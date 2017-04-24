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 Политика Украины
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 Я докажу свою невиновность и привлеку к уголовной ответственности руководство НАБУ, - Мартыненко

Экс-нардеп Николай Мартыненко назвал обвинения НАБУ и САП против себя политической фальсификацией, инспирированной «грузинской мафией», и обратился к Президенту с призывом отреагировать на такую ​​работу этих антикоррупционных органов.

Об этом он сказал в интервью ТРК "Украина" 23 апреля, сообщает пресс-служба экс-депутата.

"Я хочу обратиться к Президенту, чтобы он отреагировал... Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сегодня превратились в филиал "грузинской мафии", - заявил Николай Мартыненко.

"Это дешевое пиар-агентство занимается тем, что оно фальсифицирует дела, бросает людей за решетку и ни одного дела не доводит до конца. Никакой борьбы с коррупцией нет. Есть дешевое пиар-агентство, которое играет в политику", - констатировал экс-нардеп.

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На уточняющий вопрос журналистки, видит ли грузинский след в своем деле, Николай Мартыненко ответил: "Другого не вижу. Это не антикоррупционная организация. Это чисто политический проект".

Относительно своих дальнейших планов Николай Мартыненко сказал: "Первое: я докажу свою невиновность, в том числе в суде. И второе: обязательно привлеку к уголовной ответственности как руководство НАБУ, так и каждого исполнителя, который этим вопросом занимается".

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Ранее Николай Мартыненко заявил, что во время судебного заседания по делу об избрании ему меры пресечения в Соломенский суд "срочно прибыла команда контролеров за действиями НАБУ во главе с соратником Саакашвили Сакварелидзе. Это свидетельство системной зависимости НАБУ от группы, которую в руководящем составе бюро представляет Гизо Углава. Этот факт следует зафиксировать всем, кто следит за деятельностью НАБУ и осознать, что Бюро используется в качестве инструмента политической борьбы и развала коалиции. Цель - досрочные парламентские выборы, чтобы привести в парламент свою политическую силу. Для Сытника и Углавы уже зарезервированы места в партии Саакашили - Лещенко".
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Буду сміятися,якщо й правда наші бл...ські суди пересаджають всіх цих керівників боротьби з корупцією.Що це за країна в біса,де влада-беззуба і немічна,а мафія при владі-така могутня і всесильна?
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это галимый вброс от мародеров из "наротного фронта" для местных манюпасов.
на самом деле эта мразь уже давно на крючке у финансовых разведок США и европейских стран.
так што сидеть тебе - не пересидеть, говно е6аное.
Аминь.
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Да вашингтонский обком иногда даёт ценные указания.
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батько 4-х !!!! дітей поцупив у "Сільпо" 20 шоколадок дітям.
Вирок - 2 з половиною роки в'язниці. ... і ніякого взяття на поруки.
На 2 з половиною роки діти без батька. За що?
... Тому питання, з якої вкраденої суми починаютьсь "поруки"?
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ты сука будешь сидеть, не сейчас так после выборов!
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Если убрать в сторону все эмоции, симпатии и антипатии выясниться, что НАБУ за два года создавало много шума и нулевой эффект в реальной борьбе, так ещё и убыточные они для бюджета.
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набу прекрасно работает,а подконтрольные пете суды к сожалению выпускают коррупционеров,выгнали сакварелидзе и всех кто задерживал бриллиантовых прокуроров,то же самое хочет сделать и сытником
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Как тогда можно объяснить то, что такой судья как Бобровник, на которого у НАБУ дело лежит и который отличился тем, что распивал спиртн.напитки на рабочем месте, до сих пор судит, почему в таком случае НАБУ вызывает именно это судью на которого у них есть компромат?
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а что набу имеет право увольнять судей?
петя насоздавал высокооплачиваемые и фейковых всю и всп которые спромоглись уволить аж насколько десятков судей-предателей из донецка и луганска.

тем более набу не имеет права назначать судей на рассмотрение дел,у пети на всех судей есть компромат он уже контролирует судебную власть в обход конституции.

Единственный законопроект о создании антикоррупционного суда забракован, но вариантов у Банковой и коалиции не так уж и много - очень деньги нужны.
а на поруки кто мартыненко выпустил? какой судья?
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Я никогда не руководствуюсь эмоциями, стараюсь верить фактам, а все факты против НАБУ. Онищенко чудным образом удрал из под носа бюро, Гонтарева тоже походу скоро покинет Украину, про Насирова и сами все знаю, тут перечислять ещё долго можно. И после всего этого можно сказать одно, что это полный провал в работе НАБУ
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Неправда, брехня тобто. Якщо ви не робот, то не можете ніколи не керуватися емоціями, так просто не буває. . Ось і зараз ви на емоціях з приводу НАБУ, при цьому емоцій щодо корупціонера мартиненка у вас дійсно не проглядається )
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То что преступники свободно покидают страну это вопрос в первую очередь к сбу. НАБу выполняет немного другие функции.
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Набу не имеет право арестовывать.. Это прерогатива суда.. Если суд отпускает, ничего НАБУ сделать, по Закону.. не может
Пока не создадут спец-антикоррупционный суд.. толкут будет 0
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но при этом все равно существуют же, все же не спроста их держат, так и правду Банковой легче выполнять свои заказы
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так что разгоняем НАБУ и САП и пусть мартыненки, насировы и прочие продолжают свои дела дальше? Или может нужно создать Антикоррупционный суд, а тогда и эффект увидим?
Троли, чего вас всех так беспокоит убыточность НАБУ? Озаботьтесь лучше убыточностью гос. предприятий
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смелый,не боится пока при власти те которых поставил народ(которые не оправдали доверия)
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Очень правильная позиция. Правда есть только один путь, показать все свои активы и доказать на основе соответствующих документов, откуда они произошли, и как платились налоги.
Исключив, что типа это "наследство" и т.п. ....
Еще важно, чтобы величина уплаченных налогов соответствовала возрастанию активов, за период применения талантов Мартыненка - предпринимателя!
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Мартыненко: Я докажу свою невиновность и привлеку к уголовной ответственности руководство НАБУ
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Мартыненко - циничный ублюдок и пидорас!!!



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Мартыненко страшно боится Пэти. Особенно после опубликования пленок Онищенко. Дни Антинародного Фронта сочтены.
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Какая все таки сволота. Причем тупая. Как это президент и с какого бодуна должен расправляться с независимыми от него де юре НАБУ и САП? Совсем мальчик стыда не знает. Раскрылся полностью в своих взглядах.
У меня и раньше было подозрение, что он спокойно снял с себя депутатские полномочия только потому, что был на 100% уверен в эффективности крыши, созданной системой. И тут на тебе, облом, взяли под белые рученьки. Ты диви, как он взвыл обращаясь к президенту, своей бывшей супер надежной крыше.
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батько 4-х !!!! дітей поцупив у "Сільпо" 20 шоколадок дітям.
Вирок - 2 з половиною роки в'язниці. ... і ніякого взяття на поруки.
На 2 з половиною роки діти без батька. За що?

... Тому питання, з якої вкраденої суми починаютьсь "поруки"?
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Мартын окончательно обнаглел.Да посмотрим как тебя начнут сдавать из за бугра!
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Порошенко-мозг всей коррупции в Украине и нужно начинать с него!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ докажу свою невиновность и привлеку к уголовной ответственности руководство НАБУ, - Мартыненко
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