 Из-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", во время столкновений пострадала женщина. Произошло это на площади Бастилии.
Ситуация на площади Республики в Париже спокойная, несмотря на наличие полицейской техники.
Напомним, по данным экзит-полов, во второй тур выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
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Теперь Шойгу дадут генералиссимуса, видимо, за этот подвиг. И если бы не Владимир Путин, не победили бы мы в Великой Отечественной.
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Просто министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон едет на работу.
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