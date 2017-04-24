 Дания обвинила хакеров РФ во взломе почты сотрудников Минобороны: "Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима"

Об этом говорится в докладе датских спецслужб, который цитирует старейшая датская газета Berlingske, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Взлом происходил в 2015 и 2016 годах.
По данным Службы военной разведки страны, полученная хакерами информация могла быть использована для шантажа и вербовки сотрудников Минобороны. Отмечается, что хакеры также могли использовать зараженные учетные записи электронной почты для отправки новых писем для получения доступа к более компрометирующей информации
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредриксен назвал это "очень критической ситуацией".
"Это точно контролируется. Это не мелкие хакерские группы, совершающие взломы ради развлечения. Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима", - заявил после ознакомления с докладом министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.
В газете приводятся данные, что хакерская группа, стоящая за атаками на минобороны Дании, - это подконтрольная российским властям группа Fancy Bear. Именно ее обвиняют во взломе серверов Демократической партии во время предвыборной кампании в США.
"Информация, выуженная из почтовых ящиков, может служить целям вербовки, шантажа или дальнейших разведывательных действий", - цитирует газета доклад спецслужб. В настоящее время "дыры" в системах безопасности залатаны, отмечает издание.
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Как раз те, кто пишет антивирусы и пишут - бизнес, ничего личного.
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