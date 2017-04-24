 Оккупанты в Крыму собрали группу юристов, чтобы добиваться отмены санкций

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости Крым", об этом заявил председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при "постоянном представительстве Крыма при президенте РФ" Александр Молохов в эфире выездной студии радио "Спутник в Крыму".
"Нас всех категорически не устраивает ситуация, при которой мы только оправдываемся, обороняемся и доказываем, что мы хорошие. Но это нужно делать на международной арене, в тесном контакте с МИДом, Министерством юстиции. Мы каждый шаг будем согласовывать с ними. Крым должен заявить о себе на юридическом поприще, на международной арене. Здесь много несправедливых по отношению к крымчанам вещей, которые Украина делает, и мы будем бороться за права крымчан в судах, в том числе по делу "скифского золота". Много есть дел, которые позволят крымчанам почувствовать себя в Европе не гражданами второго сорта, как сейчас, а полноценными жителями великой державы", - сказал он.
По его словам, рабочая группа пока решает, в каком именно из европейских судов будет отстаивать права жителей полуострова. "Есть Европейский суд по правам человека в Страсбурге, есть Европейский суд справедливости в Люксембурге, есть Международный суд в Гааге, в Стокгольме, есть арбитражные суды в Париже. Посмотрим, куда мы будем подаваться, это вопросы тактики", - заявил он.
По словам Молохова, крайне важный момент для рабочей группы - это борьба за права крымских вкладчиков "Приватбанка". "Отношение к ним на Украине такое: если ты из Крыма, то забудь про свои деньги. Это нас категорически не устраивает. "Приватбанк" национализирован, отвечать по обязательствам перед крымскими вкладчиками будет государство, в том числе и на международном уровне", - заключил он.
359 8
Материалы по теме: Санкции против России
Великобритания продолжит осуществлять давление через санкции на РФ для полного выполнения ею минских соглашений, - Мэй(11)
Минэнерго подало в Кабмин документ о запрете ввоза угля из РФ, - Насалик(24)
Союз химиков требует ввести санкции против российских компаний, поставлявших удобрения в оккупированные Крым и Донбасс(13)
Вопрос вмешательства в президентские выборы в США достаточно серьезный, чтобы ввести дополнительные санкции, - Тиллерсон(35)
Новости Крымнаша. "Когда патриотизм путаешь с дебилизмом, жизнь становится только хуже"(0)
Россия "нервничает" и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад". Сейчас она пытается "сохранить лицо", а США дают ей такой шанс, - Хейли(59)
Порошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России. ФОТО(30)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
поддерживаю
Ответить
Милости простим!
Ответить
Ответить