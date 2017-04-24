 Тело погибшего наблюдателя ОБСЕ эвакуировано с оккупированной территорию, - украинская сторона СЦКК

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-офицер украинской стороны СЦКК Дмитрий Струтинский, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно установленных правил и обращения представителей СММ ОБСЕ украинской стороной СЦКК был проработан вопрос об утверждении "режима тишины" на направлении Первомайск-Молодежное-Попасная и предоставлении коридора для эвакуации тела погибшего. Вчера около 22:00 тело было эвакуировано на территорию, подконтрольную Украине", - отметил он.
По словам Струтинского, расследование инцидента с подрывом патруля наблюдателей в Луганской области находится в пределах компетенции миссии ОБСЕ. Пока не известно, будут ли украинские правоохранители иметь доступ к следственным действиям.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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