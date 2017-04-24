 Выборы во Франции: по результатам подсчета 97% голосов Макрон и Ле Пен вышли во второй тур

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, результаты опубликованы на сайте министерства внутренних дел.
Макрон набрал 23,86% голосов, Ле Пен - 21,43%.
За кандидата правой партии Республиканцы Франсуа Фийона проголосовали 19,94% избирателей, а за лидера леворадикалов Жан-Люка Меланшона - 19,62%.
Кандидат социалистов Бенуа Амон набрал 6,35% голосов. Он уже призвал голосовать во втором туре за Макрона, как и Фийон.
После голосования Ле Пен пообещала избирателям защитить Францию от "безудержной глобализации" и призвала "стряхнуть оковы высокомерных элит".
Макрон призвал всех "патриотов" объединиться вокруг него против угрозы "националистов".
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Кремляді обжираються до всірачки.
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Макрон- 23,86
Лепен- 21,43
Фийон - 19,94 (во втором туре за Макрона)
Меланшон - 19,62 (во втором туре за Макрона)
Амон - 6,35 (во втором туре за Макрона)
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Сравнивать право-центристов и крайних правых это как сравнивать консерваторов и фашистов. На определенном этапе увлечения фашистскими лозунгами консерваторы начинают нажимать на тормоз и бежать к кому угодно в объятия, кроме этих самых фашистов. Потому что только фашист превратит гранитного консерватора в пластилин. (Из курса политологии)
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