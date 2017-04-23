 23 боевика задержаны за неделю на Донетчине при проверках на блокпостах, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
На территории области расположено 18 блокпостов, 4 контрольных пунктов въезда - выезда, 2 контрольно - режимных поста и 1 контрольный пункт, на которых несут службу сотрудники территориальных подразделений полиции Донетчины и сводные отряды полиции других областей Украины.
За неделю полицейские проверили более 42 тыс. человек и почти 4,5 тысячи автомобилей.
Зарегистрировано 94 факта правонарушений, из них 13 фактов перевозки нелегального оружия, 12 - наркотиков, выявлено 2 угнанных авто.
Задержаны 23 человека, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях и 7 злоумышленников, разыскивались за совершение уголовных преступлений.
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У студента в петербургском метро нашли человеческие органы в контейнерах https://ria.ru/incidents/20170423/1492906816.html …
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Например, некий Глущенко, проживающий в г.Ровеньки ("ЛНР"). Его там каждая собака знает, все время работал в исполкоме. В 2014г.организовывал сепаратистские митинги, вел активную сепаратистскую деятельность.
Сейчас получает две пенсии. В Киеве у него живет сын.
Куда смотрит СБУ?
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СБУ лично собирает информацию или её ей, в основном, передают граждане?
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1545- безкоштовний номер урядової гарячої лінії.
ukc.gov.ua -сайт.
Залишите там звернення-подяку прикордонникам, які відправили Лоліту назад в Росію за відвідування Криму.
Репост!
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