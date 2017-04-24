 Пропагандисты Russia Today прибыли на место подрыва автомобиля спецмиссии ОБСЕ через 3 минуты, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Согласно данным группы ИС, после подрыва на взрывном устройстве автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ в районе н.п. Пришиб Луганской обл. (территория, контролируемая "ЛНР"), хронология событий развивалась следующим образом:
11:17 - подрыв автомобиля;
11:20 - прибыла съемочная группа телеканала Russia Today;
11:28 - прибыл автомобиль "Нива" цвета хаки с неопознанными гражданскими, которые отдавали указания российским "журналистам";
15:44 - прибыла "полиция ЛНР";
15.48 - прибыл автомобиль медицинской службы ("таблетка") для вывоза тела погибшего сотрудника СММ ОБСЕ;
около 16.00 - прибыл автокран для эвакуации автомобиля СММ ОБСЕ.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
7040 36
Материалы по теме: Подрыв автомобиля ОБСЕ
Госдеп США призвал Россию повлиять на сепаратистов на Донбассе, чтобы был сделан первый шаг к восстановлению мира в Украине(16)
Тело погибшего наблюдателя ОБСЕ эвакуировано с оккупированной территории, - украинская сторона СЦКК(6)
МИД Канады о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: "Инцидент должен быть расследован, а все ответственные - понести наказание"(28)
Хуг призвал разминировать все территории на Донбассе(62)
Украинские военные могут взять Докучаевск в кольцо и провести "зачистку" - Тымчук(0)
Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма под контроль Украины, - Госдеп США(68)
Виновные в подрыве наблюдателей ОБСЕ должны быть привлечены к ответственности, - Могерини(72)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот же нюх репортерский...
Скоты...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Воно як би все зрозуміло і від українців не залежить, але є річ, що залежить лише від українців. Це їх Лідер. На сьогодні він - добревідомий пройдисвіт і шахрай. А дещо вказує, що він ще і шпіон. "Добре", українці підготувались до війни, "добре"...
Ответить
Ответить
Знает кошка, чье мясо съела
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить