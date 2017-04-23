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 Политика Украины
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Все про:взрыв (3979) мониторинг (114) наблюдатель (606) ОБСЕ (2468) Донбасс (14238) жертва (192) Заньер Ламберто (23)

 За безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность все стороны, - гендиректор организации Заньер

ОБСЕ начала расследование подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер.

"ОБСЕ начала расследование инцидента и ожидает максимального сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами", - сказал он.

Заньер подчеркнул, что за безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность "все стороны", что миссия должна пользоваться полной поддержкой, что все должны защищать наблюдателей от опасности.

Генеральный секретарь заявил, что шокирован первым случаем гибели члена СММ во время выполнения служебного задания. "Этот ужасающий инцидент подтверждает все более опасные условия, в которых наблюдатели СММ работают каждый день", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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Які "всі сторони"? расєя стороною себе не визнає, а лугандонівці взагалі придурки з необхідністю лікуватись... Що, на Україну хочуть вішати?
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"Этот ужасающий инцидент подтверждает все более опасные условия, в которых наблюдатели СММ работают каждый день"

То, что украинцы там живут и погибают в таких условиях - это нормуль. А вот слепых трогать низзя.
Все отвечают? Ну призовите к ответу Захарку, Плотву или само Хуйло.
За МН-17 уже призвали кацапов к ответу?
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Покажите одного кто назвал нормальным гибель Украинцев? Зачем так откровенно врать?
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Покажите мне в ОБСЕ того, кто сказал, кто за это должен нести ответственность.
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ОБСЕ это организация вы путаете с мониторинговой групой которой нельзя проявлять симпатии какой либо стороне Так ОБСЕ полностью потдерживает санкции против РФ и осуждает агресию РФ В полном составе я говорю А вы мне показали одного кто радуется смертям ваших солдат? может вам санкции ввели? или что вам сделал совет безопасности в европе?Откуда тогда мне известно кто агресор от вас чтоли? да я вас и слушать не стану как и ДНР или кремль.И так же любой европеец который вас не отличит от белоруса или россиянина Но почему то ЕС вводит санкции именно против РФ это кто же так европейцам доносит что происходит в украине Ваш Тымчук? да его имени никто не знает в ЕС
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Уйдете добровольно или предпочтете, чтобы вас хором послали?
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тебе чтото не нравится Есть личные притенщзии ?приедь и скажи а когда незаслуженно хамят уменя есть право ответить((((ты меня что пугать взялся?
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Звичайно.Ми вже висловили глмбоке занепокоєння та струрбованість діямі протилежної сторони- цього має бути достатньо.
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А взагалі- добрячий ляпас цьому діячу був би не зайвим.
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Ну, a шо я писАл? шо часть ответственности за проделки зверья ОБСЕ возложит на Украину. Ну не суки?
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Вони там в своїх гейропах не розуміють що тут і як, бо не бачили війни.
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Думаю,шо дело тут в том,шо они хотят шоб и волки были сыты,и овцы целы.И вашим,и нашм,болтаются как лайно в проруби.
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Maxim Ak-Murza

Вы оказались правы (на одной ветке, на мой комментарий, Вы мне это написали)
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Просрали ЯО, в следствии чего Крым и Донбасс. И мы теперь еще и виноваты тоже. Нахуй не сходите?
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та ты шо . это получается и все миллионы украинцев виноваты что ОБСЕшники наехали на сепарскую мину ?
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Просто нет слов.... Пшел ты пидор сам во все стороны... Вот же скотина
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За безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность все стороны<<<<<<<<<<< Они долбоёбы ??
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С утра были сейсмологами с калькуляторами
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Та не переймайтеся.Ну і що сліпоглухі зроблять? Підуть Хуйлу скаржитися і винних шукати? Ні.Попи#дять і заспокояться.
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дебилизм. Какой то придур, будет ползать на передовой, его накроет снарядом и слышим визг, ай, убили, срочно собираем комиссию и выражаем озабоченность.
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Миротворцев ООН надо. А то какие то наблюдатели за офигезные деньги даже мины под собой не видят, не то, что гибель украинских солдат ежедневно. А как напарник по бильярду погиб- так и перетрухали.
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Зачем вам миротворцы ООН чтобы вы и им хамили и радовалисьих смертям?
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А подписанты соглашения об отказе Украины от ЯО несут ответственность? Бл......и
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та понятно,иначе и быть не могло.
премию остальным выпиши "за опасные условия труда".
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Да иди просто на хер, поцелуй меня в обеспокоенность, господин Заньер.
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Цю філію фсб в Україні треба ліквідувати. В який спосіб - не важливо. Підірвати всіх ціх холуїв х/йла нах/й - теж непоганий варіант.
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"все стороны"

террористи не могут бить стороной
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тут точно шоколадные баррикады ужо не помогут
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за безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность "все стороны"Источник: http://censor.net.ua/n437476 І обсє тоже!!!
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за безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность сами наблюдатели ОБСЕ и их начальники из ОБСЕ. За то бабло, которое им платят и которое они отрабатывают гульками на кацапских свадьбах и регулярными заседаниями в барах-ресторанах подальше от обстрелов, еще не хватало охранников к ним приставлять. Они на войне, а не в детсаду на прогулке.
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Так я чёт не понял, это что теперь получается, ездить там нельзя, а выборы можно?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность все стороны, - гендиректор организации Заньер
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