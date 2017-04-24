EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  840  30
Материалы по теме:
Все про:авто (4266) взрыв (3980) Луганщина (3835) МИД РФ (972) ОБСЕ (2469) Донбасс (14239) минские соглашения (2102)

 МИД РФ о подрыве автомобиля ОБСЕ на оккупированной Луганщине: "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации"

Подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированной части Луганской области мог быть умышленной провокацией, целью которой является дальнейшая эскалация конфликта на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) России.

"Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского "Комплекса мер", - утверждает ведомство.

"Глубоко возмущены этой циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя установления мира. Призываем провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности", - добавил МИД РФ.

"Произошедшее подтверждает острую необходимость должного обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ, что зафиксировано в мандате миссии и не раз отмечалось лидерами стран "нормандского формата", в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 17 апреля", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
конечно провокация...само существование лугандона-провокация...вот жили себе украинцы...хорошо ли,плохо ли-но сами разбирались в своих делах..и тут кацапье влезло...и многим самым обычным людям пришлось взять в руки оружие и пойти убивать...это,билядь,не провокация?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
шо то все подозрительно, че та пеца джавелинов не попросил, значит еще у него танамит не кончился
 показать весь комментарий
Ответить
 
Забыли только уточнить - кто там спец по провокациям - кондитер или КГБист...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу, и ВСУ тоже ведет провокационные действия воюя против оккупантов у которых дедываивали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия ж вроде не имеет отношение к Донбассу? Почему они вечно комментируют, когда там что-то происходит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На воре шапка горит.Поэтому и ржание истерическое с конюшни.Это не мы,нас там нет,то всё хохлы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда росийские танки выезжают и спокойно расстреливают наших бойцов-это всё вписывается в Минские договорняки,и ни кто не обеспокаевается и не видит погибшиг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
>целью которой является дальнейшая эскалация конфликта на ДонбассеИсточник: http://censor.net.ua/n437480
Ну да, коцапы так стараются, чтобы не было конфликта, что обстрелы ни на минуту не прекращаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Улин‏ @good_uling 5 ч.5 часов назад
Мартьіненко похож на дохлую приманку в раколовке. И в эту раколовку из под всех коряг второй день ползут "люди с хорошей репутацией"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, а чья была провокация при оккупации Прибалтики и Финляндии до ВМВ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конспираторы от бога, и ведь никто за язык не тянул! Вот теперь пасьянс складывается
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну а шо?? =)))))
https://www.youtube.com/watch?v=tFC3LNpfdvE

кацапы когда уже у вас дно по дебилизму будет =)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Виктория_Правды‏ @pravda_1

Читать

Еще

Спецы, это подрыв изнутри, учитывая, что машина ОБСЕ стоит в стороне от грунтовой дороги.... и труп лежит за машиной... Похоже на убийство..МИД РФ о подрыве автомобиля ОБСЕ на оккупированной Луганщине: "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации" - Цензор.НЕТ 363
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД РФ о подрыве автомобиля ОБСЕ на оккупированной Луганщине: "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти