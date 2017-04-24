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 Хуг призвал разминировать все территории на Донбассе

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг призвал стороны конфликта на Донбассе разминировать все территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Хуг заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Как для гражданских лиц, проживающих в этом районе, так и для наблюдателей миссии, эти обязательства (по разминированию территорий. - Ред.) остаются в основном на бумаге", - сказал он.

"Для нас чрезвычайно важным является то, чтобы стороны со всей серьезностью относились к взятым на себя обязательствам и изъяли все мины и взрывные устройства на Донбассе", - добавил Хуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.


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Вчора ОБСЕ успішно почало цю місію,ось нехай і продовжують!
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"Хуг призвал разминировать все территории на Донбассе"

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Если начать прямо сегодня, то лет так через 20 может и удастся разминировать все.
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а не логичней было бы призвать РФ - страну террорист прекратить агрессию и покинуть оккупированные территории? и проблема с минами решилась бы сама собой в кратчайшие сроки.
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Последовательность и чёткость именования вещей по их сути - это принцип, противоположный принципам этих евролеваков.
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А ещё пусть волки перестанут пожирать пушистых зайчиков. И пусть всегда будет хорошая погода.
Новости из детсада.
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"Хуг призвал разминировать все территории на Донбассе" и построить немецкие автобаны
Одну мину ОБСЕ разминировало, но разминирователей еще много потребуется.
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Хуг это тот тип, который недавно призывал провести выборы в Долбасюрии? Ну ну. А что ответят партнеры-единомышленники - Брехло и Хуйло?
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ага...щас! тогда придется окопы рыть по всей длине фронта и раза в три увеличивать количество военных на линии разграничения это РАЗ! А второе будет как с отводом тяжелого вооружения ....нас нагнут выполнять а тем по барабану
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если вся проблема в минах то это через жопу зуб пломбировать
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Все стороны. Т е с Украины они будут требовать разминирования, а параша этого делать не будет. Даваите размирнируем что бы танки рашистские свободно проехали. Это ОБСЕ на кого работает?
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Пете надо сказать свое твердой слово уже этим мониторингам
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Все заявления порошено - политические. А юридически у нас нет инструментов влиять на рашу, так как по закону ордло не есть оккупированная территория, к тому же мы торгуем с ними, что и подтверждает версию раши о 'гражданской войне' в Украине. Пэте нужно не заявления заявлять, а провести закон об оккупированных территориях со всеми вытекающими. А так, говорите и вы.
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На Донбассе воина с рашистскими оккупантами а не ралли на автомобильчиках
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Раньше запад призывал провести там выборы, а теперь , когда подорвались на мине ОБСЕ , будут призывать разминировать? Вы лучше рашу заставьте уйти из Украины, тогда уж мы свои неоккупированные территории и разминируем. Как будто все проблемы в минах. Все проблемы в том, то вы не хотите замечать основную проблему- рашу.
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Хуг призвал разминировать все территории на Донбассе :D

Не для того путлер их завозил....
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Хуйлу стало очень тяжело воевать, вот теперь в северную Корею надо оружие переть и бурятов( северокорейцы на капусте выращенные , какие воины?). ОБСЕ требует раз минировать местность , особенно на территории Украины .
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Хороша политика... путлер минирует, лично, но чужими руками... а мы разминируем..... Наш ответ -
Хуг призвал разминировать все территории на Донбассе - Цензор.НЕТ 1690
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ну так нужно больше наблюдателей ОБСЕ, вчера вон одну мину уже разминировали, хоть какой-то толок от этой слепой и глухой миссии.
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еще бы десяток этих уродов подорвался глядишь и глаза бы приоткрылись
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вся территория Донбасса должна быть розминированна,а вся протяженность границы с рашистом ,должна быть заминированаа шириной в 5-10 км квадратно-гнездовым способом..
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Прекратите стрелять, вы будите наблюдателей ОБСЕ! Пока это не прекратиться наблюдатели ОБСЕ будут спать в другом месте!

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Хуг: мы "туда не ходи, сюда ходи. снег в башка попадет, совсем мертвый будешь!"
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Рано иль поздно войска НАТО все равно будут в Украине.кремлевская Хунта КГБэшная отстой полный тариф...
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Стороны конфликта?... А можно поконкретнее...
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Ці євроовочі звикли до тепличних умов життя в Західній Європі і схоже ніколи не зрозуміють що таке москаляндія і що таке мати в сусідах цих покидьків. Як діти малі їй богу. Дійсно дитячий садок якийсь, як правильно помітили в коментах вище.
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Надо разминировать, а то избиратели могут подорваться на минах...
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Хуг это друган хуйла. что можно услышать от такого пи..ра? только призывы разоружаться Украине, выборы бандюковичей и прочую ахинею. хватит их слушать и тиражировать их слюнявые речи. надеяться можно только на себя, такое украинское чучхе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХуг призвал разминировать все территории на Донбассе
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