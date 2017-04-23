 Погибший наблюдатель ОБСЕ - гражданин США, ранены граждане Германии и Чехии, - Хуг

Об этом сообщил глава миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Еще двое пострадавших - граждане Германии и Чехии. Их доставили в больницу в Луганске.
Хуг уточнил, что в результате взрыва пострадали два автомобиля миссии, в которых находилось 6 наблюдателей. Оба автомобиля были бронированные.
Он отметил, что место инцидента находится близко к линии разграничения. Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подписала меморандум о запрете использования мин в этой части боевых действий, добавил Хуг.
Напомним, 23 апреля во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.
328 8
Материалы по теме: Подрыв автомобиля ОБСЕ
Глава ПА ОБСЕ Муттонен о гибели наблюдателя на Донбассе: "Смерть одного из наших коллег, выполняющих жизненно важную миссию, является для всех нас шоком"(53)
Безопасность и свобода передвижения миссии ОБСЕ должны соблюдаться, - Столтенберг(62)
Погибший сотрудник ОБСЕ - гражданин Великобритании Джозеф Стоун, - Антон Геращенко(108)
При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, - террористы "ЛНР"(133)
Порошенко отреагировал на инцидент с подрывом автомобиля ОБСЕ под Луганском(0)
"Произошло то, чего приходилось опасаться в течение многих лет", - глава МИД Германии Габриэль о гибели наблюдателя ОБСЕ на Донбассе(62)
Село Пришиб, где подорвался патруль ОБСЕ, с начала войны контролируют боевики, - МВД(65)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
,,... А с каждым годом все хуже и хуже. Весной [2014-го] у нас начинается война на Донбассе, ребята наши, молодые казаки гибнут, мы их хороним одного за одним. Естественно, сейчас крайне негативное отношение к Путину у меня."
http://www.svoboda.org/a/28444060.html
азак Евгений Панчук у стенда названием украинского города Дебальцево, на котором можно увидеть надписи "Новосибирск", "ВДВ".
Ответить