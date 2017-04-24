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 Госдеп США призвал Россию повлиять на сепаратистов на Донбассе, чтобы был сделан первый шаг к восстановлению мира в Украине

США призывают Россию повлиять на боевиков, контролирующих временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, чтобы они сделали первый шаг в восстановлении мира в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

"США вновь призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, с тем, чтобы был сделан первый шаг на пути к миру на востоке Украины, а также обеспечить заметное, проверяемое и необратимое улучшение ситуации в области безопасности", - говорится в заявлении М.Тонера, распространенном в воскресенье вечером в связи со смертью гражданина США, сотрудника миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Как отмечается в документе, "этот инцидент ясно свидетельствует о необходимости для всех сторон - и особенно от поддерживаемых Россией сепаратистских сил - немедленного выполнения своих обязательств в рамках минских договоренностей".

"Это включает в себя реальное и устойчивое прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, а также отход от линии соприкосновения", - говорится в заявлении.

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"Храбрые наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) пользуются полной поддержкой США, и мы самым решительным образом осуждаем все акты враждебности и запугивания по отношению к СММ", - отмечается в документе.

Кроме того, М.Тонер вновь заявил о том, что сотрудники миссии ОБСЕ "должны иметь безопасный, полный и беспрепятственный доступ ко всей территории зоны конфликта".

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.




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И не мечтай.. ехай на паРАШУ - и будет тебе Членин !!! ..
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А, что значит "первый шаг"? По их мнению Украина не делает таких шагов? А кто не отвечает за обстрелы? Наши пацаны продолжают гибнуть, а эти призывают парашу в первым шагам.
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пинок пинок, сложно так сделать, когда ядерка есть. Цирк устраиваем, только гавкаем и подставляем на позициях солдат.
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Лживые завуалированные формулировки.Дипломатия,называеться.А надо бы "-призвали россию прекратить провокации на Донбассе."
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А можно и нам 59 томагавков по лугандону. Эта акция сократит время переговоров на года.
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Только вакуум в кремлёвской кассе приведёт к концу рашу и всех её Вы б ляд ков.
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Шо опять? 1001 последнее предупреждение? Просить у гопника быть потише только радовать его самолюбие и давать ему энергию на новые бесчинства!!! Гопнику если дать резко по е#алу он сразу становиться шолковым но спину ему не подставляй, эти мрази злопаментны и коварны!!!
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Через 3 (три) года после начала кацапской агрессии и почти 3(три) года нахождения у власти шоколадных упырей, самый влиятельный союзник Украины говорит о том, что воюют в Долбасяндии сепаратисты, а не армия Кацапской федерации и на них призывает повлиять Кацапию как миротворца . Браво, Петро Олэксийовыч! Браво!!! Не зря говорят, что вы ВЫЛЫКЫЙ ДЕПЛОМАТ!
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По маленькому сирийскому аэродрому 60 "Тамагавков", по ебн...ому, лысому кумполу Ху..ла, ни одного. Досадно
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Госдепу: осуждать - не надо, ПРОСТО ОТПРАВЬТЕ В лнр ТОМАГАВКИ!!! Украина, я уверен - разрешит!!!
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нет худа без добра.Жаль человека что погиб.Американец.Может это как то повлияет на трампа.Может поймёт с кем имеет дело
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГосдеп США призвал Россию повлиять на сепаратистов на Донбассе, чтобы был сделан первый шаг к восстановлению мира в Украине
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