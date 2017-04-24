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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, двое получили ранения, - штаб АТО

Один украинский военнослужащий погиб, двое были ранены в ходе АТО 23 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще двое получили ранения", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр: Александр Кириенко, Василий Нежинский. ФОТО

Как сообщалось ранее, 22 апреля боевики 46 раз обстреляли позиции сил АТО.


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