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Все про:взрыв (3984) МИД (4057) минирование (565) ОБСЕ (2474) Чехия (771) Донбасс (14245)

 Чехия призвала гарантировать безопасность наблюдателей спецмиссии ОБСЕ на Донбассе

Чехия призвала обеспечить безопасность наблюдателей Специальной мониторинговой ОБСЕ на Донбассе и предоставить полный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении МИД Чехии.

"МИД выражает глубокое сожаление по поводу инцидента в Донбассе, во время котрого взорвался патрульный автомобиль СММ ОБСЕ в Украине взорвался после наезда на мину. Один американский наблюдатель погиб. Двое других, в том числе гражданин Чехии, были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Чехия полностью поддерживает миссию ОБСЕ в Украине.

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"Чешская Республика призывает все стороны конфликта гарантировать безопасность наблюдателей миссии, а также полный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.

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В чем проблема? Раздайте им баллончики с перцовым газом!
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МИД выражает глубокое сожаление

парад озабоченностей
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На территории захваченой россиискими террористами это не возможно, и если хотят гарантий пусть туда не лезут. Это воина детка
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Я чет не поиму, они туда на прогулку на джипиках приехали ?
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Не зрозумів до кого вони звертаються... Мабуть до марсіан.
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толерантно и демократично: "все стороны конфликта"
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интересно, как мы можем гарантировать безопасность на оккупированной территории? как эти козлы себе это представляют?
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им просто надо отреагировать, это же МИД, стандартная фразочка о солезновании\сожалении\озабоченности, потом о недопустимости повторения и наказания виновных, бла бла бла шечки, вы думаете им интересно что там реально происходит.
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А почему бы нет ? Пускай дадут Украине полную свободу ответить огнем на любой выстрел с той стороны и немножко современного натовсково оружия . И через недолгое время эти наблюданы смогут довольно безопастно кататься .
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дык... они гаррантированы! ничуть не хуже, чтем территориальная целостность Украины будапештским мудорандумом! повылазило вам, евровылупки?
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Одного разу я ледь уникнув зіткнення з машиною ОБСЕрашників - при повороті з головної наліво не пропустили зустрічну.
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Хватит уже призывать,пора обрушить томагавки на безмозглые, ватные головы !!!
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Надо же как все переполошились!!!
А ТО ЧТО ТРЕТИЙ ГОД В ЛУГАНДОНЕ НАШИ В ПЛЕНУ? Более 100 человек!
А то, что произошло в Иловайске! Сколько погибло? Может наш МИД миру об этом не рассказал? А сколько гражданских подрывается. А мины из РФ везут и везут.
Это же не Ближний Восток и не Африка. ИДЕТ ВОЙНА В ЕВРОПЕ!
Президент Чехии Земан- друг Путина. Кто то там санкции снять пытался.
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Зато наши депутаты как всегда в отпуске. Почти декретном за год
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А почему только представителям обсе? а остальным сотням тысяч кто будет гарантировать безопасномть?
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Походу,в каждом МИДе стоит компьютерная программа с озабоченностями и призывами. Подставляется только повод.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧехия призвала гарантировать безопасность наблюдателей спецмиссии ОБСЕ на Донбассе
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