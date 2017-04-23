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 Политика Украины, Происшествия
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Материалы по теме:
Все про:безопасность (557) Луганщина (3834) минирование (563) мониторинг (113) наблюдатель (605) ОБСЕ (2465) Донбасс (14235) Хуг Александр (256)

 "Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе решительно настроена работать дальше и примет меры для обеспечения безопасности своих наблюдателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции в Киеве.

"Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - сказал он.

"Хочу отметить, что той мины (на которой сегодня подорвался патруль ОБСЕ. - ред.) там вообще не должно было быть", - подчеркнул Хуг. "Дорога, по которой следовал подорвавшийся патруль миссии, ранее использовалась как патрулями миссии, так и местным транспортом. Мин там не должно было быть вообще", - пояснил он. "Любой, кто причастен к заложению мины, в результате взрыва которой погиб и ранены члены патруля, должен быть привлечен к ответственности", - добавил Хуг.

Он напомнил, что меморандумом от 19 сентября 2014 года, подписанным Трехсторонней контактной группой, запрещена установка минно-взрывных инженерных заграждений у границы зоны безопасности и предусмотрено обязательство по снятию всех ранее установленных заграждений.

"Мы принимаем все меры, чтобы патрули, которые находятся в этом районе, передвигались безопасно. Дальнейшие меры будут приниматься по результатам оценки", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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Разве такое бывает, чтобы на войне кто-то подорвался на мине? Просто какое-то злосчастное невезенье
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Победобесие в массы!

С 1 сентября 2017 года в России введут новую школьную форму одежды....
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Та будуть "працювати" чи будуть "звертатись"???.................
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та не переживай,для рашки ничего приятного не произойдет
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>той мины (на которой сегодня подорвался патруль ОБСЕ. - ред.) там вообще не должно было бытьИсточник: http://censor.net.ua/n437467

а коцапы с градами и буряты с танками там значит должны быть?
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""Хочу отметить, что той мины (на которой сегодня подорвался патруль ОБСЕ. - ред.) там вообще не должно было быть", - подчеркнул Хуг."

Вот это лупанул чувак.. Валера, та на Донбассе вообще ни одной мины не должно было быть...
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Их что Хуг там поставил по вашему Какие кнемупритензии Он отвечает за своих сотрудников и ему обещали безопасность.Он что не вправе выражать недовольство или требовать наказания виновных?
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Наивный, мины не должно быть......это рузьге мир бля!!!
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Мин не должно быть потому как обещали выполнять требования мониторинговой групы. Это преднаеренный теракт.
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За другие мины он не отвечает а зате что против него это его обязанность.Вы в чёмсейчас его обвиняете или какие у вас к нему притензии?
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Хуг,ты еще пальциком грозно помахай что бы твари дамбаско-руцкие тебя испугались!))) вы такие грозные глухо-слепо-немые)))) когда касается признать что вас грохнули а когда обстреливают нашу територию на ваших глазах у вас небыло возможности все увидеть...так что получили то что заслуживаете
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Решительная озабоченность? Это что-то новое.
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Если бы не ОБСЕ, уже давно бы победили и война закончилась.
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нельзя так говорить! А то хуйло напасть может на шыкалад.
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Снос Москвы, причины, последствия...

Я как бандеровец очень хочу снести к Ебеням всю Москву... Но начинать лучше таки с Кремля...
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Статью не открывал, но заголовок полностью соответствует действительности, только добавил бы в заголовок "и если даже она назовётся СССР".
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И банка с медом иногда взрывается, меньше лебезите перед рузьке собаками.
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Це вже як в Америці - хоронять з коврика Прийде час і будуть ці ... босими ногами по склу.
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може я і помиляюсь, але зона Донбасу повинна вже давно бути під доглядом супутників - шпигунів, тому не дивним буде те, що вже відомо хто ту міну поставив і що та падла зараз робить
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Да поймают лугандонцы кого-то из местных. Пару суток на подвале проведут ему соответствующее внушение. Выдадут как диверсанта, заложившего мину в неположенном месте (могут еще объявить украинским диверсантом). И конфликт будет исчерпан
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Насколько оплата члена миссии ОБСЕ меньше оплаты украинского солдата, который каждый день рискует быть убитым во время перемирия с боевиками?...
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Вооруженная полицейская миссия ОБСЕ могла бы существенно увеличить безопасность СММ ОБСЕ на всей территории Лугандона...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг
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