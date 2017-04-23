EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  384  10
Все про:стихия (931) снегопад (640) ГСЧС (964)

 40 населенных пунктов в двух областях остаются обесточенными в результате непогоды, - ГСЧС

По состоянию на 18:00 23 апреля остаются обесточенными 40 населенных пунктов в двух областях, в т.ч. 32 в Одесской и 8 в Днепропетровской.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может потерять 30% урожая плодовых из-за резкого похолодания, - Укргидрометцентр

"В течение 23 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 31 населенного пункта в трех областях, а именно: в Одесской - 22 н.п., Днепропетровской - 8 н.п., и Харьковской - 1 н.п., которые были обесточены в течение 18- 20 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Непогода на Харьковщине: десятки обесточенных населенных пунктов, 24-сантиметровый слой снега и поваленные деревья. ФОТО + ВИДЕО

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Навеяло.)
Потерял память...
Помню Пасха была,шашлыки помню,вино...
Просыпаюсь-Снег..
Как лето прошло не помню...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это анекдот такой в связи с погодными условиями.))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
По прогнозам Гидрометцентра, этим летом температура будет значительно выше, чем зимой.
С приходом лета микроавтобусы превращаются в микроволновки.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия40 населенных пунктов в двух областях остаются обесточенными в результате непогоды, - ГСЧС
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти