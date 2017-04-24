 Двухлетний ребенок на Ривненщине получил сильные ожоги пламенем

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, в больницу поселка Гоща был доставлен ребенок 2015 года рождения. У него диагностировали ожоги пламенем лица и левой верхней конечности II-III степеней, а также ожог грудной клетки I-II степени.
Мальчик находится под круглосуточным наблюдением врачей, его состояние тяжелое. Причину получения ожогов устанавливают специалисты.
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