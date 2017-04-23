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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:наблюдатель (602) ОБСЕ (2461) смерть (4801) Донбасс (14230) Хуг Александр (255)

 Погибший наблюдатель ОБСЕ - гражданин США, ранены граждане Германии и Чехии, - Хуг

В результате взрыва автомобиля миссии ОБСЕ в поселке Пришиб на оккупированной части Луганской области погиб гражданин США.

Об этом сообщил глава миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Еще двое пострадавших - граждане Германии и Чехии. Их доставили в больницу в Луганске.

Хуг уточнил, что в результате взрыва пострадали два автомобиля миссии, в которых находилось 6 наблюдателей. Оба автомобиля были бронированные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибший сотрудник ОБСЕ - гражданин Великобритании Джозеф Стоун, - Антон Геращенко

Он отметил, что место инцидента находится близко к линии разграничения. Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подписала меморандум о запрете использования мин в этой части боевых действий, добавил Хуг.

Напомним, 23 апреля во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.

Также читайте: В ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории
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за сутки так и не определились кто погиб гражданин США или Великобритании... Чего вы хотите тогда от етого ОБСЕ...
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То американец,то британец-какой-то дурдом,пьяные сегодня похоже все !!!
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Рано или поздно это должно было случиться. Теперь этих слепоглухонемых будут возить с сопровождением. О какой границе, о каких выборах может идти речь ????
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Чей бенифис в оперном театре раньше ? Претендентов трое: Плотницкий, Захарченко, Пушилин...
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кубанский казак Евгений Панчук :

,,... А с каждым годом все хуже и хуже. Весной [2014-го] у нас начинается война на Донбассе, ребята наши, молодые казаки гибнут, мы их хороним одного за одним. Естественно, сейчас крайне негативное отношение к Путину у меня."

http://www.svoboda.org/a/28444060.html

Погибший наблюдатель ОБСЕ - гражданин США, ранены граждане Германии и Чехии, - Хуг - Цензор.НЕТ 3349

азак Евгений Панчук у стенда названием украинского города Дебальцево, на котором можно увидеть надписи "Новосибирск", "ВДВ".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПогибший наблюдатель ОБСЕ - гражданин США, ранены граждане Германии и Чехии, - Хуг
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