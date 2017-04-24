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 Политика Украины
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Все про:Госдепартамент США (604) ОБСЕ (2476) Порошенко (12757) санкции (6043) смерть (4806) минские соглашения (2103) Тиллерсон (72)

 Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма под контроль Украины, - Госдеп США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и не отменят санкции в отношении России до полного выполнения ею Минских соглашений, а также возврата под контроль Украины Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в сообщении Госдепа США.

Тиллерсон обговорил с Президентом Украины недавний визит в Москву, в ходе которого он обсуждал с российскими лидерами стремление США улучшить отношения с Россией. Однако действия РФ в Восточной Украине служат преградой для этого, говорится в сообщении Госдепа.

Также он отметил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и не отменят санкции в отношении России до полного выполнения ею Минских соглашений, а также возврата под контроль Украины Крыма.

Госсекретарь подчеркнул важность дальнейшего прогресса в проведении Украиной реформ и в борьбе с коррупцией.

Кроме того, сообщается, что Тиллерсон принял соболезнования, которые Петр Порошенко выразил в связи с гибелью сотрудника ОБСЕ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть вопрос о размещении на Донбассе миротворческого контингента ООН, - Цеголко. ФОТО

Напомним, как сообщили в пресс-службе президента Украины, в ходе телефонного разговора с Рексом Тиллерсоном, президент Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего подрыва патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ.

Также, Порошенко предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.
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Дякуємо, шо хочь хтось бажає придушити рогатих масксвіто-бурятов!!!!
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Язык с головой выдает менталитет россиян - подлинный, а не выдуманный в Кремле. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/predatelskaya-podopleka-kak-russkiy-yazyk-vydaet-rossiyan-593740.html
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Можно еще вспомнить "страда" (по-украински - жнива) от слова "страдать". Ну и продукт этой "страды" - мукА, наверне от слова "мУка", "мучиться".
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и крым не вернут и санкции не будут вечно, будем ждать смерти путина и последующим изменениям в политике расеи
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Ничего не изменится. Сгниёт этот фюрер, найдут свежего. Свинья всегда грязюку найдёт.
Путлер - результирующий вектор северного зомбиленда, а вовсе не случайный поворот истории.
Только паталогоанатом их вылечит.
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Ну і навіщо з ранку оце одеробло виставляти? Бляха, аж знудило. Вдягаюсь та потрібно попрацювати. Всім вдалого робочого тиждня.
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Санкции - ласковые такие, аккуратные. Чтобы, не дай бог, россии больно не сделать, а то микрофюрер осерчает!
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Но свою бывшую контору Exxon пытался продвинуть в обход санкций...
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Европа сладко дремлет, пока рашисты готовят Берлиннаш.
Баю, баюшки-баю, спи спокойно, мать твою...
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Помнится,пэця даже про Крым не упомянул в этом контексте. Носится только с Минской лажей. Кто за Украину больше переживает-хрен его знает?
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Эта редкая мразь себе такой пиар зашарашила.... на говне... де ты стоко его нашёл? Тож ега "абажаешь", как и я?
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Санкции? - Это те, что в отношении концерна "Калашников" вводили?
- А, как там "Kalashnikov USA"? Сильно страдает?
На предыдущей новости о количестве обстрелов за сутки я разместил ссылку на статью о том, как европейские "партнёры" положили на эти санкции:http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170105-yevropejski-kompaniyi-obhodyat-sanktsiyi-proty-rosiyi-5-sposobiv/
Все эти разговоры о санкциях - не более, чем разговоры. Нужна им Украина, как же!
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Пенсионные накопления населения РФ, поступившие на счета НПФ в апреле, хлынули на российский рынок облигаций и ушли на финансирование долговых обязательств госкорпораций, включая РЖД, "Транснефть" и "Ростелеком", сообщает Bloomberg со ссылкой на БК "Регион".
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Ця заява Госдепу означає що козлятня може вже клеїти на машини наклейки "Трамп чмо".
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за эти бабки что рашка потеряла,можно было насыпать новый полуостров
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ось в тому і запитання...навіщо це все кремляді розпочали...
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ватники-пизнец вашим надбавкам к пенсиям и соцвыплатам....
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Крем "Оргазм" - намазать половые органы, и втирать до полного удовлетворения.
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из истории...Победу одерживают не числом,Александр победил 300 000 персов во главе 20 000 македонян.
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посмотреть бы на педальную кобылу которая тебя в подворотне стоя рожала
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Крым это Украина! А чего вы кацапы уже не смеетесь над санкциями? Шо такое?) Искандеры сдулись? Трампушка ваш или чмо,что притихли,ла пен фашистка, тоже скоро в жопе будет вместе с вами фашистами,по ней вообще тюряга плачет )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма под контроль Украины, - Госдеп США
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