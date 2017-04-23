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 Политика Украины
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Все про:взрыв (3979) Геращенко Ирина (873) ОБСЕ (2468) терроризм (20155) Донбасс (14238)

 Ирина Геращенко о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: Это акт давления на миссию с целью остановить ее работу

Боевики на Донбассе от угроз наблюдателям ОБСЕ перешли к их физическому устранению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко на Facebook.

"Ранее боевики только угрожали наблюдателям СММ ОБСЕ, запугивали их, блокировали и не пускали машины, обыскивали, клали лицом в снег и так держали. Теперь начали взрывать. Очевидно, что это акт запугивания, давления на миссию с целью остановить ее работу, завалить инициативу увеличения миссии", - пишет она.

"Первое - это искренние соболезнования семье погибшего и пожелания выздоровления раненым. Искренние соболезнования организации ОБСЕ и СММ ОБСЕ", - заявила первый вице-спикер.

"Второе: все международные организации должны давить на РФ и контролируемых ею главарей ОРДЛО с требованием полного расследования, допуска ко всей оккупированной территории, к границе, которые сейчас контролируют РФ и их подельники - боевики, миссии СММ ОБСЕ", - подчеркнула Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг

"Третье: инициатива Украины о миротворческой миссии становится все более очевидной и актуальной. Вон уже машины с невооруженными наблюдателями начали взрывать. Без миротворческой миссии боевики просто затерроризируют оккупированные территории и их жителей", - полагает она.

"Четвертое: о каких выборах можно говорить на территории, где опасно находиться международным наблюдателям, где их жизни подвергаются смертельному риску? Очевидно, что ни о каких выборах, пока оккупированные территории кишат вооруженными боевиками и РФ щедро поставляет им оружие, в т. ч. мины, не может быть и речи. Только после деоккупации и демилитаризации, разоружения этого многострадального региона", - пишет первый вице-спикер.

"Во всех своих выступлениях в Страсбурге на сессии ПАСЕ я буду говорить об этом ужасном случае", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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Геращенко это та что была секретуткой у юшенка - иуды ?
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С февраля 2005 по сентябрь 2006 гг. - пресс-секретарь, руководитель пресс-службы президента Украины Виктора Ющенко.
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Геращенко никчемное существо, не на своём месте.
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Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 22 мин.22 минуты назад

После подсчёта 20 млн. голосов во Франции:
Ле Пен 24%
Макрон 22%
Фийон 19%
Меленшон 18%
Второй тур (прогноз Le Monde)
Макрон 65%
Ле Пен 35%

Ирина Геращенко о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: Это акт давления на миссию с целью остановить ее работу - Цензор.НЕТ 694
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Финйон вроде тоже не против раши выступал, а скорее за
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После объявления первых результатов президентских выборов на площади Бастилии и на ступенях лестницы «Опера Бастилия» в Париже начался марш протеста «Ночь баррикад», который привел к беспорядкам
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За три года и нет доказательств в суд ООН о том что творится на Донбассе и кто виновен?
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В середине июня 2015 года на конференции ОБСЕ паРашу признали агрессором...
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Ну признали, и что толку.??? ОБСЕ - одна бабка сказала единожды.Только суд может признать и вынести приговор или хотя бы какой то вердикт.Хотя его исполнение это дело третье и под большим вопросом.
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поясніть мені будь -ласка .яку практичну користь приносить ця міжнародна зграя імпотентів Україні.крім того.що шляється з даунбаськими блядями по саунах .а потім в них же святкує на "свадьбах"???
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Откровенно говоря , нечто подобное просто обязано должно было произойти .
Три года идёт война , а они ездят и , типа , наблюдают .
А там взрывают и стреляют , каждый день кто-то гибнет .
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Все верно, за три года один погибший два ранены, жалко что не ватособаки.
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о какой миротворческой миссии можно говорить,если идёт война...подстилка барыги определись
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Нудная баба, даже когда ее читаешь ригать хочется.
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Мені вона теж не симпатична і рейтинг її низький, але... якщо забути про те, хто це сказав, а подивитись на те, про що саме йде мова, то по суті справи у даному випадку все чітко викладено. Звісно ж, ОБСЄ і ця її спостережна спецмісія не зупинять війну, але ця місія явно ускладнює для Росії ведення цієї війни. Як мінімум, діяльність цієї місії сповільнює дії Росії (їм доводиться перефарбовувати свою техніку, щоб продовжувати брехати про "ополчєнців" хоча би для внутрішнього вжитку всередині Росії), а сповільнення військ це дуже важливе на війні.
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А сопливой ХЕРащенко исвестно, что при мониторинге миссии ОБСЦЕ, рашитсткими фашистами, убито больше 10-ти тыщ нашего населения?
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Якби не блокада Семенченка і Парасюка , яку підтримав народ , то влада б і далі " успішно" торгувала з російськими окупантами
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Херню ти промолов і сам не зрозумів про що.
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Ти пахан форуму ? Вказуєш де херня . а де не херня ? В Україні ще не відмінили свободу слова
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таки херня, не с российскими оккупантами, а с российскими коллаборантами
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Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») в юридической трактовке международного права - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.
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да, скорее их надо назвать местные коллоборанты раши
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Українська влада -- українські колоборанти . Російських колоборантів нема , бо Росія офіційно не веде війну з Україною і не рахує Україну ворогом
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умник, если есть российская агрессия, то есть и местный коллоборционизм...ладно, тебе что то объяснять, только время терять..."все херня, думай еще"
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Слухай, Іванов, я не мав на увазі тебе образити. Якщо це зробив - ТОДІ ВИБАЧАЮСЬ.
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Торгкют и дальше, не сомневайтесь. Пусть им и их потомкам эти кровавые заработки вылезут боком
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Ирка уже даже не "капитан",а целый Хенералиссимус Очевидность...
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Зря они американца безоружного убили. Теперь плотницкого не просто взорвут. Его чикнут вместе с семьёй, чтоб подобные больше не рождались..
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а в чем правильность?что ребята наехали на мину?ну хорошо хоть не кричим, как лугандонцы о вражеском дрг)
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ДРГ заехала в Крым и Лугандон, где провела фейковые референдумы аналогичные, проведённым в Прибалтике после оккупации 1939 года...

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да, в огороде бузина, а в киеве дядько, все так и есть
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Да, в болоте мокшанские лягушки, а претендуют на каменные храмы Киева...
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Ганя Герман -2. когда выпрут шоколадных она тоже чкурнет в ссылку или будет тут ждать возвращение офшорного ОПГ и шастать по эфирах?
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смисл в кацапізмі який ви лаконічно описали.
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Когда наших пацанов стреляют взрывают то это херня а мочканули обсе то все сворачивают мисию а толк снии вы кучму с ахметовым туда пошлите точно все поришают
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Если взять нечто безполехное и просто свернуть, будет ли это отворотом от верного пути?
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Дуже вірна констатація надзвичайно серйозної проблеми (і подальшої загрози, що з цієї проблеми випливає). Але, як і раніше, надійно дієвих пропозицій немає. Так, миротворчий контингент - це, по суті, пропозиція у стилі "треба робити хоча б щось, інакше буде катастрофа!!!" - і це теж вірно. Але цей засіб ненадійний (слабкий, навряд чи достатній) і майже неймовірно, щоб ООН погодилась на цю пропозицію.

Додатково - 2.2.3. Пекельна трясина. (Війна.) із http://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52566039 .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: Это акт давления на миссию с целью остановить ее работу
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