 Ирина Геращенко о подрыве патруля ОБСЕ на Донбассе: Это акт давления на миссию с целью остановить ее работу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко на Facebook.
"Ранее боевики только угрожали наблюдателям СММ ОБСЕ, запугивали их, блокировали и не пускали машины, обыскивали, клали лицом в снег и так держали. Теперь начали взрывать. Очевидно, что это акт запугивания, давления на миссию с целью остановить ее работу, завалить инициативу увеличения миссии", - пишет она.
"Первое - это искренние соболезнования семье погибшего и пожелания выздоровления раненым. Искренние соболезнования организации ОБСЕ и СММ ОБСЕ", - заявила первый вице-спикер.
"Второе: все международные организации должны давить на РФ и контролируемых ею главарей ОРДЛО с требованием полного расследования, допуска ко всей оккупированной территории, к границе, которые сейчас контролируют РФ и их подельники - боевики, миссии СММ ОБСЕ", - подчеркнула Геращенко.
"Третье: инициатива Украины о миротворческой миссии становится все более очевидной и актуальной. Вон уже машины с невооруженными наблюдателями начали взрывать. Без миротворческой миссии боевики просто затерроризируют оккупированные территории и их жителей", - полагает она.
"Четвертое: о каких выборах можно говорить на территории, где опасно находиться международным наблюдателям, где их жизни подвергаются смертельному риску? Очевидно, что ни о каких выборах, пока оккупированные территории кишат вооруженными боевиками и РФ щедро поставляет им оружие, в т. ч. мины, не может быть и речи. Только после деоккупации и демилитаризации, разоружения этого многострадального региона", - пишет первый вице-спикер.
"Во всех своих выступлениях в Страсбурге на сессии ПАСЕ я буду говорить об этом ужасном случае", - добавила она.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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После подсчёта 20 млн. голосов во Франции:
Ле Пен 24%
Макрон 22%
Фийон 19%
Меленшон 18%
Второй тур (прогноз Le Monde)
Макрон 65%
Ле Пен 35%
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Три года идёт война , а они ездят и , типа , наблюдают .
А там взрывают и стреляют , каждый день кто-то гибнет .
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І не керую форумом.
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Додатково - 2.2.3. Пекельна трясина. (Війна.) із http://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52566039 .
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