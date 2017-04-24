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 Мартыненко: Я докажу свою невиновность и привлеку к уголовной ответственности руководство НАБУ

Экс-нардеп Николай Мартыненко назвал обвинения НАБУ и САП против себя политической фальсификацией, инспирированной «грузинской мафией», и обратился к Президенту с призывом отреагировать на такую ​​работу этих антикоррупционных органов.

Об этом он сказал в интервью ТРК "Украина" 23 апреля, сообщает пресс-служба экс-депутата.

"Я хочу обратиться к Президенту, чтобы он отреагировал... Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сегодня превратились в филиал "грузинской мафии", - заявил Николай Мартыненко.

"Это дешевое пиар-агентство занимается тем, что оно фальсифицирует дела, бросает людей за решетку и ни одного дела не доводит до конца. Никакой борьбы с коррупцией нет. Есть дешевое пиар-агентство, которое играет в политику", - констатировал экс-нардеп.

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На уточняющий вопрос журналистки, видит ли грузинский след в своем деле, Николай Мартыненко ответил: "Другого не вижу. Это не антикоррупционная организация. Это чисто политический проект".

Относительно своих дальнейших планов Николай Мартыненко сказал: "Первое: я докажу свою невиновность, в том числе в суде. И второе: обязательно привлеку к уголовной ответственности как руководство НАБУ, так и каждого исполнителя, который этим вопросом занимается".

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Ранее Николай Мартыненко заявил, что во время судебного заседания по делу об избрании ему меры пресечения в Соломенский суд "срочно прибыла команда контролеров за действиями НАБУ во главе с соратником Саакашвили Сакварелидзе. Это свидетельство системной зависимости НАБУ от группы, которую в руководящем составе бюро представляет Гизо Углава. Этот факт следует зафиксировать всем, кто следит за деятельностью НАБУ и осознать, что Бюро используется в качестве инструмента политической борьбы и развала коалиции. Цель - досрочные парламентские выборы, чтобы привести в парламент свою политическую силу. Для Сытника и Углавы уже зарезервированы места в партии Саакашили-Лещенко".
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Очень правильная позиция. Правда есть только один путь, показать все свои активы и доказать на основе соответствующих документов, откуда они произошли, и как платились налоги.
Исключив, что типа это "наследство" и т.п. ....
Еще важно, чтобы величина уплаченных налогов соответствовала возрастанию активов, за период применения талантов Мартыненка - предпринимателя!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМартыненко: Я докажу свою невиновность и привлеку к уголовной ответственности руководство НАБУ
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