 С начала текущих суток боевики осуществили три обстрела. Потерь среди личного состава нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.
"Относительно этих суток, с ночи у нас зафиксировано три обстрела. Горячее всего было в районе Авдеевки, защитников которой противник обстреливал из гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия", - отметил он.
На мариупольском направлении с начала суток зафиксировано два обстрела.
"И два обстрела были в районе Мариуполя. Там противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия накрывал морских пехотинцев в районе Водяного, из стрелкового оружия бил по морпехам в районе Широкиного. Потерь в настоящее время среди личного состава ВСУ, которые выполняют задачи в районе проведения АТО, нет".
Напомним, за минувшие сутки враг 34 раза обстрелял опорные пункты ВСУ. Один украинский военный погиб, еще двое ранены.
186 7
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма под контроль Украины, - Госдеп США(53)
Боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, БТР и БМП, - штаб(15)
За прошедшие сутки один украинский воин погиб, двое получили ранения, - штаб АТО(0)
В центре Киева открыли обновленную "Стену памяти погибших за Украину воинов". ФОТОрепортаж(31)
Задержание боевиков в Бахмуте: изъят арсенал оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(41)
Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, Авдеевка до сих пор обесточена, - МинВОТ(11)
Ответить
«Когда погиб «Морячок», наша бригада начала расследование, мне в руки попали бумаги, где было написано, что он погиб во время самовольной разведки. Это означает, что не будет никаких компенсаций, ничего. Ни ему, ни тем пацанам, которые с ним были и получили ранения. Я на это все посмотрела и подумала: «Ого!». Записала разговор нашего взводного, где он говорит, что никогда не писал, что это была самовольная разведка. Короче, нормально раскрутили тему. Они признали, что он погиб во время боевого выхода, дали какие-то государственные награды,» - сказала Бурлакова.
Вместе с тем она подчеркнула, что до сих пор никто из командования не был привлечен к ответственности за фальсификацию дела и попытку выдать боевые потери за небоевые.
«После выхода нескольких материалов плавно «Морячок» и все эти ребята из идиотов, которые непонятно почему решили уйти в «зеленку», вдруг превратились в героев, которые пострадали во время боевого выхода. Трансформация произошла плавно. Момента извинений от командования не было. Не то что момента, когда кто-то был наказан за фальсификацию или за то, что он потрепал нервы семье погибшего или раненого», - добавила она.
Боец батальона «ОУН» Гаркавенко Анатолий погиб в конце января 2016 года.
Бутусов: Трое погибших морпехов без приказа пошли в разведку
https://inforesist.org/butusov-troe-pogibshih-morpehov-bez-prikaza-poshli-v-razvedku/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить