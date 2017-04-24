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 Боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, БТР и БМП, - штаб

Российско-террористические подразделения продолжают вести огонь по позициям сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки враг 34 раза обстрелял опорные пункты Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении, огнем из минометов калибром 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции украинских войск в районе Троицкого. По защитникам Авдеевки враг бил из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Песков, Луганского и Новоселовке Второй, враг вел огонь из минометов калибром 82-мм и гранатометов. Опорные пункты подразделений сил АТО в районе шахты "Бутовка" и Невельского противник обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Зайцево применял стрелковое оружие. Кроме того, по защитникам Луганского боевики вели огонь из вооружения БМП, а в районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин погиб, двое получили ранения, - штаб АТО

На приморском направлении, огнем из минометов калибром 82-мм и противотанковых гранатометов противник накрывал позиции сил АТО рядом Тарамчуком и Марьинкой. Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил вблизи Гнутово, а стрелковое оружие рядом с Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы.

На луганском направлении, из минометов калибром 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям в районе Новозвановки. Опорные пункты вблизи Станицы Луганской накрывал огнем из БМП и гранатометов, а вооружение БТР и автоматические гранатометы применил вблизи Новоалександровки. Из гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Валуйского.

Как сообщалось ранее, 22 апреля боевики 46 раз обстреляли позиции сил АТО.




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клепайте ракеты ребята, единственный метод покончить с этим.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы, БТР и БМП, - штаб
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