EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  100  0
Все про:дети (3099) несчастный_случай (189) Ривненщина (611) травма (690) ГСЧС (967)

 Двухлетний ребенок на Ривненщине получил сильные ожоги пламенем

В Ривненской области малолетний ребенок получил сильные термические ожоги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, в больницу поселка Гоща был доставлен ребенок 2015 года рождения. У него диагностировали ожоги пламенем лица и левой верхней конечности II-III степеней, а также ожог грудной клетки I-II степени.

Мальчик находится под круглосуточным наблюдением врачей, его состояние тяжелое. Причину получения ожогов устанавливают специалисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный житель Житомирщины заснул у костра и сгорел, - полиция
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвухлетний ребенок на Ривненщине получил сильные ожоги пламенем
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти