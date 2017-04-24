"Хуг призвал разминировать все территории на Донбассе"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Хуг заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
"Как для гражданских лиц, проживающих в этом районе, так и для наблюдателей миссии, эти обязательства (по разминированию территорий. - Ред.) остаются в основном на бумаге", - сказал он.
"Для нас чрезвычайно важным является то, чтобы стороны со всей серьезностью относились к взятым на себя обязательствам и изъяли все мины и взрывные устройства на Донбассе", - добавил Хуг.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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Если начать прямо сегодня, то лет так через 20 может и удастся разминировать все.
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Новости из детсада.
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Одну мину ОБСЕ разминировало, но разминирователей еще много потребуется.
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Не для того путлер их завозил....
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