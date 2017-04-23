 "Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции в Киеве.
"Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - сказал он.
"Хочу отметить, что той мины (на которой сегодня подорвался патруль ОБСЕ. - ред.) там вообще не должно было быть", - подчеркнул Хуг. "Дорога, по которой следовал подорвавшийся патруль миссии, ранее использовалась как патрулями миссии, так и местным транспортом. Мин там не должно было быть вообще", - пояснил он. "Любой, кто причастен к заложению мины, в результате взрыва которой погиб и ранены члены патруля, должен быть привлечен к ответственности", - добавил Хуг.
Он напомнил, что меморандумом от 19 сентября 2014 года, подписанным Трехсторонней контактной группой, запрещена установка минно-взрывных инженерных заграждений у границы зоны безопасности и предусмотрено обязательство по снятию всех ранее установленных заграждений.
"Мы принимаем все меры, чтобы патрули, которые находятся в этом районе, передвигались безопасно. Дальнейшие меры будут приниматься по результатам оценки", - добавил он.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии.
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а коцапы с градами и буряты с танками там значит должны быть?
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Вот это лупанул чувак.. Валера, та на Донбассе вообще ни одной мины не должно было быть...
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Я как бандеровец очень хочу снести к Ебеням всю Москву... Но начинать лучше таки с Кремля...
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О подлости и предательстве мордорцев...
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