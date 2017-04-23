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 Политика Украины
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 Директор ВостГОКа Сорокин опровергает информацию о своем побеге за границу и намерен сам посетить НАБУ

Директор госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" Александр Сорокин заявил, что сегодня возвращается в Украину и не скрывается от детективов НАБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

"В воскресенье 23 апреля вечером возвращаюсь авиарейсом из планового отпуска из Риги в Киев. В понедельник в 10:00 приду к НАБУ, чтобы узнать от детективов бюро о сути выдвинутых против меня обвинений. Официально заявляю об этом, чтобы прекратить спекуляции вокруг моего якобы уклонения от следствия", - заявил Сорокин.

Директор ВостГОКа также назвал заявления о его бегстве необоснованными.

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"Я законопослушный гражданин и готов всеми силами содействовать следствию, придерживаясь всех процедур, предусмотренных законодательством. Но вызывает недоумение, когда сотрудники антикоррупционных органов делают необоснованные заявления о чьем-то якобы "побеге", даже не сделав попытку связаться и выяснить реальное состояние дел", - добавил Сорокин.

Напоминаем, ранее прокурор САП Роман Симкив заявил о побеге за границу двух фигурантов "дела Мартыненко" - Сорокина и Богданца.

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Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.

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Зачем , он ждет когда ему наше "правосудие" купит билет и заплатит за молчание.
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А чего не возвратиться,в шоу поучаствовать,над лохами поржать ....
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Ща на 112 м. Делает из Украины Швейцарию, а из нас швейцарцев.... очередная попытка... пытка...
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Директор ВостГОКа Сорокин опровергает информацию о своем побеге за границу и намерен сам посетить НАБУ.......... В СБУ заявили - звонок был произведен из района Экватора в Тихом океане.
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так шо,набу нефкурседела? умора с тех сыщиков.
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Намерен, но беда - запланирован ещё один полет на острова на отдых.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиректор ВостГОКа Сорокин опровергает информацию о своем побеге за границу и намерен сам посетить НАБУ
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