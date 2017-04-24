 Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма под контроль Украины, - Госдеп США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в сообщении Госдепа США.
Тиллерсон обговорил с Президентом Украины недавний визит в Москву, в ходе которого он обсуждал с российскими лидерами стремление США улучшить отношения с Россией. Однако действия РФ в Восточной Украине служат преградой для этого, говорится в сообщении Госдепа.
Также он отметил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и не отменят санкции в отношении России до полного выполнения ею Минских соглашений, а также возврата под контроль Украины Крыма.
Госсекретарь подчеркнул важность дальнейшего прогресса в проведении Украиной реформ и в борьбе с коррупцией.
Кроме того, сообщается, что Тиллерсон принял соболезнования, которые Петр Порошенко выразил в связи с гибелью сотрудника ОБСЕ.
Напомним, как сообщили в пресс-службе президента Украины, в ходе телефонного разговора с Рексом Тиллерсоном, президент Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего подрыва патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ.
Также, Порошенко предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.
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Путлер - результирующий вектор северного зомбиленда, а вовсе не случайный поворот истории.
Только паталогоанатом их вылечит.
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Баю, баюшки-баю, спи спокойно, мать твою...
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- А, как там "Kalashnikov USA"? Сильно страдает?
На предыдущей новости о количестве обстрелов за сутки я разместил ссылку на статью о том, как европейские "партнёры" положили на эти санкции:http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170105-yevropejski-kompaniyi-obhodyat-sanktsiyi-proty-rosiyi-5-sposobiv/
Все эти разговоры о санкциях - не более, чем разговоры. Нужна им Украина, как же!
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