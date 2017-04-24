 МИД Канады о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: "Инцидент должен быть расследован, а все ответственные - понести наказание"

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, комментируя подрыв на мине на территории ОРЛО автомобиля СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этот инцидент должен быть расследован, а все ответственные - понести наказание. <...> Канада призывает предоставить СММ ОБСЕ полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем пораженным конфликтом зонам", - сказала Фриланд.
Она подчеркнула, что работа СММ ОБСЕ в Украине "важна для улучшения безопасности на востоке страны". "Правительство Канады потрясено инцидентом вблизи Луганска (Украина), в результате которого один наблюдатель ОБСЕ погиб, а двое других получили ранения. Наши мысли сейчас - с семьям и друзьям погибших, мы также желаем скорейшего выздоровления раненным", - добавила министр.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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"инцидент должен быть расследован, и касабы должны понести наказание".
"а кто будет жульничать - получит по наглой рыжей морде".
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Обоих сторон это каких?
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И что обдроченцы там на собственных минах с начала года потеряли танк и грузовик.
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(ща забанят - правду не быдло должно знать)
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может хоть теперь всем дойдет, что у нас тут война.
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Пока за мордор серьезно весь мир не возьмется, войны и терроризм будет бесконечными.
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