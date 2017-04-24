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Все про:адвокат (898) голодовка (542) Крым (19570) СИЗО (932) Симферополь (670) политзаключенные (581)

 Содержащийся в симферопольском СИЗО гражданин Украины Лугин намерен объявить сухую голодовку, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Гражданин Украины Андрей Лугин, находящийся в СИЗО в оккупированном Крыму, намерен объявить голодовку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Эдем Семедляев на Facebook.

"Сегодня (23 апреля. - ред.) на мой адрес поступило обращение от гражданина Украины, осужденного Лугина А. А., который содержится в симферопольском СИЗО. 26 апреля его планируют этапировать на материк для отбывания наказания. От безысходности с завтрашнего дня он объявляет сухую голодовку. Мои украинские коллеги подали ряд заявлений по данному вопросу, но пока результатов нет", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозащитники обнародовали список судей, нарушающих права человека в оккупированном Крыму

Содержащийся в симферопольском СИЗО гражданин Украины Лугин намерен объявить сухую голодовку, - адвокат 01Содержащийся в симферопольском СИЗО гражданин Украины Лугин намерен объявить сухую голодовку, - адвокат 02Содержащийся в симферопольском СИЗО гражданин Украины Лугин намерен объявить сухую голодовку, - адвокат 03

(Фото со страницы Эдем Семедляев)
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Чесно. Тре приїхати в Крим.
З танками чи БЕЗ.
І так вз'їбати кацапноту, щоб сі всрали.
Але срали каміннями.
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Могерини не хочет озаботиться насильным и автоматическим принятием в гражданство РФ ?
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Когда то в 80 году на морвокзале Владивостока видел такую надпись:"Владивосток далеко, но он то нашенский"(подпись: труп с Красной площади). Даже, если этот человек, исходит из того, что степная или лесостепная ЗОНА (географическое понятие) лучше тундры, то все равно - кацапские мрази, ОТДАЙТЕ НАШЕГО ЗЕКА.
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Все больше сегодняшняя россия наминает совок. Пусть есть сейчас там товарьі, но дух рабства, преследования несогласньіх...в россии расцвело совковой гнилью. Все дело в россии и их народе. Єта российская мразота должна исчезнуть полностью.
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Нова неділя почалась. Хай вам щастить, бендеровці, жиди, та прочі "нелюді".
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Після "голодувань" Савченко все це виглядає якось непереконливо.............
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Вот это зря, оккупантов это не разжалобит а силы для борьбы нужны, вместо голодовки , больше заявлений о тюрьме, о садистах в этих тюрьмах о гулаге 37 года.
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Осужден к "ПЛС" - то есть к пожизненному лишению свободы... Хороший, видно хлопец.
И стоит ли нам забирать себе такое счастье?! Своих таких хватает.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСодержащийся в симферопольском СИЗО гражданин Украины Лугин намерен объявить сухую голодовку, - адвокат. ДОКУМЕНТ
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