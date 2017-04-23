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 Из-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновения

Во Франции произошли стычки между полицией и студентами, которые выражают недовольство выходом во второй тур президентских выборов кандидата Марин Ле Пен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", во время столкновений пострадала женщина. Произошло это на площади Бастилии.

Ситуация на площади Республики в Париже спокойная, несмотря на наличие полицейской техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Франции эвакуировали избирательный участок из-за подозрительного автомобиля

Напомним, по данным экзит-полов, во второй тур выходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
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а кого тебе напоминает Петя Солнцеподобный?мне чем то Иисуса...такие же светлые глаза,тихий ,проникающий в душу голос...и главное -деяния...строительство собачьих будок -это же как строительство храмов...собаки то твари божьи...нет,положительно Порошенко это воскресший Иисус...от нас это просто скрывают враги...
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Я в этих сортах дерьма под названиями Пеця и Воровка разбираца не намерен. Это вы любители Воны свихнулись спецы по сортам говна.
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адовая дичь -- ЛАПТЕМОБИЛЬ -- https://www.youtube.com/watch?v=VpTmmSZ8PLI
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эти пидоры понапиваюца и забудут где минировали, и сами будут подрываца))
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Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон призвал своих избирателей поддержать во втором туре кандидата Эммануэля Макрона.
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вот бестолочи, проголосуйте во 2ом туре за макрона и будет всем счастье)или они сторонники двух непопавших в финал?
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молодых французких пацанов не прет, когда у власти старые и страшные бабы.
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Обычная лапша от Бутусова.
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Ivan Semyonov‏ @Sem7ser 55 мин.55 минут назад
Теперь Шойгу дадут генералиссимуса, видимо, за этот подвиг. И если бы не Владимир Путин, не победили бы мы в Великой Отечественной.

Из-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновения - Цензор.НЕТ 5374
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Невероятно, но Факт!‏ @best_fact 1 ч.1 час назад
Просто министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон едет на работу.

Из-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновения - Цензор.НЕТ 2984
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Та это кстати вообще колоритный такой типок ) Он слегка с "приветом"))
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Жирик шампанским тарился?Кто знает,а то цикаво.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИз-за выхода Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции произошли столкновения
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