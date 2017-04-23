 Зарплаты врачей первичного уровня вырастут в 6 раз, - Супрун

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в комментарии ZN.UA.
Она добавила, что сумма в 210 грн, которая будет "ходить" за пациентом после запуска реформы первичного уровня медпомощи, сейчас пересмотрена в сторону увеличения. "210 грн были предусмотрены еще в 2016 г., когда формировался бюджет-2017. За основу брали бюджет на "первичку" - 20% от общего. Сейчас есть более точные расчеты: это уже не 210 грн, а больше", - пояснила Супрун.
"Если врач будет работать как физическое лицо - предприниматель, эти средства будут приходить на его счет, а если останется при центре первичной медико-санитарной помощи, деньги будет получать центр, а врачу будут выделять средства за каждого пациента, с которым он подписал договор", - сказала чиновник.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк проинформировал, что при текущем минимальном финансировании первичной медпомощи медицинская практика, которая обслуживает 2000 пациентов (врач, медсестра), будет получать средний доход в 35 000 грн в месяц.
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Ага! Только у пенсионера пенсия 2000 в среднем и 1000 каждый месяц отдает ЖКХ
Боюсь, врачи разбегутся....
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У вас Рейхстаг отклеился!
Обещали:
Организаторы на каждом углу трубили, что все будет невероятно масштабно и реалистично: взрывы, горящие люди, настоящая техника из запасников музеев, воздушные бои и т.д.
Получилось:
..копия Рейхстага получилась очень убогая.
Месива грязи, толпы скучающих статистов и сомнительные постановки боев. Многие участники реконструкции большую часть времени просто провалялась или просидели на одном месте, другие лениво перебегали от одного танка к другому. Даже на кадрах активно продвигавших мероприятие СМИ реконструкция выглядит невероятно скучно.
Иногда тут и там бегали каскадеры в горящей одежде. Это был гвоздь программы, судя по всему.
Советское знамя с текстом ("От Владимирского Централаюю" гыы), набранным Comic Sans. В твиттере шутят, что кто-то перевел comic как «коммунистический».
ульминация: советские солдаты по открытой местности несутся к зданию Рейхстага.
Немецкий солдат сидит на корточках на пороге Рейхстага и обстреливает их из винтовки. ))
остальное по ссылке
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В остальных странах смешанная система. И бесплатная государственная там считается медициной для бедных... Не ведитесь на полуправду.
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Да не, всё нормально посчитали.
Просто (врач, медсестра) получат только половину суммы, а вторая пойдёт наверх...
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СТАТУСКВО.
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Супрун сама хоть поняла, что сморозила? Значит врачу-предпринимателю пациент будет платить дважды. Один раз по тарифу врача-предпринимателя и второй раз как налогоплательщик из бюджета.
Источник:http://censor.net.ua/n437457
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Ну неужели никто никогда не встречал хорошего врача?
Вот не верю.
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все остальные врачи - заслуживают(пока) жёсткой критики, а некоторые и мордобития.
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Это естественно,почему у нас должно быть иначе ?
Вы же за свою работу хотите получать достойную зарплату ?
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достойная зарплата - должна соответствовать достойной(квалифицированной, ответственной) работе.
пока наши врачи на уровне мусоров(полицейских), по качеству и доверию. и этому есть множество причин...
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Знали бы люди,особо умные,что такое закончить мед.вуз и потом получать жалкие гроши.
Конечно будут взятки и особое отношение к тем,кто может заплатить.
Все же жить хотят.
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более точные расчеты: не 210 грн, а больше...
где они этих дебилоидов выискивают ? ...
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вызов, и на выход. Старая чешская школа.
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Профессора, члены-кор., главные спеца, глав.врачи, владельцы частных клиник, китайцы, корейцы, маланцы и прочие ...у всех один вопрос -- какими средствами Вы располагаете.
А воз поныне там !
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А Болезнь простая - позвоночник. Ивам не желаю.
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ВІЙСЬКОВИМ - ЧОРНОБИЛЬЦЯМ ПЕНСІЇ ПРИЗНАЧИЛИ 1 470 ГР . !!!!!!!
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От Киева до Ржищева по берегу реки Днепр, когда-то принадлежащейму всем людям БЕРЕГА ДНЕПРА И ПЛЯЖИ а сейчас там и начинается "новая" бля Украина.
Кто не верит тот садитесь в маршрутку с Киевского вокзала до Ржищева и посмотрите, что с нашей Украиной старые и новые гондоны при власти сделали.
Сплошной забор высотой 7 метров, отделяющий дорогу и людей от реки Днепр и вход в барское имение из депиздатов ВР и прочих скотов а еще "быдлу" и "холопам" обслуживающих своих хозяев вжод разрешен.
И через каждые 300 метров по дороге до Ржищева возле каждых ворот стоит здоровенный педераст в камуфляже никогда не воевавший и неработавший с автоматом, а на на рукаве у него наш жовто блакитний стяг с тризубом.
Так він охраняє свого хазяїна чи зі Зради чи з Міністерства якогось чи з самого уряду .
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