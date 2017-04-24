 Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, журналистов RT, пришедших к штабу кандидата, не пропустила внутрь охрана.
В свою очередь, руководитель Sputnik France Наталья Новикова рассказала: "Редакция Sputnik France направила несколько запросов на аккредитацию в штаб Эммануэля Макрона заблаговременно и согласно всем правилам. Мы не получили ответа от пресс-службы. По прибытии в штаб нашему корреспонденту было сказано, что нас в списке нет. Однако некоторые журналисты приходили без пресс-карт, и, тем не менее, их имена объявлялись по рации, и они тут же проходили через охрану".
"Следует также добавить, что у нас не было проблем с аккредитацией в штабы других кандидатов в президенты", - добавила она.
Напомним, по данным экзит-полов, во второй тур президентских выборов во Франции выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
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Бо НЕ вартує існування.
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"Ко Дню победы Полтавский Тепловозоремонтный завод практически завершил модернизацию поезда Киев-Львов"
недруги за бугром @Lndcalling
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вокзал в Конотопе
Ukranian Pro.Test @airikkainen 9 ч9 часов назад
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В ответ @Lndcalling
Прикордонники в Конотопі.))
Хохол @Aus_Kiew 11 ч11 часов назад
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В ответ @Lndcalling
стисняюсь спросить, когда Фюрер приедет? Хотел бы лично засвидетельствовать почтение...
House's Vicodin @DTokey 11 ч11 часов назад
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В ответ @Lndcalling
Харківська міська Рада голосує
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На маршрут Киев-Москва новый локомотив пока только в проектных чертежах.
Далі буде
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Правильным путём идёте господа.
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Не соромтесь та не будьте байдужими, прийдіть до них, запаліть свічку, просто привітайтесь, впівголоса… Просто знайте їх та пам'ятайте!
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Українець @shinkar80 1 ч1 час назад
І що це за руцьке "мразі" коли є рідне мелодійне "мерзота". А ще можна додати "потвора", "непотріб" і т.д.
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Страна взявшая уже 2 (Два) Рейхстага.
Всого навсого Якутск
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Ну а куда еще она могла сообщить, не в полицию же в самом деле
FlashNord @flashnord
Жительница Парижа сообщила РИА Новости о возможных фальсификациях на выборах президента Франции.
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"В Феодосии участникам автопробега ко Дню Победы вручат землю".Вы о чем подумали?Вручат капсулы с землёй с мест боёв http://ru.krymr.com/a/news/28447324.html …
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основал... карал... не важно, главная сакральность - везде срут в подъездах.
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Их можно понять.
Не потому, что желают зла французам.
Просто неприятно, когда кто-то живет лучше тебя
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Сказано же: в стойло и не хрюкать!
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