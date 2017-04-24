 Госдеп США призвал Россию повлиять на сепаратистов на Донбассе, чтобы был сделан первый шаг к восстановлению мира в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер.
"США вновь призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, с тем, чтобы был сделан первый шаг на пути к миру на востоке Украины, а также обеспечить заметное, проверяемое и необратимое улучшение ситуации в области безопасности", - говорится в заявлении М.Тонера, распространенном в воскресенье вечером в связи со смертью гражданина США, сотрудника миссии ОБСЕ на востоке Украины.
Как отмечается в документе, "этот инцидент ясно свидетельствует о необходимости для всех сторон - и особенно от поддерживаемых Россией сепаратистских сил - немедленного выполнения своих обязательств в рамках минских договоренностей".
"Это включает в себя реальное и устойчивое прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, а также отход от линии соприкосновения", - говорится в заявлении.
"Храбрые наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) пользуются полной поддержкой США, и мы самым решительным образом осуждаем все акты враждебности и запугивания по отношению к СММ", - отмечается в документе.
Кроме того, М.Тонер вновь заявил о том, что сотрудники миссии ОБСЕ "должны иметь безопасный, полный и беспрепятственный доступ ко всей территории зоны конфликта".
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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