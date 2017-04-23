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Все про:боевик (18564) Нацполиция (7041) проверка (452) Донецкая область (4019) блокпост (167)

 23 боевика задержаны за неделю на Донетчине при проверках на блокпостах, - Нацполиция

За неделю на блокпостах Донетчины задержаны 23 человека, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях боевиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На территории области расположено 18 блокпостов, 4 контрольных пунктов въезда - выезда, 2 контрольно - режимных поста и 1 контрольный пункт, на которых несут службу сотрудники территориальных подразделений полиции Донетчины и сводные отряды полиции других областей Украины.

За неделю полицейские проверили более 42 тыс. человек и почти 4,5 тысячи автомобилей.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Бывший сотрудник "исправительной колонии ДНР" задержан в пункте пропуска "Новотроицкое", - Нацполиция. ФОТО

Зарегистрировано 94 факта правонарушений, из них 13 фактов перевозки нелегального оружия, 12 - наркотиков, выявлено 2 угнанных авто.

Задержаны 23 человека, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях и 7 злоумышленников, разыскивались за совершение уголовных преступлений.

Смотрите: Задержание боевиков в Бахмуте: изъят арсенал оружия и боеприпасов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Когда они не сдаются, то пускай хоть сортир охраняли...
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просачиваются к нам в тыл чтобы ударить в спину. А наши суды и мусора их отпускают...
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родственные души объединяются, чтобы доконать украинцев и Украину.
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Я не знаю, кого они там задерживают, но только отъявленные коллаборанты спокойно оформили в Украине пенсию и теперь сюда за нею регулярно ездят.
Например, некий Глущенко, проживающий в г.Ровеньки ("ЛНР"). Его там каждая собака знает, все время работал в исполкоме. В 2014г.организовывал сепаратистские митинги, вел активную сепаратистскую деятельность.
Сейчас получает две пенсии. В Киеве у него живет сын.
Куда смотрит СБУ?
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Наша власть- это первейший враг украинцев и Украины.
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Откуда информация?
СБУ лично собирает информацию или её ей, в основном, передают граждане?
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Лізуть як таракани. Щось я ну чув щоб наші в ДНР перли.
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Олександр Рудоманов Подякуй прикордонникам за видворення Лоліти Мілявської!

1545- безкоштовний номер урядової гарячої лінії.
ukc.gov.ua -сайт.

Залишите там звернення-подяку прикордонникам, які відправили Лоліту назад в Росію за відвідування Криму.

Репост!
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сегодня в на РАБссии был штурм Берлина в Подмосковье.началось ПобедоБесие к 9 мая...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия23 боевика задержаны за неделю на Донетчине при проверках на блокпостах, - Нацполиция
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