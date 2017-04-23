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Все про:выборы (21681) голосование (1285) Президент (4448) Франция (1833) экзитпол (139)

 Выборы президента Франции: Макрон - 23,7%, Ле Пен - 22%, - экзитпол

По данным экзит-полов на выборах президента Франции лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

На сайте французского вещателя TFN говорится о том, что побеждает независимый кандидат Эмануэль Макрон с результатом 23,7%, второе место занимает Марин Ле Пен с результатом 22%. Третье место поделили между собой Жан-Люк Меланшон и Франсуа Фийон, оба имеют по 19,5%.

По данным еще одного экзит-пола, который публикуют бельгийские издания, у Макрона почти 24%, Ле Пен 21,5%, в Фийона более 20%, в Меланшона больше 19,5 и у Бенуа Амона более 6%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в "нормандском формате" продолжатся после выборов во Франции, - посол Дюмон


Напомним, голосование на большинстве участков завершилось в 19:00, в некоторых городах оно продолжалось до 20:00. Всего на территории страны зарегистрировано 45,67 млн избирателей и 1,3 миллиона французов, живущих за рубежом.

В борьбе за пост президента страны принимают участие 11 кандидатов. По данным последних опросов, фаворитами президентской гонки остаются пять кандидатов - лидер движения "Вперед" и бывший министр финансов Эммануэль Макрон, лидер ультраправой партии евроскептиков "Национальный фронт" Марин Ле Пен, кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер-министр Франсуа Фийон, лидер "Левой партии" Жан-Люк Меланшон, кандидат от "Социалистической партии" и бывший министр образования Бенуа Аммон.

Читайте: Кандидат в президенты Франции Макрон обещает поставить Путина на место

Двое кандидатов, которые сегодня наберут максимальное количество голосов, проходят во второй тур выборов, которые состоятся 7 мая.
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Після підрахунку 20 млн. голосів у Франції:
Ле Пен 24%
Макрон 22%
Фійон 19%
Меленшон 18%
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После подсчета более 50% голосов Ле Пен набирает 24,1%. У основателя движения Вперед Эммануэля Макрона − 22,44%, у экс-премьера Франсуа Фийона − 19,57%. цензор, актуальную инфу давать, не?
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и все так мирно прошло. аж улыбнуться хочется.
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Чим же ця "ля пУТен" так підкупила лягушатників??
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существует недовольство многих французов евросоюзом, на этом и играет популистка
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взрывами, террактами и беженцами. Все пропутинские шлюхи идут на выборы с лозунгом что перекроют потоки беженцев и террористов. А кто организовал все ети теракты думаю не сложно догадаться.
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Увидите, куйло во 2 туре пролетит как дерьмо над кремлядью.
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Ле Пен - 22% вот вас и сущность французов кретинов.Незря лягушатники всегда фашиков подерживали хоть германских хоть русских.Поетому их и мочать в терактах черные и захзватывают страну.
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не фашики, а нацики...а ты сам хоть за наших нациков хоть не голосовал?)
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я не знаю чьих и про каких ты нациков говоришь
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Свобода да ПС, те же нацики, и кстати евроскептики..а еще Билецкого забыл
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А я сказал не нада сравнивать член с пальцем.Модер иди в жопу !
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ахаха)))счас тебя отправят на три веселых буквы)))в смысле в бан, а не туда, куда ты подумал))
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а по сути при имеющихся различиях много общего..и даже были интересные слухи о возможном финансировании свободы из за рубежа...понятно, что все отрицается, но как уже часто свобода воду на мельницу кремля лила
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ну почему кретинов?за лепениху голосовали противники муслимов и прочей либерастии и я их понимаю..просто французам насрать и на Украину, и на Крым..а вот на быкующих муслимов-нет...а коммунист Меланшон это нормально?выиграет Макрон-это понятно и для Украины лучше ,чем Лепениха..повторюсь,но и тех французов,кто за нее голосовал-я прекрасно понимаю...
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Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон призвал во втором туре голосовать за лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона, передает Рейтерс.
По мнению Фийона, лидер движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен обанкротит Францию в случае ее избрания.
Фийон, признав свою ответственность за поражение в первом туре, призвал французов сплотиться и не допустить прихода к власти «экстремистов».

Премьер-министр Франции Бернар Казнев, принадлежащий к правящей Социалистической партии, призвал во втором туре президентских выборов проголосовать за лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Reuters.

С тем же призывом выступил и кандидат в президенты от Соцпартии Бенуа Амон. По его мнению, необходимо нанести поражение лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Выступили в поддержку Макрона и бывшие премьер-министры республики - глава МИД Жан-Марк Эро и соперник Амона на социалистических праймериз Манэуль Вальс.
Короче, как и предполагалось, второй тур - формальность. Победа Макрона уже состоялась.
Пропутинская сучка Ле Пен - как всегда в пролёте.
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Не говори "Гоп" пока не перепрыгнешь. Брексит и избрание Трампа вопреки всем прогнозам и опросам хорошо это показывают. Кремль не дремлет,так что возможно что угодно.
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Президентские выборы во Франции 2002 года.

Первый тур - Жак Ширак (19,9%), Жан Мари Ле Пен (отец Ле Пен) (16,86%)
Второй тур - Жак Ширак (82,2 %), Ле Пен (17,8%)
Аналогично будет и сейчас.
Как и в 2002 году, электорат всех кандидатов обьединяется во втором туре и голосует против Ле Пен. Так будет и сейчас. Это аксиома.

Отец Ле Пен, а теперь его дочь Ле Пен считаются во Франции чуть ли не фашистами, экстремистами и врагами пятой Республики. Так думает абсолютное большинство Французов.
Даже социалисты заявили, что они отличают своих соперников от врагов французской республики и призвали голосовать за их соперника Макрона во втором туре. То есть, Ле Пен - враг Франции и это все знают.
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Очень надеюсь, что вы правы. Но в России все сошли с ума, вмешаются в выборы обязательно (как и в США, и в Брексит, и т.п.). В Кремле сидят совершенно больные люди, а Путин Ле Пен "одобрил", сейчас пойдет в ход и компромат, и грязные уловки, и хакеры и все что угодно.
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а самое противное-руками коммунистических ублюдков Лепениха в пролете..бред какой то...я против националистов и за коммунистов...тьфу ты,гадость какая...что ж ты Лепениха так обгадилась с хуйлом?недаром папа тебя послал...испоганила ты все....
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твой пуйло - однотуровый. Для русских рабов - хозяин пуйло навечно, без вариантов, до смерти.
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А до хуйлового рейтингу так взагалі як до мухосранська раком...
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ну наш педро же был "единственным кандидатом от демократических сил", а во франции демократов много)))
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Все жду выборов в РФ, если холопам дадут конечно выбирать!
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Выборы в США и Франции - кризис западной цивилизации...
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Какая связь между США и Францией? Ах да, в США действительно неприятная ситуация была - негры массово голосовали за Клинтоншу, в надежде на подачки-дотации.
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а чего кризис?все закономерно, как по мне, нацики голоса набирают по всей европе, "евродемократы" держатся, но при таких тенденциях как бы не было туманного будущего у ес, и куйло тут ни при чем)
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Зато в Параше кризис канализации и менструации в одном лице
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Макрон победитель, если останется жив или на него не опубликуют очень серьезный компромат.
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Не припоминаю, что бы радикалы во 2 туре набирали особо больше голосов, чем в 1. Те кто колеблетсяи голосовал за других кандидатов, как правило, за радикалов-националистов не голосует.
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возможно протестное голосование, типо против макрона, он же левый, часть финйоновцев может поддержит лепеншу
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Посмотрим.. прогнозирую 60% - Макрон 40% лепен.
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И если Кремль не устроит во Франции громкий теракт с большим количеством жертв - это как раз в их стиле. Да в России СМИ уже и говорили, что теракты выгодны Ле Пен с ее политикой изоляционизма.
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В РАСЕИ ПРОРЫВ В МАШИНОСТРОЕНИИ
мерсы и прочее и рядом не валялось
https://www.youtube.com/watch?v=VpTmmSZ8PLI
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Все это херня. Меня более всего интересует гречку раздавали?
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Брєкзит- победа рф, Трамп- победа рф. Но радости всё меньше. Может ли победить Ле Пен? Может, конечно. Но, если не победит, тогда ждать больше нечего. Сплошная русофобия...
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как то у меня сейчас уже сомнения, что трамп--победа рф)они так конечно думали...но результат на табло, обама как то помягче был, да и республиканцы обычно более жесткие ребята
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сейчас--фигуральный оборот, в последнее время короче
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Молодець ле пеннн!!!!!!!!!!!!
Гони цю шоколадну французьку шоблу за парЄбрик!!!! за ла манш!!!!
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Напряженно пытаюсь догадаться - у вас была бояра или стекломой?
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Ну многие шарящие в делах Франции говорят что у Ле пенши шансов нет вообще, даже теоретических. Электорат кандидатов не вышедших во второй тур, это в подавляющем большинстве электорат который будет голосовать за Макрона. Собсно и сами кандидаты уже призвали своих избирателей во втором туре голосовать за Макрона. Оланд в первом туре тоже набрал что то около того что и Липенша тогда набрала, а во втором туре Ле Пенша слилась по крупному, Оланд набрал свыше 70% голосов. Думаю сейчас сценарий будет подобный.
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На этих выборах - маловероятно. Но популярность её растёт. Уже на этих разрыва в 50% быть не должно. А что будет на следующих?
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Я думаю, что 70 на 30 как минимум будет в пользу Макрона. А до следующих еще дожить надо.
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Видел пару прогнозов что примерно 40 на 60.

Россия ждать умеет.
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Согласен, разве что электорат Фийона, Амона и К будет голосовать не столько за Макрона, сколько против ЛеПенши.
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Spoglio parziale: 97,6% comuni scrutinati Ultimo aggiornamento: 23 aprile 2017 ore 23:07

MARINE LE PEN
Front National (estrema destra)
23,5% 6.064.727

EMMANUEL MACRON
En Marche (centrista, indipendente)
22,8% 5.882.085
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RIEPILOGO NAZIONALE
Spoglio parziale: 97,9% comuni scrutinati Ultimo aggiornamento: 23 aprile 2017 ore 23:11

MARINE LE PEN
Front National (estrema destra)
23,5% 6.172.704

EMMANUEL MACRON
En Marche (centrista, indipendente)
22,9% 6.021.532
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Слава Богу, все прошло, как и планировалось. Теперь, если не случится ничего из ряда вон выходящего, Эмманюэль Макрон-новый президент Франции.
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У французів чим північніше, тим більше за MARINE LE PEN
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RIEPILOGO NAZIONALE
Spoglio parziale: 98,2% comuni scrutinati Ultimo aggiornamento: 23 aprile 2017 ore 23:17

MARINE LE PEN
Front National (estrema destra)
23,4% 6.284.014

EMMANUEL MACRON
En Marche (centrista, indipendente)
22,9% 6.149.493
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а шо охендовского в аренду не сдали, тотбы показал, как голоса считать надо
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыборы президента Франции: Макрон - 23,7%, Ле Пен - 22%, - экзитпол
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