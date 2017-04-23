EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Общество
  5569  80
Все про:зарплата (1692) здравоохранение (145) медицина (1473) финансирование (1176) врачи (546) реформы (2569) Супрун Ульяна (123)

 Зарплаты врачей первичного уровня вырастут в 6 раз, - Супрун

После запуска реформы здравоохранения зарплата врачей, работающих на первичном уровне, вырастет почти в шесть раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в комментарии ZN.UA.

Она добавила, что сумма в 210 грн, которая будет "ходить" за пациентом после запуска реформы первичного уровня медпомощи, сейчас пересмотрена в сторону увеличения. "210 грн были предусмотрены еще в 2016 г., когда формировался бюджет-2017. За основу брали бюджет на "первичку" - 20% от общего. Сейчас есть более точные расчеты: это уже не 210 грн, а больше", - пояснила Супрун.

"Если врач будет работать как физическое лицо - предприниматель, эти средства будут приходить на его счет, а если останется при центре первичной медико-санитарной помощи, деньги будет получать центр, а врачу будут выделять средства за каждого пациента, с которым он подписал договор", - сказала чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На сегодня наблюдается дефицит: 2,5 тысячи врачей общей практики и более 900 детских врачей", - Розенко

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк проинформировал, что при текущем минимальном финансировании первичной медпомощи медицинская практика, которая обслуживает 2000 пациентов (врач, медсестра), будет получать средний доход в 35 000 грн в месяц.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ничего не сказано о том за что врач будет получать деньги.За количество больных на приеме?Тогда врач будет заинтересован в том,чтобы у него были больные на участке и чем больше тем ему лучше и он будет плохо лечить.Нужно платить за здоровых людей на участке,а не за больных.Тогда будет заинтересованность в профилактике заболеваний.Эта Супрун своей недолугой реформой закладывает бомбу под здоровье украинцев.Второе- почему не проверяют врачей на профпригодность? В Украине много глупейших врачей -почему нет их отбора для первичного звена и где реформа юридической ответственности врача за свои ошибки и оплошности,за халатность,недобросовестность и глупость? Далее,где реформа патологоанатомической службы?Почему эта служба до сих пор подчиняется главврачам и те покрывают ошибки своих врачей,которые неправильно лечили и пациент умер.Покрывают через влияние на патологоанатомов.Эта служба должна быть независима от главврачей и горздравов.Почему нет этого? Реформа медицины выборочна и крайне недостаточна и неумела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а врачу будут выделять средства за каждого пациентаИсточник:http://censor.net.ua/n437457

Ага! Только у пенсионера пенсия 2000 в среднем и 1000 каждый месяц отдает ЖКХ
Боюсь, врачи разбегутся....
 показать весь комментарий
Ответить
 
деньги будут выделяться из бюджета.а не пациент платить будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а я и не раскатывал...это зрада раскатала губы на халяву и категорически против улучшенной зарплаты врачей...бо жаба душит.хочет шоб бесплатно, и шоб лечили,и шоб выздоравливали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Tы о чем болезный? Сам написал, что пациент платить не будет, а теперь щебечешь, что халявы не будет. Tы всегда такой дурной или только когда пьяный?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я про жабу твою...шоб врачам не дай бог не дали нормальную зарплату...а лечение для тебя шоб халявное оставалось.а ты о чем?так что купи себе жабовыжималку и не морочь голову
 показать весь комментарий
Ответить
 
http://varlamov.ru/2343090.html

У вас Рейхстаг отклеился!

Обещали:
Организаторы на каждом углу трубили, что все будет невероятно масштабно и реалистично: взрывы, горящие люди, настоящая техника из запасников музеев, воздушные бои и т.д.

Получилось:
..копия Рейхстага получилась очень убогая.

Месива грязи, толпы скучающих статистов и сомнительные постановки боев. Многие участники реконструкции большую часть времени просто провалялась или просидели на одном месте, другие лениво перебегали от одного танка к другому. Даже на кадрах активно продвигавших мероприятие СМИ реконструкция выглядит невероятно скучно.

Иногда тут и там бегали каскадеры в горящей одежде. Это был гвоздь программы, судя по всему.

Советское знамя с текстом ("От Владимирского Централаюю" гыы), набранным Comic Sans. В твиттере шутят, что кто-то перевел comic как «коммунистический».

ульминация: советские солдаты по открытой местности несутся к зданию Рейхстага.

Немецкий солдат сидит на корточках на пороге Рейхстага и обстреливает их из винтовки. ))
остальное по ссылке

 показать весь комментарий
Ответить
 
Да нет.Средства будут выделять из бюджета за каждого больного.Но... врач тогда будет заинтересован в увеличении количества больных у него на участке.Он не будет заинтересован в профилактике болезней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І не тільки лікар буде мати інтерес, а й патанатом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну не все люди в белых халатах - негодяи! А иначе бы дедушек и бабушек уже бы не было бы в живых!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У всьому світі медицина платна, і при чому досить дорога, - і чомусь там таки виліковують.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"У всьому світі медицина платна" - угу как к примеру в Швеции, Франции, Канаде, Южной Корее и куче других стран, причем стран, с лучшей медициной, где она для населения бесплатна или почти бесплатна, Италия, Австралия, Япония и др.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юноша, в мире только ДВЕ страны с бесплатной медициной - СевКорея и Куба
В остальных странах смешанная система. И бесплатная государственная там считается медициной для бедных... Не ведитесь на полуправду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дедуля, гугл в помощь..... если знаешь что это такое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Своей маме на кухне посоветуй) Назовешь хоть одну развитую страну, где НЕТ ЧАСТНЫХ КЛИНИК? Обтекай
 показать весь комментарий
Ответить
 
А причем тут наличие частных клиник ? Попроси что бы методичку сменили, без явной глупости. Я тебе по секрету скажу, что и частные школы есть, в странах с бесплатным образованием. Не поверишь, но представь себе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
От блин дедушка, а балбес. Ну почему негодяи? Вы хоть представляете сколько времени, сил, старания и средств надо для того, чтобы стать Врачом? И какая у них з/пл? Отбери возможность зарабатывать, и врачей просто не останется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так уже лечить некого - ВСЕ умерли или уехали а те кто остался не имеют за что лечиться и куда уехать !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так в чем тогда зрада,если лечить некого? пусть реформируют спокойно,и когда появится кого лечить-уже будет система.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та пусть рехформируют,чем дольше порехформируют тем страшней умрут !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шото мне подсказывает, шо тут шото не чисто, шото зрадой попахивает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
(врач, медсестра), будет получать средний доход в 35 000 грн в месяц.
----------------
Да не, всё нормально посчитали.
Просто (врач, медсестра) получат только половину суммы, а вторая пойдёт наверх...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зарплаты врачей в 6 раз вырастут. А у пациентов в 6 раз упадут.
СТАТУСКВО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что то тамарка супрун мутит. Надо разбираться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Если врач будет работать как физическое лицо - предприниматель, эти средства будут приходить на его счет".
Супрун сама хоть поняла, что сморозила? Значит врачу-предпринимателю пациент будет платить дважды. Один раз по тарифу врача-предпринимателя и второй раз как налогоплательщик из бюджета.
Источник:http://censor.net.ua/n437457
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
значит надо опять ждать увеличения налогов и комуналки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Началось... Уже и на врачей повальная критика пошла.
Ну неужели никто никогда не встречал хорошего врача?
Вот не верю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хороший лікар дорого коштує, а за 100 євро ні один лікар розвинутої країни працювати не буде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас за меньшее работают.Лучше спасибо скажите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы не правы. Все зависит от конкретной ситуации
 показать весь комментарий
Ответить
 
хорошие врачи - хорошо знакомые врачи. или хорошо оплачиваемые.
все остальные врачи - заслуживают(пока) жёсткой критики, а некоторые и мордобития.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В развитых странах врачи именно достойно оплачиваемые поэтому и хорошие для пациентов.
Это естественно,почему у нас должно быть иначе ?
Вы же за свою работу хотите получать достойную зарплату ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
почему у нас иначе, я этого не знаю. но у нас так , а не иначе.
достойная зарплата - должна соответствовать достойной(квалифицированной, ответственной) работе.
пока наши врачи на уровне мусоров(полицейских), по качеству и доверию. и этому есть множество причин...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас не врачи не квалифицированные,а сама система медицины разбалансирована.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ну просто...
Знали бы люди,особо умные,что такое закончить мед.вуз и потом получать жалкие гроши.
Конечно будут взятки и особое отношение к тем,кто может заплатить.
Все же жить хотят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что в медвузе заставляли мешки носить, что так тяжело? Училась бы там где полегче, на физмате например.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейчас есть более точные расчеты: это уже не 210 грн, а больше", - пояснила Супрун
==================================================================
более точные расчеты: не 210 грн, а больше...
где они этих дебилоидов выискивают ? ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
більш цинічними за "лікарів" можуть бути тільки "паталогоанатоми" ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Паталогоанатоми найточніше ставлять діагноз.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У всьому цивілізованому світі 50-70% лікарів- це сімейні лікарі,які у 90% надають меддопомогу всім хто звертається в поліклініку. Згідно Закону України про охорону здоровя ( ще від 1991 р.) передбаченно фінансування на одного жителя одже сімейному лікарю слід віддати хоча б 75% фінансування всього на охорону здоровя ( а це 750-800 гривень на одного жителя),оприділивши запрплату сімейному лікарю від кількості здорових пацієнтів на дільниці. Ця система опрацоьвана в Івано-Франківську ще в 1991 році.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В 1971 году жил в Ужгороде. Местные знакомые жили в частном секторе. Платили 5 рублей т.называемому , сейчас уличному врачу. В любое время суток, любая болезнь, роды, отходняк --
вызов, и на выход. Старая чешская школа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можливо, зарплатня і підвищиться (що у 6(!) разів то дуже сумнівно...). Але СУТЬ не зміниться і покращення роботи не настане. Вони (сільські, дільничі, т.з. - "сімейні", попри те, що ЛПЗ ними недоукомплектовані від 40 до 60%...) ЯК НІЧОГО НЕ РОБИЛИ, ТАК і НЕ РОБИТИМУТЬ: черкне папірець (типа "направлення"), поставить діагноз "від фонаря" (без аналізів, без любих інших догоспітальних досліджень) - іди до лікарні, там тебе і оглянуть, і обстежать, і полічать. Високовартісні стаціонарні технології (відділення) як використовувались, так і використовуватимуться для елементарного ("з нуля") дослідження, ЯК ДІАГНОСТИЧНІ - ВИКОНУВАТИМУТЬ РОБОТУ І ПЕРВИННОЇ І ВТОРИННОЇ ЛАНКИ. Лікарі районних і міських стаціонарних відділень як виконували, так і виконуватимуть роботу т.з. "первинної ланки": фактично первинна робота (свого роду поліклініка) відбуватиметься біля входу, ординаторських і кабінетів зав. стаціонарними відділеннями. І так само ЛИПОВО натягуватиметься преславутий показник виконання "плану койко-днів". А це немале "підвищення" зарплатні окремій категорії лікарів лише внесе деформацію, диспропорцію та й незбіжне незадоволення в галузі взагалі. Пані СУпрун мала би взяти собі у заступники когось з тих, хто РЕАЛЬНО І ДОВГО ПРАЦЮВАВ У СЕЛІ, РАЙОНІ, У МІСТАХ, бажано - мав можливість порівнять медицину при попередньому режимі і нинішню. А так - пані Міністер "плаває" у небесах разом зі своїми міністерськими "реформаторами", котрі не бачили ні ФАПа, ні СЛА, ні СДЛ, ні сільських доріг, ні, ні, ні...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Болен уже 41 год, и каждый новый доктор ставит совершенно другой диагноз и курс лечения.
Профессора, члены-кор., главные спеца, глав.врачи, владельцы частных клиник, китайцы, корейцы, маланцы и прочие ...у всех один вопрос -- какими средствами Вы располагаете.
А воз поныне там !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если ты болен СОРОК ОДИН ГОД, то может ты не болен? Прогугли термин "ипохондрия" и топай к психиатру
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как говорит т.наз. психиатор -" если ты пришёл в больницу, то ты уже здоров !"

А Болезнь простая - позвоночник. Ивам не желаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Яка зовнішність - такий і розум .. В ЧОТИРИ рази знецінили пенсії пенсіонерам - поверніть спочатку вкрадене у людей з 50 річним стажем !!
ВІЙСЬКОВИМ - ЧОРНОБИЛЬЦЯМ ПЕНСІЇ ПРИЗНАЧИЛИ 1 470 ГР . !!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Супрун пиздит, как пиздели все женского и мужского пола при власти с 1991 года (интересно-бы посмотреть на её маленькое гнёздышко под Киевом возле водички)
От Киева до Ржищева по берегу реки Днепр, когда-то принадлежащейму всем людям БЕРЕГА ДНЕПРА И ПЛЯЖИ а сейчас там и начинается "новая" бля Украина.

Кто не верит тот садитесь в маршрутку с Киевского вокзала до Ржищева и посмотрите, что с нашей Украиной старые и новые гондоны при власти сделали.
Сплошной забор высотой 7 метров, отделяющий дорогу и людей от реки Днепр и вход в барское имение из депиздатов ВР и прочих скотов а еще "быдлу" и "холопам" обслуживающих своих хозяев вжод разрешен.

И через каждые 300 метров по дороге до Ржищева возле каждых ворот стоит здоровенный педераст в камуфляже никогда не воевавший и неработавший с автоматом, а на на рукаве у него наш жовто блакитний стяг с тризубом.
Так він охраняє свого хазяїна чи зі Зради чи з Міністерства якогось чи з самого уряду .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для тих, хто критикує реформу МОЗ, рекомендую прочитати книгу професора МАУП М.Сенченка * Подарунок Заходу: Медична мафія*.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Угу. Только почему то в результате их реформ становится все хуже и хуже. очередная байка про белого бычка. До реформировались. Простой пример. Пенсионная реформа. Вместо того, чтобы решать проблему "зарплаты" в конвертах, нищенской зарплаты и просто отсутствия работы, решим просто поднимем пенсионный возраст. , Вместо того, чтобы создавать условия , чтобы человек работал в "белой" экономике, ему просто предлагают с нищенской зарплаты ещё и в Пенсионный фонд платить. Набор идиотов, результат один. Беспросветная нищета и уничтожение государства как такового.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мутна якась реформа, мало інформаціі, а та шо є якось насторожує
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нормальная американская система. За пару лет в интернете появится рейтинг докторов, хорошие будут грести лопатой, плохие пойдут таксовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
идиоты как и предполагалось видят в этом зраду... интересно что для них надо сделать чтобы они успокоились? государство должно им принести в квартиру миллион долларов? ключи от машины и квартиру? может тогда заткнуться? или лучше этот биомусор пустить на разминирование полей на востоке? больше пользы будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стало быть суммы "благодарности" рвачам выростут.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоЗарплаты врачей первичного уровня вырастут в 6 раз, - Супрун
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти