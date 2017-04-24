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Все про:выборы (21683) Франция (1835)

 Выборы во Франции: по результатам подсчета 97% голосов Макрон и Ле Пен вышли во второй тур

По результатам подсчета 97% голосов, лидер партии "Вперед!" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, результаты опубликованы на сайте министерства внутренних дел.

Макрон набрал 23,86% голосов, Ле Пен - 21,43%.

За кандидата правой партии Республиканцы Франсуа Фийона проголосовали 19,94% избирателей, а за лидера леворадикалов Жан-Люка Меланшона - 19,62%.

Кандидат социалистов Бенуа Амон набрал 6,35% голосов. Он уже призвал голосовать во втором туре за Макрона, как и Фийон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновения

После голосования Ле Пен пообещала избирателям защитить Францию от "безудержной глобализации" и призвала "стряхнуть оковы высокомерных элит".

Макрон призвал всех "патриотов" объединиться вокруг него против угрозы "националистов".
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Российская вата,которая удрала от "хорошей " жизни во Францию,вы не поверите,проголосовала дружно за Ле Пен,но понимает,что во втором туре у неё будет столько же процентов.(из разговора по телефону с гражданином Франции с 2001 года )
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Электорат Меланшона явно не будет отдавать голоса лепенше во втором туре. Насчет Фийона - хоть он и право-центрист и ближе к лепенше, но судя по тому как Саркози (шеф его партии) противостоял лепенше, то и Фийон будет против нее. Посмотрим.
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Ціни на "Баяришнік" виросли на світових ринках.

Кремляді обжираються до всірачки.
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Даже не сравнивайте в США. Трамп не ультраправый. Во Франции ультраправые хоть и набрали вес, но до переломного очень далеко.

Макрон- 23,86
Лепен- 21,43
Фийон - 19,94 (во втором туре за Макрона)
Меланшон - 19,62 (во втором туре за Макрона)
Амон - 6,35 (во втором туре за Макрона)
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У Фейона и Ле Пен схожие предвыборные программы. Есть вероятность, что электорат Фейона перейдет к Ле Пен.
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Похожи, да не похожи. И Фийон официально призвал голосовать за Макрона.
Сравнивать право-центристов и крайних правых это как сравнивать консерваторов и фашистов. На определенном этапе увлечения фашистскими лозунгами консерваторы начинают нажимать на тормоз и бежать к кому угодно в объятия, кроме этих самых фашистов. Потому что только фашист превратит гранитного консерватора в пластилин. (Из курса политологии)
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Да и в конце концов Фийон и Лепен - конкуренты в правом крыле. А успешный соратник по в общей сфере - самый злейший конкурент, так устроена человеческая природа.
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ну лепениха еще откусит немного от электората Фийона....все...больше ресурсов нет...коммунисты и социалисты,естественно будут за Макрона...социалистам вообще пора прикрывать лавочку и бежать к коммунистам Меланшона...и будет во Франции -классическая система...националисты,коммунисты и центристы
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыборы во Франции: по результатам подсчета 97% голосов Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
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