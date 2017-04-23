 40 населенных пунктов в двух областях остаются обесточенными в результате непогоды, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.
"В течение 23 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 31 населенного пункта в трех областях, а именно: в Одесской - 22 н.п., Днепропетровской - 8 н.п., и Харьковской - 1 н.п., которые были обесточены в течение 18- 20 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач", - говорится в сообщении.
Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
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