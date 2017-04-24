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Все про:больница (635) Запорожье (1501) избиение (11108) смерть (4806)

 Охранника одной из больниц Запорожья будут судить за убийство пациента, пытавшегося уйти домой

В Запорожье охранник больницы избил пациента, который пытался самовольно покинуть медучреждение. Пациент впоследствии скончался от полученных травм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ НП в Запорожской области.

Согласно сообщению, в феврале в дежурную часть Днепровского отдела полиции Запорожья поступила информация о смерти в больнице пациента 1964 года рождения "при невыясненных обстоятельствах". В ходе следствия было установлено, что пострадавший скончался от телесных повреждений, нанесенных ему охранником медучреждения.

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"Правоохранители установили, что с 14 февраля мужчина находился на стационарном лечении. Несколько раз пытался уйти самовольно домой, а 16 февраля во время очередной попытки покинуть медучреждение, охранник больницы в ходе схватки и попытки задержать пациента нанес ему телесные повреждения, от которых последний впоследствии скончался", - сообщает полиция.

На данный момент охраннику (мужчина 1976 г.р.) сообщено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины - "тяжкое телесное повреждение". Согласно санкции статьи, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Досудебное следствие продолжается.

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Да чего его судить,надо было расстрелять на месте и всего делов ....
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а врачей которые убивают пциентов во время операций??
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А если это была со стороны охранника САМООБОРОНА?! Тогда что - расстреляем?
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дык здоровье хотел сберечь, не пускал домой, хотел чтобы долечился
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Вот это идиотов набирают в охрану, он видимо решил что охраняет секретный государственный объект или тюрьму
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Психушка или обычная больница? Я что-то не помню в госбольницах охранников. А в частных охранники вряд ли так поступили бы. Непонятная история.
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Как говорится,заставь дурака Богу молиться
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Сторож явно рамсы попутал, наверное до этого в супермаркете батрачил. Далее должно быть так - убийцу на зону, охранную фирму разогнать - нечего отморозков на работу брать
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Пациент не показал чек, а под пижамой проступала новая система для капельницы...
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Что то здесь явно не так,есть какая то недосказанность...
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Именно так! А если покойный болел опасной, острозаразной болезнью и собрался на прогулку из изолятора?! А если он сам кинулся на охранника и тот вынужден был обороняться?! Корреспондент явно не разобрался в ситуации до конца
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Дичь какая то, думал только в России тебя может забить до смерти доктор в приемном покое...
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мог бы просто ногу сломать, зачем же сразу убивать, ведь попытка уйти домой не такой уж серьезный проступок...
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в охрану набирают людей с определённым не совсем стандартным типом поведения. не всякий человек сможет разгадывать кроссворды 24 часа в сутки. а если серьёзно то, если ты ничего в жизни не достиг и ничего не умеешь - смело нанимайся в охрану! там все такие.
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100% на Седова (наркология и психдиспансер в Запорожье) заведение. Санитары те еще лечители душ.
Знакомый санитар рассказывал как они дрались "психами" - брали за ноги и молотили ими друг дружку.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОхранника одной из больниц Запорожья будут судить за убийство пациента, пытавшегося уйти домой
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