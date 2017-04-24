EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Общество
  2926  40
Все про:Киев (16901) сепаратизм (12724) терроризм (20156) футбол (3109) поддержка (362) Национальный корпус (47)

 На футбольном матче "Динамо" - "Шахтер" в Киеве выявили двух сторонников "ДНР"

Активисты партии "Национальный корпус" помогли в задержании сторонников террористической организации "ДНР" в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Азов", партийцы пришли на футбольный матч "Динамо" - "Шахтер" на НСК "Олимпийский".

"Один из посетителей матча, прикрываясь званием фаната донецкого "Шахтера", решил "поболеть" в столице. Вроде бы ничего необычного, если бы не одно "но" - то, кого в этом персонаже узнали наши активисты. Данный "фанат" по имени Арман Степанов имеет достаточно известный профиль типичного сепаратиста в Instagram: фотографии с тряпкой так называемой ДНР на Красной площади в Москве, выступления с трибуны "парламента ДНР", фотографии с подписями "я - террорист" и много другого мусора - все это буквально переполняет его страницу. Отец Армана - Тигран, тоже сепаратист, оставил сына в оккупированном Донецке, а сам переехал в спокойный Киев - искать лучшей жизни. Именно к отцу в гости на футбол и приехал его сын - "коренной гражданин ДНР" Арман Тигранович", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два сепаратиста с Херсонщины получили по 6 лет за распространение газеты. ФОТО

"Глава "Национального корпуса Киев" Сергей Филимонов обратился к начальнику охраны "Динамо". Как только он посмотрел несколько фото с профиля нашей "рыбки-террориста", мгновенно решил принять меры", - пишут партийцы. "Служба безопасности "Олимпийского" пригласила сына с отцом "погостить" в их апартаментах. Наши активисты же, со своей стороны, предоставили всю информацию о негодяях для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я так понял у нас СБУ только блокадников гоняет и контрабанду крышует до террористов им нет дела...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
СБУ - это "Сообщество Бариг Украини"
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
сало -питательная почва для негодяев
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти правий. Яка тільки сволота не лізла на українське сало...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
шо, и куевляне тоже?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
не, спасиба, иди перепрятывай, будет сало -будут и дети
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не думаю, що коли татко твій тебе робив, салом намазував. У кращому разі солідолом мамку побалував...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
то то и оно, шо тебя из сала слепили, а мозгов добавить забыли
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
как прикольно змиегимно поет свой гимн, почем киловатт с роттердамом плюс?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
а ты лостойный сын ксачипилли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Попроси в татка трішки солідолу, попка не так болітиме...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
это тебе олежка подсказал после сеанса одновременной игры?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе сало нельзя потому что ты из Хуйлостана. Обрезание сделал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Здравствуйте ,Фрол.
Я Ваш куратор в игре "Синий ватник".
Вот вам первое задание.
ИДИ НА КУЙ!....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идиоты что ли. Опять толерастия Ывропейская, да как вы достали толерасты долбаные, вас хочеца отпиздить даже больше чем тех сепаров. Вы слышали они их в полицию здали..да блять их завтра же выпустят и пожелают счастливого пути. Да возьми их за хряпы с пацанами, да стукните пару раз что б печень отвалилась, и делов то. Толерастия убьёт Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рашистские террористы и оккупанты спокойно ездят в столицу Украины... Легко могут и терракты устраивать, а карманная рошеновская СБУ борется только с патриотами Украины...
Нахер вообще эта СБУ, что бы только защищать и крышевать бизнес Порошенко, и прессовать патриотов Украины, добровольцев, волонтёров, активистов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы так скоро полстраны посадите. Доносы доносы доносы......
 показать весь комментарий
Ответить
 
иди уже гнида козломордая. нада будет и растреляем шваль кацапскую вроде тебя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Товарищ Шариков?
 показать весь комментарий
Ответить
 
За своими родственниками наблюдай репоед.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Враги народа, шпиёны, профессиональные патриоты стукачи, опять доносы. Во что вы превратили свою страну нерабы? Кстати, большевики себя тоже нерабами звали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
заметили тоже да) это сразу заметно конечно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацап, здесь водки нет, иди лепи петуха из говна Украина не место для лугандонскихотбросов, пусть сидят в сваей маладой ряспубляке и смотрят на это:
На футбольном матче "Динамо" - "Шахтер" в Киеве выявили двух сторонников "ДНР" - Цензор.НЕТ 3600
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
омг, какие поклонники кротов, не побоялись даже приехать в самое сердце хунты)))герои)но закрыть и использовать для обмена))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сколько этого донецкого гамна еще на Евровидение приедет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странные они, у них теперь Кобздун есть с Джигурдой и Лолитой :D
На футбольном матче "Динамо" - "Шахтер" в Киеве выявили двух сторонников "ДНР" - Цензор.НЕТ 1841На футбольном матче "Динамо" - "Шахтер" в Киеве выявили двух сторонников "ДНР" - Цензор.НЕТ 3773
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Андрій Шумило‏ @andykrim65 3 ч.3 часа назад
-Почему российская верхушка держит деньги, недвижимость и семьи в странах НАТО. - Безопасно. Они знают, что на страну НАТО никто не нападет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если в днр вычислят активистов правого сектора.. тоже пригласят для беседы? или в течении 5 минут прикапают в посадке? кому победа нужнее? тот так и борется за свои идеалы... смотрите сами..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоНа футбольном матче "Динамо" - "Шахтер" в Киеве выявили двух сторонников "ДНР"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти