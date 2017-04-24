 На футбольном матче "Динамо" - "Шахтер" в Киеве выявили двух сторонников "ДНР"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Азов", партийцы пришли на футбольный матч "Динамо" - "Шахтер" на НСК "Олимпийский".
"Один из посетителей матча, прикрываясь званием фаната донецкого "Шахтера", решил "поболеть" в столице. Вроде бы ничего необычного, если бы не одно "но" - то, кого в этом персонаже узнали наши активисты. Данный "фанат" по имени Арман Степанов имеет достаточно известный профиль типичного сепаратиста в Instagram: фотографии с тряпкой так называемой ДНР на Красной площади в Москве, выступления с трибуны "парламента ДНР", фотографии с подписями "я - террорист" и много другого мусора - все это буквально переполняет его страницу. Отец Армана - Тигран, тоже сепаратист, оставил сына в оккупированном Донецке, а сам переехал в спокойный Киев - искать лучшей жизни. Именно к отцу в гости на футбол и приехал его сын - "коренной гражданин ДНР" Арман Тигранович", - сказано в сообщении.
"Глава "Национального корпуса Киев" Сергей Филимонов обратился к начальнику охраны "Динамо". Как только он посмотрел несколько фото с профиля нашей "рыбки-террориста", мгновенно решил принять меры", - пишут партийцы. "Служба безопасности "Олимпийского" пригласила сына с отцом "погостить" в их апартаментах. Наши активисты же, со своей стороны, предоставили всю информацию о негодяях для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.
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Я Ваш куратор в игре "Синий ватник".
Вот вам первое задание.
ИДИ НА КУЙ!....
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Нахер вообще эта СБУ, что бы только защищать и крышевать бизнес Порошенко, и прессовать патриотов Украины, добровольцев, волонтёров, активистов?
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-Почему российская верхушка держит деньги, недвижимость и семьи в странах НАТО. - Безопасно. Они знают, что на страну НАТО никто не нападет.
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Так, к слову...)
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Tramo Ntana
Sergei Mazuric 5827dada
Близко не подходить ,гавном заплюют.
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