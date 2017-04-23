 С 25 апреля электроснабжение оккупированной Луганщины будет прекращено, - директор Луганского энергетического объединения Грицай

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный директор компании Владимир Грицай в эфире "Луганского областного телевидения".
"Мы получили документы от ГП "Энергорынок", которые подтверждены документом из Минэнергоугля за подписью министра Игоря Насалика, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Соответственно, сейчас наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с ноля часов, переток должен быть полностью отключен", - сказал он.
Грицай добавил, что в том числе будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала".
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Напомним, ранее Грицай заявил, что в 2015 году Кабмин Арсения Яценюка обязал ЛЭО поставлять электроэнергию на неподконтрольные территории. В 2016 году Кабмин Владимира Гройсмана заставил компанию ежемесячно поставлять на оккупированные территории электроэнергию на 300 млн грн, оплачивая ее "Энергорынку" из поступлений от потребителей с подконтрольной территории.
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Это то, что должно делаться в первые ЧАСЫ войны!
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ФОТОФАКТ! Люди из ваты берут штурмом рейхстаг из фанеры:
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Тётя Роза @ANAKOYHER 6 ч.6 часов назад
- Изя, мне кажется штурмовать макет Рейхстага - это как трахать резиновую женщину из секс шопа. - Я лично не пробовал, но похоже, что так.
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Сотні мільйонів гривень, а може і мільярди, які за три роки "накрутили" жителі ОРДЛО спишемо на війну за рахунок українців, що проживають на неокупованих територіях?
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