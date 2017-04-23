 После гибели наблюдателя миссия ОБСЕ может свернуть работу на Донбассе, - Тука

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.
"Все сотрудники миссии ОБСЕ - это гражданские люди. И рискуют собственной жизнью, к сожалению, мы уже имеем пример, что это уже не просто единичные угрозы или провокационные обстрелы из стрелкового оружия по бронированным автомобилям, но, к сожалению, уже первая трагедия произошла", - заявил Тука.
Он предполагает, что это может привести к сворачиванию работы СММ ОБСЕ в зоне АТО. "Это худший сценарий, который сейчас можно обсуждать. Я очень надеюсь, что этого не будет", - добавил чиновник.
Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п. Пришиб в Луганской области (ОРЛО) подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег получили ранения.
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18+ Раисия. Ватное гнездо
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https://youtu.be/6l-4NQe7now
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100% - там российская маркировка.
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Они хоть отчеты для международного сообщества пишут,обличая преступления рашистов.
С чем мы без них останемся ?
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Здравомыслящие люди должны это понимать,а не впадать в излишние эмоции.
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Нет у тебя никакого достоинства, если порохоботу решил ответить...
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Нас ведь тоже будут мочить по все территории. Сирия-чем не пример.
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Миссия ОБСЕ ехала в зону военного конфликта, а не в зоопарк. И, когда она туда ехала, она должна была знать, с чет будет иметь дело.
Если не знала - то хреновая она миссия. Если знала, то это осознанный риск и неизбежные потери.
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между прочим , там было кацапов , как блох на шарике. И почему-то, ни один кацап не пострадал. совпадение? а на куй не пойдете?
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2. А они не знали, куда едут, чтобы сопли разводить? И что там постреливают? Фиксаторы хреновы.
3. В спам, ......!
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А вот "голубые каски" могли бы в корне изменить ситуацию!!!!!!!
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе решительно настроена работать дальше и примет меры для обеспечения безопасности своих наблюдателей
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