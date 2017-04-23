 Глава ПА ОБСЕ Муттонен о гибели наблюдателя на Донбассе: "Смерть одного из наших коллег, выполняющих жизненно важную миссию, является для всех нас шоком"

"Я глубоко опечалена сегодняшними новостями из Украины. Смерть одного из наших коллег, выполняющих жизненно важную миссию, является для всех нас шоком. Мои искренние соболезнования семье жертвы. И я надеюсь, что пострадавших ожидает полное и скорейшее выздоровление. Я также присоединяюсь к заявлению действующего председателя ОБСЕ - Австрии, в котором содержится призыв к тщательному расследованию и привлечению виновных к ответственности", - цитирует Муттонен Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п. Пришиб в Луганской области (ОРЛО) подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.
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Экскурсия на белых джипах они, не более.
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Козьма Прутков
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А шок - это уже больше, чем обеспокоенность???
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Земля пухом, но....
...... на войне есть такой дурацкий обычай, когда люди стреляют один в другого.
Валентин Пикуль. Баязет.
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А гибель тысяч, статистика!
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Ну, я тоже "озабочен и обеспокоен".
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Ну... поздравлять вас или не стоит?
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крымблянаш=)))
Бензин в США в первом квартале 2017 года стал в среднем дешевле, чем в России. Таковы результаты исследования агентства Bloomberg.
Разница в цене заметна, если за единицу измерения взять американский галлон, который составляет 3,785 литра. По состоянию на 19 марта его средняя стоимость за три месяца в США составила 2,57 доллара, а в России - 2,58 доллара, что эквивалентно 145,6 рубля.
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"Стоявшего у истоков создания бандформирования "ДНР" российского террориста Александра Бородая могут скоро ликвидировать".
Об этом написали пользователи в комментариях к посту журналиста Дениса Казанского на его странице в Facebook.
В своем посте Казанский написал о том, что в донецком музее Второй мировой войны повесили портреты главарей "ДНР". Но судя по фото, Бородай стал единственным "героем ДНР", который был удостоен подобной "чести" еще при жизни.
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