 Директор ВостГОКа Сорокин опровергает информацию о своем побеге за границу и намерен сам посетить НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
"В воскресенье 23 апреля вечером возвращаюсь авиарейсом из планового отпуска из Риги в Киев. В понедельник в 10:00 приду к НАБУ, чтобы узнать от детективов бюро о сути выдвинутых против меня обвинений. Официально заявляю об этом, чтобы прекратить спекуляции вокруг моего якобы уклонения от следствия", - заявил Сорокин.
Директор ВостГОКа также назвал заявления о его бегстве необоснованными.
"Я законопослушный гражданин и готов всеми силами содействовать следствию, придерживаясь всех процедур, предусмотренных законодательством. Но вызывает недоумение, когда сотрудники антикоррупционных органов делают необоснованные заявления о чьем-то якобы "побеге", даже не сделав попытку связаться и выяснить реальное состояние дел", - добавил Сорокин.
Напоминаем, ранее прокурор САП Роман Симкив заявил о побеге за границу двух фигурантов "дела Мартыненко" - Сорокина и Богданца.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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