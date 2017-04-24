 Охранника одной из больниц Запорожья будут судить за убийство пациента, пытавшегося уйти домой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ НП в Запорожской области.
Согласно сообщению, в феврале в дежурную часть Днепровского отдела полиции Запорожья поступила информация о смерти в больнице пациента 1964 года рождения "при невыясненных обстоятельствах". В ходе следствия было установлено, что пострадавший скончался от телесных повреждений, нанесенных ему охранником медучреждения.
"Правоохранители установили, что с 14 февраля мужчина находился на стационарном лечении. Несколько раз пытался уйти самовольно домой, а 16 февраля во время очередной попытки покинуть медучреждение, охранник больницы в ходе схватки и попытки задержать пациента нанес ему телесные повреждения, от которых последний впоследствии скончался", - сообщает полиция.
На данный момент охраннику (мужчина 1976 г.р.) сообщено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины - "тяжкое телесное повреждение". Согласно санкции статьи, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Досудебное следствие продолжается.
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Знакомый санитар рассказывал как они дрались "психами" - брали за ноги и молотили ими друг дружку.
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