) тоже была? Деньги русских -для нерусских фальсификаторов СМИ России и для огромных бетонных укреплений в окупированном массонским Кремлем Карабахе и Иреванском ханстве.-ЗЕМЛЯХ ОдЭрБэйДжана.
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Наверное, в Параша-Тудей работают сплоные экстрасенсы и провидцы.
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