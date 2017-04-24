 МИД РФ о подрыве автомобиля ОБСЕ на оккупированной Луганщине: "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) России.
"Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского "Комплекса мер", - утверждает ведомство.
"Глубоко возмущены этой циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя установления мира. Призываем провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности", - добавил МИД РФ.
"Произошедшее подтверждает острую необходимость должного обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ, что зафиксировано в мандате миссии и не раз отмечалось лидерами стран "нормандского формата", в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 17 апреля", - говорится в заявлении.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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Это правакация!!!
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Ну да, коцапы так стараются, чтобы не было конфликта, что обстрелы ни на минуту не прекращаются.
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦 @A_Vitauskas
Большое ватное горе: Фашисты, бЕндеры, #Ленин'а свалили. Как жить-то теперь?
https://twitter.com/A_Vitauskas/status/855800713854799872
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Мартьіненко похож на дохлую приманку в раколовке. И в эту раколовку из под всех коряг второй день ползут "люди с хорошей репутацией"
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https://www.youtube.com/watch?v=tFC3LNpfdvE
кацапы когда уже у вас дно по дебилизму будет =)))
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Спецы, это подрыв изнутри, учитывая, что машина ОБСЕ стоит в стороне от грунтовой дороги.... и труп лежит за машиной... Похоже на убийство..
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