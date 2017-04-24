 Я докажу свою невиновность и привлеку к уголовной ответственности руководство НАБУ, - Мартыненко

Об этом он сказал в интервью ТРК "Украина" 23 апреля, сообщает пресс-служба экс-депутата.
"Я хочу обратиться к Президенту, чтобы он отреагировал... Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сегодня превратились в филиал "грузинской мафии", - заявил Николай Мартыненко.
"Это дешевое пиар-агентство занимается тем, что оно фальсифицирует дела, бросает людей за решетку и ни одного дела не доводит до конца. Никакой борьбы с коррупцией нет. Есть дешевое пиар-агентство, которое играет в политику", - констатировал экс-нардеп.
На уточняющий вопрос журналистки, видит ли грузинский след в своем деле, Николай Мартыненко ответил: "Другого не вижу. Это не антикоррупционная организация. Это чисто политический проект".
Относительно своих дальнейших планов Николай Мартыненко сказал: "Первое: я докажу свою невиновность, в том числе в суде. И второе: обязательно привлеку к уголовной ответственности как руководство НАБУ, так и каждого исполнителя, который этим вопросом занимается".
Ранее Николай Мартыненко заявил, что во время судебного заседания по делу об избрании ему меры пресечения в Соломенский суд "срочно прибыла команда контролеров за действиями НАБУ во главе с соратником Саакашвили Сакварелидзе. Это свидетельство системной зависимости НАБУ от группы, которую в руководящем составе бюро представляет Гизо Углава. Этот факт следует зафиксировать всем, кто следит за деятельностью НАБУ и осознать, что Бюро используется в качестве инструмента политической борьбы и развала коалиции. Цель - досрочные парламентские выборы, чтобы привести в парламент свою политическую силу. Для Сытника и Углавы уже зарезервированы места в партии Саакашили - Лещенко".
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на самом деле эта мразь уже давно на крючке у финансовых разведок США и европейских стран.
так што сидеть тебе - не пересидеть, говно е6аное.
Аминь.
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Вирок - 2 з половиною роки в'язниці. ... і ніякого взяття на поруки.
На 2 з половиною роки діти без батька. За що?
... Тому питання, з якої вкраденої суми починаютьсь "поруки"?
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петя насоздавал высокооплачиваемые и фейковых всю и всп которые спромоглись уволить аж насколько десятков судей-предателей из донецка и луганска.
тем более набу не имеет права назначать судей на рассмотрение дел,у пети на всех судей есть компромат он уже контролирует судебную власть в обход конституции.
Единственный законопроект о создании антикоррупционного суда забракован, но вариантов у Банковой и коалиции не так уж и много - очень деньги нужны.
а на поруки кто мартыненко выпустил? какой судья?
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Пока не создадут спец-антикоррупционный суд.. толкут будет 0
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Троли, чего вас всех так беспокоит убыточность НАБУ? Озаботьтесь лучше убыточностью гос. предприятий
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Исключив, что типа это "наследство" и т.п. ....
Еще важно, чтобы величина уплаченных налогов соответствовала возрастанию активов, за период применения талантов Мартыненка - предпринимателя!
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Мартыненко - циничный ублюдок и пидорас!!!
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У меня и раньше было подозрение, что он спокойно снял с себя депутатские полномочия только потому, что был на 100% уверен в эффективности крыши, созданной системой. И тут на тебе, облом, взяли под белые рученьки. Ты диви, как он взвыл обращаясь к президенту, своей бывшей супер надежной крыше.
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Вирок - 2 з половиною роки в'язниці. ... і ніякого взяття на поруки.
На 2 з половиною роки діти без батька. За що?
... Тому питання, з якої вкраденої суми починаютьсь "поруки"?
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