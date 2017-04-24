 Содержащийся в симферопольском СИЗО гражданин Украины Лугин намерен объявить сухую голодовку, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Эдем Семедляев на Facebook.
"Сегодня (23 апреля. - ред.) на мой адрес поступило обращение от гражданина Украины, осужденного Лугина А. А., который содержится в симферопольском СИЗО. 26 апреля его планируют этапировать на материк для отбывания наказания. От безысходности с завтрашнего дня он объявляет сухую голодовку. Мои украинские коллеги подали ряд заявлений по данному вопросу, но пока результатов нет", - пишет он.
(Фото со страницы Эдем Семедляев)
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З танками чи БЕЗ.
І так вз'їбати кацапноту, щоб сі всрали.
Але срали каміннями.
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И стоит ли нам забирать себе такое счастье?! Своих таких хватает.
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