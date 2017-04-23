 За безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность все стороны, - гендиректор организации Заньер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер.
"ОБСЕ начала расследование инцидента и ожидает максимального сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами", - сказал он.
Заньер подчеркнул, что за безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность "все стороны", что миссия должна пользоваться полной поддержкой, что все должны защищать наблюдателей от опасности.
Генеральный секретарь заявил, что шокирован первым случаем гибели члена СММ во время выполнения служебного задания. "Этот ужасающий инцидент подтверждает все более опасные условия, в которых наблюдатели СММ работают каждый день", - сказал он.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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То, что украинцы там живут и погибают в таких условиях - это нормуль. А вот слепых трогать низзя.
Все отвечают? Ну призовите к ответу Захарку, Плотву или само Хуйло.
За МН-17 уже призвали кацапов к ответу?
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Вы оказались правы (на одной ветке, на мой комментарий, Вы мне это написали)
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премию остальным выпиши "за опасные условия труда".
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террористи не могут бить стороной
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