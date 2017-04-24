 Чехия призвала гарантировать безопасность наблюдателей спецмиссии ОБСЕ на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении МИД Чехии.
"МИД выражает глубокое сожаление по поводу инцидента в Донбассе, во время котрого взорвался патрульный автомобиль СММ ОБСЕ в Украине взорвался после наезда на мину. Один американский наблюдатель погиб. Двое других, в том числе гражданин Чехии, были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что Чехия полностью поддерживает миссию ОБСЕ в Украине.
"Чешская Республика призывает все стороны конфликта гарантировать безопасность наблюдателей миссии, а также полный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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парад озабоченностей
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А ТО ЧТО ТРЕТИЙ ГОД В ЛУГАНДОНЕ НАШИ В ПЛЕНУ? Более 100 человек!
А то, что произошло в Иловайске! Сколько погибло? Может наш МИД миру об этом не рассказал? А сколько гражданских подрывается. А мины из РФ везут и везут.
Это же не Ближний Восток и не Африка. ИДЕТ ВОЙНА В ЕВРОПЕ!
Президент Чехии Земан- друг Путина. Кто то там санкции снять пытался.
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