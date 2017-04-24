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 Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам

Избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона не предоставил аккредитацию российским государственным СМИ Sputnik и RT, а также видеоагентству Ruptly.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, журналистов RT, пришедших к штабу кандидата, не пропустила внутрь охрана.

В свою очередь, руководитель Sputnik France Наталья Новикова рассказала: "Редакция Sputnik France направила несколько запросов на аккредитацию в штаб Эммануэля Макрона заблаговременно и согласно всем правилам. Мы не получили ответа от пресс-службы. По прибытии в штаб нашему корреспонденту было сказано, что нас в списке нет. Однако некоторые журналисты приходили без пресс-карт, и, тем не менее, их имена объявлялись по рации, и они тут же проходили через охрану".

"Следует также добавить, что у нас не было проблем с аккредитацией в штабы других кандидатов в президенты", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновения

Напомним, по данным экзит-полов, во второй тур президентских выборов во Франции выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
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Кокоцапских свинособак гонят ссаными тряпками везде
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ну Макрон уже наезжал на кацапских журношлюх...обвинял в игре на стороне Лепенихи...и это есть хорошо
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Бачиш кацапа - тлум то нещістя.
Бо НЕ вартує існування.
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Макрон - единственный из фаворитов первого тура, который в ходе предвыборной кампании обещал проявить твердость в отношении Москвы - в частности, в украинском и сирийском вопросах. Трое его основных соперников выступали за сближение с путинской Россией. Ле Пен, получавшая кредиты от российских банков, настаивает на признании аннексии Крыма и снятии санкций; за месяц до выборов она встречалась с Владимиром Путиным. Фийон и Меланшон также резко критикуют антироссийские санкции.
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Ёвая Луганда‏ @norestfor 9 ч9 часов назад

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"Ко Дню победы Полтавский Тепловозоремонтный завод практически завершил модернизацию поезда Киев-Львов"

Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 3721

недруги за бугром‏ @Lndcalling

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вокзал в Конотопе

Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 3721

Ukranian Pro.Test‏ @airikkainen 9 ч9 часов назад

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В ответ @Lndcalling
Прикордонники в Конотопі.))

Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 5719

Хохол‏ @Aus_Kiew 11 ч11 часов назад

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В ответ @Lndcalling
стисняюсь спросить, когда Фюрер приедет? Хотел бы лично засвидетельствовать почтение...

House's Vicodin‏ @DTokey 11 ч11 часов назад

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В ответ @Lndcalling
Харківська міська Рада голосує

Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 7114


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Ёвая Луганда‏ @norestfor 2 ч2 часа назад

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На маршрут Киев-Москва новый локомотив пока только в проектных чертежах.

Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 7500

Далі буде
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Вы меня обрадовали. Классическая пэрэмога.
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Хуйлостан больше не признают за Европу, может китайцам территории пригодятся
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Вот и ладненько. Вот и славненько.
Правильным путём идёте господа.
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Ох как пердак унтерменшу порвалу, видать кацапожурнашлюхи какую-то провокацию против Макрона готовили, а их обломали
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Самый прикол что об кацапов в открытую вытирают ноги, а в ответ только один скулёж мол нипазволим, нидадим! нипрастим)) ЧТо ж ты шваль козломрдая с фамилией татарской, сделаешь то в отвтет?? Санкции введёшь??
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Книга пам'яті‏ @MemoryBookUA 13 ч.13 часов назад
Не соромтесь та не будьте байдужими, прийдіть до них, запаліть свічку, просто привітайтесь, впівголоса… Просто знайте їх та пам'ятайте!

Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 1633
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Змей, а это диверсия такое на ночь людям предъявлять
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Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 7756

Українець‏ @shinkar80 1 ч1 час назад

І що це за руцьке "мразі" коли є рідне мелодійне "мерзота". А ще можна додати "потвора", "непотріб" і т.д.
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Русофобы сранные !Вы не хера не разбираетесь в коныках из говна ! Балалайку вам на шею и матрешек в руки .
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Какое горе, какая беда... Опять пукин сосибо получил
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свино-собак лишнехромосомных послали наЙУХ
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сидит там макрошко в страхе и сумнении и ждет, когда карамельный властелин позвонит...
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Мне нравится как налаживаются отношения будущего президента Франции и свинособачек.
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Edmond Dantes™‏ @deMonte_Cristo 5 ч.5 часов назад
Ну а куда еще она могла сообщить, не в полицию же в самом деле

FlashNord‏ @flashnord

Жительница Парижа сообщила РИА Новости о возможных фальсификациях на выборах президента Франции.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 5 ч.5 часов назад
"В Феодосии участникам автопробега ко Дню Победы вручат землю".Вы о чем подумали?Вручат капсулы с землёй с мест боёв http://ru.krymr.com/a/news/28447324.html …
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Каратель-Суворов Новофранцию, наверно, основал... карал... не важно, главная сакральность - везде срут в подъездах.
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Америка России подарила пароход: с носа пар, колёса сзади, и ужасно..., тихий ход

Штаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 9987
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Россияне болеют в основном за Ле Пен.
Их можно понять.
Не потому, что желают зла французам.
Просто неприятно, когда кто-то живет лучше тебя
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Еще не дошло? Ну тупые (с)
Сказано же: в стойло и не хрюкать!
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Дай БОГ выиграет Макарон,то появится новый "фашист"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШтаб кандидата в президенты Франции Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистам
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