 Виновные в подрыве наблюдателей ОБСЕ должны быть привлечены к ответственности, - Могерини

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Наши соболезнования семье погибшего и желаю скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения в результате этого инцидента, который должен быть тщательно расследован. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявила Могерини.
"Полное выполнение Минских договоренностей остается основой для устойчивого решения, которое уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Европейский Союз будет продолжать поддерживать важную работу ОБСЕ и ее Специальной Мониторинговой миссии, которой должен быть предоставлен полный, безопасный и беспрепятственный доступ во все районы, охваченные конфликтом, с безопасностью для наблюдателей, которая имеет решающее значение", - подчеркнула представитель ЕС.
Она также заверила, что Евросоюз будет продолжать оказывать поддержку усилиям по разминированию.
"Без соответствующего и беспрепятственного мониторинга Миссией, не может быть надежного и проверенного улучшения ситуации в сфере безопасности, что является основой для достижения дальнейшего прогресса на политическом пути мирного процесса", - подчеркнула Могерини.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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Туды её в качель...
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https://www.youtube.com/watch?v=crN_y4Xk0DA
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она неможет, у нее критические дни.Таких 365 в году.
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Можно подумать, что Могерини не в курсе, кто после неоднократных угроз преднамеренно взорвал сотррудников ОБСЕ.
Сцутся называть вещи своими именами - Роисю террористом, Хуйло военным преступником.
"Не делай умное лицо, держась за левое яйцо".
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Это какая-то запредельная пошлость и падение во всем...
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