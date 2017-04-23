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 С 25 апреля электроснабжение оккупированной Луганщины будет прекращено, - директор Луганского энергетического объединения Грицай

С 25 апреля ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) прекратит поставки электричества в оккупированную часть Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный директор компании Владимир Грицай в эфире "Луганского областного телевидения".

"Мы получили документы от ГП "Энергорынок", которые подтверждены документом из Минэнергоугля за подписью министра Игоря Насалика, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Соответственно, сейчас наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с ноля часов, переток должен быть полностью отключен", - сказал он.

Грицай добавил, что в том числе будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала".

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Напомним, ранее Грицай заявил, что в 2015 году Кабмин Арсения Яценюка обязал ЛЭО поставлять электроэнергию на неподконтрольные территории. В 2016 году Кабмин Владимира Гройсмана заставил компанию ежемесячно поставлять на оккупированные территории электроэнергию на 300 млн грн, оплачивая ее "Энергорынку" из поступлений от потребителей с подконтрольной территории.

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И стоило было тянуть три года АТО? Только потратились на обитателей лугандонии и даунбаса напрасно, в результат - один.
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Вугілля купляли за гроші та ще і електрику їм давали на халяву, роками. Ну не йобнуті?
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Їх технологічно неможливо було відімкнути, не погасивши половину Луганщини. Відрами вольти носити в промислових обсягах ще ніхно не навчився.
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Це зрозуміло. Але чого не від завтра, не з понеділка..?
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че этот сброд блеет какие нахлебники ухахахахахах !
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Ёвая Луганда‏ @norestfor 7 ч.7 часов назад

"Ко Дню победы Полтавский Тепловозоремонтный завод практически завершил модернизацию поезда Киев-Львов"

С 25 апреля электроснабжение оккупированной Луганщины будет прекращено, - директор Луганского энергетического объединения Грицай - Цензор.НЕТ 9780
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С 25 апреля электроснабжение оккупированной Луганщины будет прекращено, - директор Луганского энергетического объединения Грицай - Цензор.НЕТ 103
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 6 ч.6 часов назад

- Изя, мне кажется штурмовать макет Рейхстага - это как трахать резиновую женщину из секс шопа. - Я лично не пробовал, но похоже, что так.
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Света не будет,лугандонцьі начнут размножаться-тоже не хорошо
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как же так? тамжынашилюди? и торговые партнеры шыкаладного глаза.
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То есть вся Украина платила за свет сепаратистам .А кто будет расстрелян за это предательство Украины?
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Тот кто проектировал систему ЛЭП без учета возможного вторжения РФ.
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Не розхитуйте лодку, а то Пэті заважаєте святкувати "перемогу".
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Я не согласен просто так отключить. Надо дать 380 вместо 220, а только потом отключить!
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Давно бы построили границу и забыли о ненавистном Донбассе.
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Ты волости собирал, чтобы ими разбрасываться?
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Йобтить. Про це мною було сказано пару годин тому.
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Супер, дуже вчасно.
Сотні мільйонів гривень, а може і мільярди, які за три роки "накрутили" жителі ОРДЛО спишемо на війну за рахунок українців, що проживають на неокупованих територіях?
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это хорошо, но когда облэнерго заберут у россиянцев?
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Судить бы тех, кто давал свет и торговал с теми, кто убивал наших солдат, это предатели Украины.
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ТРИ года поставляли и нормально,а теперь нет.А что изменилось за это время??? В Крым Петя то же поставлял пока Путин энерго мост не наладил.И где Демчишин? который понес так сказать политическую ответственность???
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А может затянем пояса и пусть нам тарифы еще влупят, будем платить на #тамженашилюди ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 25 апреля электроснабжение оккупированной Луганщины будет прекращено, - директор Луганского энергетического объединения Грицай
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