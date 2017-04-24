EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  344  6
Материалы по теме:
Все про:энергетика (933) Авдеевка (1465) ГСЧС (968)

 Большая часть Авдеевки обесточена: к электроснабжению подключено лишь 15% города, - ГСЧС

Большая часть Авдеевки по-прежнему обесточена, пока к централизованому электроснабжению подключено только 15% города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

По состоянию на 7 ч. 24 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2:00).

Сообщается также, что на Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Авдеевке под обстрелом погиб украинский воин, - штаб

"Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС (привлечено 9 генераторов различной мощности). Решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 25 чел. и 10 ед. техники", - отметили в ведомстве.

Напомним, 22 апреля произошло прекращение электроснабжения города Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой. Причина отключения электроснабжения - устанавливается.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лугандон отключаите. И в авдеевке будет избыток
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Джзебжзивський дочекається 1000050000 письмове підтвердження від лугандоньких Голубанів і включить електрику в Авдіївці, то то радощів буде......
 показать весь комментарий
Ответить
 
А на что Вы расчитывали? Табакову пох кто на него пашет, главное бало капает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Многострадальная Авдеевка. Ну хоть сейчас - то поняли , что есть русский мир? Понимают, кто их обстреливает и почему у них нет света?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты думаешь они тупые?
По твоему они не знают что обдроченцы - торговые партнёры?
Авдеевка - мелкий уровень, но яркий представитель.
Обдроченцы обстреливают и отрабатывают бабло за террор, Жебривский или Тука (хер их знает - нехватало ещё запоминать) моет бабло на восстановлении.

По тому, сколько воя было о блокаде, делаю вывод что они согласовывают свои действия.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБольшая часть Авдеевки обесточена: к электроснабжению подключено лишь 15% города, - ГСЧС
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти