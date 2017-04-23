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 Политика Украины
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Все про:наблюдатель (602) ОБСЕ (2461) соболезнование (52) Донбасс (14230) жертва (189)

 Глава ПА ОБСЕ Муттонен о гибели наблюдателя на Донбассе: "Смерть одного из наших коллег, выполняющих жизненно важную миссию, является для всех нас шоком"

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен выразила соболезнования родным наблюдателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, погибшего при подрыве на мине в оккупированной части Луганской области.

"Я глубоко опечалена сегодняшними новостями из Украины. Смерть одного из наших коллег, выполняющих жизненно важную миссию, является для всех нас шоком. Мои искренние соболезнования семье жертвы. И я надеюсь, что пострадавших ожидает полное и скорейшее выздоровление. Я также присоединяюсь к заявлению действующего председателя ОБСЕ - Австрии, в котором содержится призыв к тщательному расследованию и привлечению виновных к ответственности", - цитирует Муттонен Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

Как сообщалось, 23 апреля около 10:17 в районе н.п. Пришиб в Луганской области (ОРЛО) подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Один сотрудник Миссии погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.
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От той миссии толку ноль. Их самих уже мочить начали, и кули толку с них?
Экскурсия на белых джипах они, не более.
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бесполезная миссия, как и вся долбанная ОБСЕ
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Бесполезна не только ОБСЕ. Нужно зрить в корень - ООН
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Ышо глубжее... Человечество!
Козьма Прутков
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Смерть одного из наших коллег, выполняющих жизненно важную миссию, является для всех нас шоком
---------------------
А шок - это уже больше, чем обеспокоенность???
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Глава ПА ОБСЕ Муттонен о гибели наблюдателя на Донбассе: "Смерть одного из наших коллег, выполняющих жизненно важную миссию, является для всех нас шоком"
Земля пухом, но....

...... на войне есть такой дурацкий обычай, когда люди стреляют один в другого.
Валентин Пикуль. Баязет.
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А гибель наших воинов, которых ОБСЕ не замечает - это не является шоком?!
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Так что, чипс в шоколаде, они на постое в шоке шоле?
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Странное название села где произошла трагедия...Пришиб..
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Понимаем. У нас под Авдеевкой каждый день шок многократный.
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Пусть прывыкают. Наши ребята каждый день гибнут. А у них блин ШОК!!!
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А несколько тысяч мёртвых украинцев не шок, так, статистика.
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Как говорил вождь народа раисского Сралин: Гибель одного человека, это трагедия.
А гибель тысяч, статистика!
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что там Путлер говорил 3 с лишним года назад? НовоРоссия?аж до Одессы? ну ну..,КРЫСЫ ПОЗОРНЫЕ
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Это люди живут в алтернативной реальности....Шокированы тем,шо убийцы,оказывается,убивают.
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У старого совкового маразматика снова шифер на дохлых сурков сьехал
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Как твой ник увижу, сразу убиенные тобой сурки перед глазами....
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А для меня вот уже три года подряд является шоком ежедневная гибель украинцев, солдат и гражданских, которая стала возможна в том числе благодаря полной беспомощности и бесполезности того же ОБСЕ.
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Путлерские шакалы спрятали мины в шахтах ДАУНбасса еще в СССР...,а для чего?чтобы валить Дамбасс?
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А ежедневная смерть украинцев шоком для "озабоченных и обеспокоенных" не является?

Ну, я тоже "озабочен и обеспокоен".
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Выполнять свою миссию нужно лучше и тогда не будет смертей с любых сторон.
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Оказывается,надо было кого-то из их убить.
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КацаПсинские крысы заминировали всё что можно и нельзя.Для этого был прислан из РАБссии спецбатальон минеров...ПАСКУДЫ конченные..
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это был специальный бурятский батальон минеров подземного использования.
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Наш дорогой Леонид Ильич, а скажи как мне, родной, как там твои соотечественники - успели сегодня фанерно-навозную копию Рейхстага взять до того, как гавно растаяло или нет?
Ну... поздравлять вас или не стоит?
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а в нас шок кожен день, і додатковий тоді коли ОБСЄ не вбачає очевидного
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Знаете, товарищ Муттонен, для нас( украинцев) шоком было, когда ваши коллеги обедали в ресторанах с сепаратистами и катались на их автомобилях.
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ну а шо??
крымблянаш=)))

Бензин в США в первом квартале 2017 года стал в среднем дешевле, чем в России. Таковы результаты исследования агентства Bloomberg.
Разница в цене заметна, если за единицу измерения взять американский галлон, который составляет 3,785 литра. По состоянию на 19 марта его средняя стоимость за три месяца в США составила 2,57 доллара, а в России - 2,58 доллара, что эквивалентно 145,6 рубля.
.
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Жизненно важная миссия?! Более бесполезной организации, чем ОБСЕ, наверное и не существует в мире.
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А кто же нашим выразит собллезнованье? Петруччио может мендальку дать!
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Я вот тоже сейчас собираюсь озаботится до стану шока,есть полтора литра домашнего озабочиваемого напитка,кто хочет может составить компанию,озаботимся вместе,как то так...Гибель тысяч Украинцев для обсе значит просто обеспокоенность,а смерть одного британского турЫста на бронеджипе это для вас шок?...А не пошли бы вы всей своей озабоченной кодлой козе хуй дрочить?Шокированы они блядь.Да похеру вваши озабоченности.
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а то, что почти каждый день наши воины гибнут эта жучка почему-то не опечалена...пнх
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Дежурные фразы дежурных чинуш. И больше ничего. Мир спит. Фашизм наступает. Ни чему этот мир не учится.
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ОБРЄ виконує важливу роль. Якщо підуть, то почнеться справжня війна, в якій кацапи звинуватять українців. А кацапам воювати є чим. Тож ОБРЄ дуже потрібні. Замість, щоб кидати у інспекцію отруйні коменти, краще подивіться, хто в нас Лідер. І у цьому винний кожен з нас, кожен українець. То ж не поспішав би когось критикувати, коли вся пика у лайні
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А хто каже, що треба обирати з заплющеними очима? Є відомі люди, що вже проявили себе, як управлінці, серед них треба і обирати. Так роблять у цивілізованому Світі. Але нас чомусь переконують, що вибори - це погано
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Земля пухом сміливій людині. Співчуття рідним і близьким. А деяким представникам західного світу ще одне нагадування, що наша війна це і ваша проблема.
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А шок это разновидность обеспокоенности или озабоченности?
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А между тем, одиозного Барадая, очередного кандидата на квиз "10 негритят Лугандонии", любимый руцки-мир похоронил уже при жизни:
"Стоявшего у истоков создания бандформирования "ДНР" российского террориста Александра Бородая могут скоро ликвидировать".
Об этом написали пользователи в комментариях к посту журналиста Дениса Казанского на его странице в Facebook.
В своем посте Казанский написал о том, что в донецком музее Второй мировой войны повесили портреты главарей "ДНР". Но судя по фото, Бородай стал единственным "героем ДНР", который был удостоен подобной "чести" еще при жизни.
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Они опять случайно "завалили" совершенно не того человека. Последствия для лугандона могут быть самыми ужасными. Плотницкий может распускать охрану точно и тупо ждать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава ПА ОБСЕ Муттонен о гибели наблюдателя на Донбассе: "Смерть одного из наших коллег, выполняющих жизненно важную миссию, является для всех нас шоком"
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