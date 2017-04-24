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 Политика Украины
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 Оккупанты в Крыму собрали группу юристов, чтобы добиваться отмены санкций

При "постоянном представительстве Крыма при президенте России" создана рабочая группа юристов, которая будет добиваться отмены санкций против оккупированного полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости Крым", об этом заявил председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при "постоянном представительстве Крыма при президенте РФ" Александр Молохов в эфире выездной студии радио "Спутник в Крыму".

"Нас всех категорически не устраивает ситуация, при которой мы только оправдываемся, обороняемся и доказываем, что мы хорошие. Но это нужно делать на международной арене, в тесном контакте с МИДом, Министерством юстиции. Мы каждый шаг будем согласовывать с ними. Крым должен заявить о себе на юридическом поприще, на международной арене. Здесь много несправедливых по отношению к крымчанам вещей, которые Украина делает, и мы будем бороться за права крымчан в судах, в том числе по делу "скифского золота". Много есть дел, которые позволят крымчанам почувствовать себя в Европе не гражданами второго сорта, как сейчас, а полноценными жителями великой державы", - сказал он.

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По его словам, рабочая группа пока решает, в каком именно из европейских судов будет отстаивать права жителей полуострова. "Есть Европейский суд по правам человека в Страсбурге, есть Европейский суд справедливости в Люксембурге, есть Международный суд в Гааге, в Стокгольме, есть арбитражные суды в Париже. Посмотрим, куда мы будем подаваться, это вопросы тактики", - заявил он.

По словам Молохова, крайне важный момент для рабочей группы - это борьба за права крымских вкладчиков "Приватбанка". "Отношение к ним на Украине такое: если ты из Крыма, то забудь про свои деньги. Это нас категорически не устраивает. "Приватбанк" национализирован, отвечать по обязательствам перед крымскими вкладчиками будет государство, в том числе и на международном уровне", - заключил он.
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сколько ни скажи сало, если грошей нема из ниоткуда оно не пояаится
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Воры с министерством юстиции будут доказывать что они в европе а не жопе.
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>есть Международный суд в Гааге

поддерживаю
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты в Крыму собрали группу юристов, чтобы добиваться отмены санкций
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