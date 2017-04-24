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Все про:Дания (146) Россия (70125) хакер (564) шпионаж (646)

 Дания обвинила хакеров РФ во взломе почты сотрудников Минобороны: "Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима"

Российские хакеры два года получали информацию из не имевших достаточной степени защиты электронных почтовых ящиков сотрудников министерства обороны Дании.

Об этом говорится в докладе датских спецслужб, который цитирует старейшая датская газета Berlingske, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Взлом происходил в 2015 и 2016 годах.

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По данным Службы военной разведки страны, полученная хакерами информация могла быть использована для шантажа и вербовки сотрудников Минобороны. Отмечается, что хакеры также могли использовать зараженные учетные записи электронной почты для отправки новых писем для получения доступа к более компрометирующей информации

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредриксен назвал это "очень критической ситуацией".

"Это точно контролируется. Это не мелкие хакерские группы, совершающие взломы ради развлечения. Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима", - заявил после ознакомления с докладом министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.

В газете приводятся данные, что хакерская группа, стоящая за атаками на минобороны Дании, - это подконтрольная российским властям группа Fancy Bear. Именно ее обвиняют во взломе серверов Демократической партии во время предвыборной кампании в США.

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"Информация, выуженная из почтовых ящиков, может служить целям вербовки, шантажа или дальнейших разведывательных действий", - цитирует газета доклад спецслужб. В настоящее время "дыры" в системах безопасности залатаны, отмечает издание.


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цель московии - нагадить везде, хоть чуть-чуть, лишь бы русским духом воняло
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Никогда не понимал "хакеров" и "писателей" вирусов. Если поймают ( а поймают 100%), это или тюрьма или невыездной на всю жизнь.
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А кто вирусы пишет знаеш?
Как раз те, кто пишет антивирусы и пишут - бизнес, ничего личного.
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Два года....Датчане видимо неплохие конкуренты эстонцам...
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Расейскі зомбі выпаўз са сваёй бярлогі і напісаў гэты маразм...
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Нда .... И в правду "Звезда" . Совсем с ума звезданулись .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДания обвинила хакеров РФ во взломе почты сотрудников Минобороны: "Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима"
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