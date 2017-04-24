 Большая часть Авдеевки обесточена: к электроснабжению подключено лишь 15% города, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
По состоянию на 7 ч. 24 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2:00).
Сообщается также, что на Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме.
"Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС (привлечено 9 генераторов различной мощности). Решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 25 чел. и 10 ед. техники", - отметили в ведомстве.
Напомним, 22 апреля произошло прекращение электроснабжения города Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой. Причина отключения электроснабжения - устанавливается.
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По твоему они не знают что обдроченцы - торговые партнёры?
Авдеевка - мелкий уровень, но яркий представитель.
Обдроченцы обстреливают и отрабатывают бабло за террор, Жебривский или Тука (хер их знает - нехватало ещё запоминать) моет бабло на восстановлении.
По тому, сколько воя было о блокаде, делаю вывод что они согласовывают свои действия.
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