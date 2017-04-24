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 Политика Украины, Происшествия
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 МИД Канады о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: "Инцидент должен быть расследован, а все ответственные - понести наказание"

Наблюдатели СММ ОБСЕ должны получить полный и безопасный доступ ко всем конфликтным зонам в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, комментируя подрыв на мине на территории ОРЛО автомобиля СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот инцидент должен быть расследован, а все ответственные - понести наказание. <...> Канада призывает предоставить СММ ОБСЕ полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем пораженным конфликтом зонам", - сказала Фриланд.

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Она подчеркнула, что работа СММ ОБСЕ в Украине "важна для улучшения безопасности на востоке страны". "Правительство Канады потрясено инцидентом вблизи Луганска (Украина), в результате которого один наблюдатель ОБСЕ погиб, а двое других получили ранения. Наши мысли сейчас - с семьям и друзьям погибших, мы также желаем скорейшего выздоровления раненным", - добавила министр.

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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или синие шлепанцы или визитка Яроша, другие доказательства не принимаем.
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Это Дамбасс, никто никому ничего не должен...
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Что такое "конфликтные зоны"? Территория, занятая агрессором?...
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Что там расследовать! Мина чьего производства? Картина маслом
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Неправильно написано, должно быть так :
"инцидент должен быть расследован, и касабы должны понести наказание".
"а кто будет жульничать - получит по наглой рыжей морде".
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ну должны, понятно, и как канадцы видят это расследование? Некая следственная комиссия начнет вести перекрестные допросы обеих строон? Колеся через линию фронта туда-сюда. Сами то хоть немного башкой думают, как на войне можно "объективно" провести следствие. Случилось и случилось, и хрен теперь найдешь концы.
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перекрестные допросы обеих строон?

Обоих сторон это каких?
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атошников и ополченцев, кто там по-твоему еще бывает.
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А шо там расследовать, Донбасс активно минируется, этому делу непрерывно в Ростове обучают орков, работают инструкторы из РФ и напрямую, недостатка в боерпипасах у них нет, утилизируется старье идет испытание новых моделей, типа это большой секрет. Ну заминировал кто-то ту дорогу .чтобы не совались и что они хотят этим расследованием доказать? Заруку они никого не поймают.
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На орочьем паблике один обдроченец вещал, что там где подорвалось ОБСЕ, мин понапихано немеряно еще с 2014 года, с времен боев за 31-й блокпост.
И что обдроченцы там на собственных минах с начала года потеряли танк и грузовик.
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шоб наказать виноватых нужно ъбнуть томагавками по кремлю
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Выражаясь языком суда ООН, необходимо предоставить мотивы установки мины (доказать именно цель - автомобиль ОБСЕ), без мотивов это просто несчастный случай, не тянет даже на простую озабоченность.
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Боинг 777 тоже несчастный случай, ордынцы хотели как лучше,а получилось как всегда.
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Пля - сколько педерастов получает бешенное бабло просто за то, что несут несусветную херню перед журнашлюхами, а сколько этих же журнашлюх получает бабло за то, что эту херню распространяет... Храни Бог Трампа, который пытается это поломать....
(ща забанят - правду не быдло должно знать)
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как все зашевелились. каждый день гибнут украинские воины - им пофиг. а тут горе то какое, прям трагедия вселенского масштаба.
может хоть теперь всем дойдет, что у нас тут война.
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Ага, сбитый Боинг уже расследовали, и все виновные понесли наказание. Точно так же и здесь будет.
Пока за мордор серьезно весь мир не возьмется, войны и терроризм будет бесконечными.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Канады о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: "Инцидент должен быть расследован, а все ответственные - понести наказание"
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