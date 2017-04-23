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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:миссия (109) ОБСЕ (2465) Донбасс (14235) Антитеррористическая операция (16525) Тука (460) Министерство по вопросам оккупированных територий (120)

 После гибели наблюдателя миссия ОБСЕ может свернуть работу на Донбассе, - Тука

Гибель сотрудника ОБСЕ на Луганщине может повлечь за собой остановку работу наблюдательной миссии ОБСЕ в зоне проведения АТО.

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

"Все сотрудники миссии ОБСЕ - это гражданские люди. И рискуют собственной жизнью, к сожалению, мы уже имеем пример, что это уже не просто единичные угрозы или провокационные обстрелы из стрелкового оружия по бронированным автомобилям, но, к сожалению, уже первая трагедия произошла", - заявил Тука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

Он предполагает, что это может привести к сворачиванию работы СММ ОБСЕ в зоне АТО. "Это худший сценарий, который сейчас можно обсуждать. Я очень надеюсь, что этого не будет", - добавил чиновник.

Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п. Пришиб в Луганской области (ОРЛО) подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег получили ранения.

Также читайте: Погибший наблюдатель ОБСЕ - гражданин США, ранены граждане Германии и Чехии, - Хуг
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Пусть сворачивают, толку с них мало. Только россиянам украинские позиции сдают и связывают нас по рукам и ногам своими запретами давать полноценную ответку.
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знакомая с донецка рассказывала, что из пабов они не вылазят
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и все из спецслужб,а эвропейцы такие наивные как дети
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Выражаю глубокую озабоченность, которая достигла дна Марианской впадины.
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Перестанут бухать и селфится с боевиками?
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эта тварь на смотрикоме ошивается, зовут его тухлым если что)))) нашел себе бомжиху и бухают вместе))) ховет себя президентом смотрикома))) тварь редкая
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сказал рашист...
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Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине получают по десять тысяч евро за то, что ничего не делают, за такую зарплату найдутся кучи желающих, в прочем не так часто их и убывают, кажись это первого...
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ODNAKO ----второго,первый был в 2014 году. Тоже от взрыва. То ли под кафе был взрыв, то ли под какой то столовкой на оккупированной территории. Если не ошибаюсь, француз
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Орки уже выложили свою работу,фугас не хило сработал, селигерщики дебилы ставили
https://youtu.be/6l-4NQe7now
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Надо же, какие они в ОБСЕ ранимые и нежные, подумаешь, один наблюдатель погиб...... до них похоже не доходит, что погибло более 10 тысяч человек официально, а сколько погибло реально, не узнает никто.
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Пусть не трындят, а повытаскивают осколки из кузова.
100% - там российская маркировка.
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могли и из трофейного украинского стрельнуть, это ничего не доказывает. Пускай живые расскажут, что там произошло.
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если это монка то врядле по стальной насечке определиш производителя.
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Меркель шокирована гибелью ОБСЕшника. А вот гибель наших хлопцев никого не шокирует и не напрягает, кроме народа Украины.
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Как же много недоумков на Цензоре...
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Всем обсе допекла и оркам и "патриотам"...
Они хоть отчеты для международного сообщества пишут,обличая преступления рашистов.
С чем мы без них останемся ?
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Оркам то надо показывать, что ОБСЕ слепая и врёт, а "патриоты" что хотят доказать, не прочитав ни одного отчёта ОБСЕ?

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Нам необходимо независимое фиксирование событий,раше,естественно,нет.
Здравомыслящие люди должны это понимать,а не впадать в излишние эмоции.
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А ты сомневался!?
Нет у тебя никакого достоинства, если порохоботу решил ответить...
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Для чего-то же орки пытаются убрать их оттуда,запугать,значит мы должны дважды подумать и сделать выводы.
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шыкаладу альтернативы нету? мызамыр дыр дыр дыр?
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мы за то,чтобы выжить при минимальных потерях.
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это как глисты лил тараканы? или как русня?
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А вы предлагаете всем пойти и героически там умереть ?И кто сказал,что в таком случае война ограничится дамбасом?
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я предлагаю мочить русню на всей территории Украины.
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Вы силы сопоставили,все рассчитали,приготовились к массированному вторжению ?
Нас ведь тоже будут мочить по все территории. Сирия-чем не пример.
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Для цього спочатку треба впустити русню на територію України. Ти цього хочеш?
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Может благодаря обсе и режиму тишины подвезли достаточно оружия. Теперь прикрываться обсе уже не надо. Уберут миссию совсем и пойдут в атаку.
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Они и так бы привезли,зачем им для этого прикрытие...
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Без режима "тишины" они только гробы смогут себе подвезти.
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сожалею только об одном: что вместо американца лучше бы подорвался наблюдатель от раисси...
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что ж так быстро? да, у нас тут война, а не озабоченность на цветочном поле.
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Так ведь там постреливают вроде бы... Или не? И че то иногда даже взрывается... Не, но умилительно как- гражданские люди ходят себе, чего то почесывая, на машинках катаются, все так славно, зряплата идет, контора пишет... Никто бедняжек не предупредил, что опасно, что может быть "бум". Хрен знает, плеваться тут или смеяться...
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Чим конкретно ОБСЄ там займається, окрім як фіксує порушення? Які санкції застосовуються до тих, хто порушує режим тиші та інші домовленності? Правильно, ніяких! Тож в чому сенс їхнього знаходження там, окрім створення хибного почуття у керівників ЄС, що вони тримають ситуацію під контролем.
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Кто подскажет,какой толк от обсе за три года войны,что они сделали полезного?Хоть что нибудь?
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НИЧЕГО, днем ездили , где НЕ СТРЕЛЯЮТ, а ночью спали в гостинице со всеми удобствами
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Так путин спит и видит чтобы ему НИКТО не мешал на донбассе "ОРУДОВАТЬ" (((
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шыкаладный цех - онижыдети? оцсе тамжынашилюди?
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Не поняла, ТЫ - ЗА ТО ЧТОБЫ ОБСЕ убрались и там терры могли творить что угодно?
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Ну ващето это нифига не то, что озаглавил Цензор.
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Тука-пи...дюка.
Миссия ОБСЕ ехала в зону военного конфликта, а не в зоопарк. И, когда она туда ехала, она должна была знать, с чет будет иметь дело.
Если не знала - то хреновая она миссия. Если знала, то это осознанный риск и неизбежные потери.
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нейтралиация ОБСЕ на ОРДЛО очень выгодна КАЦАПНЕ. Если наблюдатли уйдут, то исчезнет независимый авторитетный источник информации о происходящем, и кацапы будут лепить все что приходит им в их головожопы. /Обратите внимание. как крысы кацапские и идиоты местные опять испытывают СОВМЕСТНЫЙ ОРГАЗМ по поводу сегодняшнего инцидента. ..
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Ну и гут! Меньше будет инфы идти сепарам о наших позициях и дислокациях .
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А "миссия" эта на прогулку по бабам и пивбарам ехала? Или по другой причине?
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наблюдать и фиксировать
между прочим , там было кацапов , как блох на шарике. И почему-то, ни один кацап не пострадал. совпадение? а на куй не пойдете?
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1. Только вместе с тобой.

2. А они не знали, куда едут, чтобы сопли разводить? И что там постреливают? Фиксаторы хреновы.
3. В спам, ......!
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Друзья,сори за мой французкий,но хуйло воспитало недолюдей,которые живут по уши в говне и мечтают утопить в говнище всё что их окружает....как можно вот так жить?


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Це треба було давно зробити. Результатів роботи ніякої немає все одно. Тільки заважають нашим воїнам орків крошити та за донбаське бидло вступаються, яке отримує дві пенсії та не платить за комунальні послуги. І типу переселенці йопані. Треба або війська ООН там(без російськох ватніків в складі ООН) або нікого взагалі.
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Надо убирать накуй эту миссию и даать Украине Оружие. Думаю нам кое-что положено за сданый третий в мире арсенал ЯО.
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если не кудрявый мыролюбный безальтернативец то хто?
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да вас там и не надо походу..все равно никуя не видите и не слышите
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Миссия ОБСЕ это вего лишь мониторинговая миссия, которая мониторит (наблюдает, оценивает, подсчитывает, прогнозирует) ситуацию как на фронте так и вообщем в стране. Никакого влияния на количество взрывов, подрывов, выстрелов и т.д. ОБСЕ не имеет...!!!
А вот "голубые каски" могли бы в корне изменить ситуацию!!!!!!!
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23.04.17 22:23 "Мы настроены решительно относительно реализации нашего мандата", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе решительно настроена работать дальше и примет меры для обеспечения безопасности своих наблюдателей
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Для них выроют специальные подземные кафе и бордели.
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Ну вот, полное разочарование. Я то думал, что легче пойдет вопрос о вооруженной миссии без учета мнения РФ (или с выкручиванием рук последней), а тут - сворачивание
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле гибели наблюдателя миссия ОБСЕ может свернуть работу на Донбассе, - Тука
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