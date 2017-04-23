 Выборы президента Франции: Макрон - 23,7%, Ле Пен - 22%, - экзитпол

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
На сайте французского вещателя TFN говорится о том, что побеждает независимый кандидат Эмануэль Макрон с результатом 23,7%, второе место занимает Марин Ле Пен с результатом 22%. Третье место поделили между собой Жан-Люк Меланшон и Франсуа Фийон, оба имеют по 19,5%.
По данным еще одного экзит-пола, который публикуют бельгийские издания, у Макрона почти 24%, Ле Пен 21,5%, в Фийона более 20%, в Меланшона больше 19,5 и у Бенуа Амона более 6%.
Напомним, голосование на большинстве участков завершилось в 19:00, в некоторых городах оно продолжалось до 20:00. Всего на территории страны зарегистрировано 45,67 млн избирателей и 1,3 миллиона французов, живущих за рубежом.
В борьбе за пост президента страны принимают участие 11 кандидатов. По данным последних опросов, фаворитами президентской гонки остаются пять кандидатов - лидер движения "Вперед" и бывший министр финансов Эммануэль Макрон, лидер ультраправой партии евроскептиков "Национальный фронт" Марин Ле Пен, кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер-министр Франсуа Фийон, лидер "Левой партии" Жан-Люк Меланшон, кандидат от "Социалистической партии" и бывший министр образования Бенуа Аммон.
Двое кандидатов, которые сегодня наберут максимальное количество голосов, проходят во второй тур выборов, которые состоятся 7 мая.
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Ле Пен 24%
Макрон 22%
Фійон 19%
Меленшон 18%
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По мнению Фийона, лидер движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен обанкротит Францию в случае ее избрания.
Фийон, признав свою ответственность за поражение в первом туре, призвал французов сплотиться и не допустить прихода к власти «экстремистов».
Премьер-министр Франции Бернар Казнев, принадлежащий к правящей Социалистической партии, призвал во втором туре президентских выборов проголосовать за лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Reuters.
С тем же призывом выступил и кандидат в президенты от Соцпартии Бенуа Амон. По его мнению, необходимо нанести поражение лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Выступили в поддержку Макрона и бывшие премьер-министры республики - глава МИД Жан-Марк Эро и соперник Амона на социалистических праймериз Манэуль Вальс.
Короче, как и предполагалось, второй тур - формальность. Победа Макрона уже состоялась.
Пропутинская сучка Ле Пен - как всегда в пролёте.
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Первый тур - Жак Ширак (19,9%), Жан Мари Ле Пен (отец Ле Пен) (16,86%)
Второй тур - Жак Ширак (82,2 %), Ле Пен (17,8%)
Аналогично будет и сейчас.
Как и в 2002 году, электорат всех кандидатов обьединяется во втором туре и голосует против Ле Пен. Так будет и сейчас. Это аксиома.
Отец Ле Пен, а теперь его дочь Ле Пен считаются во Франции чуть ли не фашистами, экстремистами и врагами пятой Республики. Так думает абсолютное большинство Французов.
Даже социалисты заявили, что они отличают своих соперников от врагов французской республики и призвали голосовать за их соперника Макрона во втором туре. То есть, Ле Пен - враг Франции и это все знают.
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мерсы и прочее и рядом не валялось
https://www.youtube.com/watch?v=VpTmmSZ8PLI
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Гони цю шоколадну французьку шоблу за парЄбрик!!!! за ла манш!!!!
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Россия ждать умеет.
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MARINE LE PEN
Front National (estrema destra)
23,5% 6.064.727
EMMANUEL MACRON
En Marche (centrista, indipendente)
22,8% 5.882.085
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Spoglio parziale: 97,9% comuni scrutinati Ultimo aggiornamento: 23 aprile 2017 ore 23:11
MARINE LE PEN
Front National (estrema destra)
23,5% 6.172.704
EMMANUEL MACRON
En Marche (centrista, indipendente)
22,9% 6.021.532
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Spoglio parziale: 98,2% comuni scrutinati Ultimo aggiornamento: 23 aprile 2017 ore 23:17
MARINE LE PEN
Front National (estrema destra)
23,4% 6.284.014
EMMANUEL MACRON
En Marche (centrista, indipendente)
22,9% 6.149.493
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